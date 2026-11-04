Một công trình tại nơi được ví "đảo ngọc" của Việt Nam chính thức hoạt động do Sun Group vận hành, đón tàu đến 3.000 DWT, kết nối các điểm du lịch nổi tiếng

Tập đoàn Sun Group đã đưa vào vận hành Cảng An Thới với tên thương mại Cảng Mặt Trời Phú Quốc (Sun Harbour Phu Quoc), bổ sung một đầu mối giao thông đường thủy tại phía Nam đảo Ngọc.

Cảng An Thới chính thức vận hành dưới thương hiệu mới

Theo thông tin từ Sun Group, lễ khai trương vận hành Cảng Mặt Trời Phú Quốc diễn ra sáng 1/11 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Sau khi hoàn tất các nghi thức khai trương, cảng chính thức đi vào hoạt động dưới thương hiệu mới.

Các hạng mục được doanh nghiệp khai thác gồm cầu cảng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lên tới 3.000 DWT, hệ thống kho bãi, sân bãi và các công trình phụ trợ. Cảng phục vụ hoạt động vận tải đường thủy, đồng thời là điểm xuất phát cho các hành trình tham quan Hòn Thơm, Hòn Mây Rút, Hòn Móng Tay và những địa điểm thuộc quần đảo An Thới.

Theo hình ảnh và thông tin được công bố tại lễ khai trương, nhiều đơn vị vận tải và du lịch đã đăng ký hoạt động tại cảng, với các phương tiện từ ca nô đến du thuyền. Một số đội tàu đã sẵn sàng khai thác ngay trong ngày đầu cảng vận hành.

Cảng Mặt Trời Phú Quốc là đầu mối giao thông đường thủy quan trọng, phục vụ hoạt động vận tải và các hành trình khám phá quần đảo An .

Trước đó, ngày 7/8/2026, Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long, đơn vị thành viên của Sun Group, đã tiếp nhận quyền khai thác, vận hành Cảng An Thới sau khi trúng đấu giá theo quy định. Thời hạn khai thác là 24 tháng.

Trong giai đoạn chuẩn bị đưa cảng vào hoạt động, doanh nghiệp đã tiến hành sửa chữa, nâng cấp hạ tầng, sắp xếp luồng tuyến và chỉnh trang cảnh quan. Sau khi chính thức vận hành, đơn vị khai thác hướng tới hoàn thiện quy trình quản lý, tăng cường kiểm soát an toàn hàng hải và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Thêm một mắt xích trong mạng lưới giao thông phục vụ APEC 2027

Việc đưa Cảng Mặt Trời Phú Quốc vào vận hành diễn ra trong bối cảnh đặc khu Phú Quốc đang triển khai nhiều dự án hạ tầng nhằm nâng cao năng lực kết nối và phục vụ du lịch.

Bên cạnh cảng đường thủy, các công trình được nhắc đến trong mạng lưới giao thông của đảo Ngọc gồm dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tuyến đường sắt đô thị LRT và tuyến đường ĐT.975.

Trong mạng lưới này, Cảng Mặt Trời Phú Quốc đảm nhiệm vai trò kết nối đường thủy tại khu vực phía Nam đảo. Cảng hỗ trợ việc di chuyển từ đất liền ra các đảo nhỏ thuộc quần đảo An Thới, đồng thời tạo thêm đầu mối tiếp cận các điểm du lịch biển đảo.

Đáng chú ý, Phú Quốc đang tăng tốc chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Việc phát triển đồng bộ các loại hình giao thông được kỳ vọng giúp địa phương nâng cao khả năng phục vụ người dân, du khách và các đoàn khách quốc tế trong thời gian diễn ra sự kiện.

Với Sun Group, việc vận hành Cảng An Thới bổ sung thêm một loại hình hạ tầng vào hệ sinh thái kết nối tại Phú Quốc, bên cạnh hoạt động hàng không, đường bộ và cáp treo Hòn Thơm. Trong thời gian tới, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện hoạt động khai thác cảng, đồng thời nghiên cứu các phương án phát triển hạ tầng cảng biển phù hợp với quy hoạch và quy định pháp luật.