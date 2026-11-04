Bánh mì PewPew đóng cơ sở ở TP.HCM, hành trình gần 8 năm nhiều lần thay đổi

Sau gần 8 năm kinh doanh, Bánh mì PewPew tiếp tục điều chỉnh hệ thống cửa hàng khi thông báo đóng cửa cơ sở tại Gò Vấp. Trước đó, thương hiệu của streamer PewPew từng mở rộng từ TP.HCM ra Hà Nội, trải qua không ít lần thay đổi địa điểm nhưng vẫn duy trì sức hút tại các lễ hội ẩm thực.

Ngày 3/11, Bánh mì PewPew thông báo sẽ ngừng hoạt động tại cửa hàng số 609 Phan Văn Trị (phường Gò Vấp, TP.HCM) sau hơn 2,5 năm hoạt động. Theo thông báo được thương hiệu đăng tải, cửa hàng sẽ khép lại hoạt động tại địa chỉ này và hoàn trả mặt bằng.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người từng theo dõi hành trình kinh doanh của streamer PewPew. Bởi từ một cửa hàng bánh mì nhỏ tại TP.HCM, thương hiệu này từng có giai đoạn mở rộng với nhiều địa điểm, thậm chí đưa mô hình ra Hà Nội. Mỗi lần khai trương, cái tên gắn với nam streamer thường tạo được sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

Bánh mì PewPew ra đời ngày 11/11/2018, với cửa hàng đầu tiên tại số 66 Út Tịch (phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM). Ngày khai trương, đông đảo người hâm mộ và các streamer đến ủng hộ, khách xếp hàng từ sớm để mua bánh.

Năm 2019, thương hiệu tiếp tục mở thêm cửa hàng tại đường D5 (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM), đồng thời mở rộng hoạt động đến khu vực Thủ Đức. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 3 tháng, một cơ sở tại TP. Thủ Đức (cũ) đã đóng cửa vào tháng 12/2019. Đây là một trong những lần đầu thương hiệu điều chỉnh hệ thống sau giai đoạn mở rộng nhanh.

Giai đoạn dịch Covid-19 tiếp tục đặt ra nhiều thách thức cho hoạt động kinh doanh. Bánh mì PewPew phải đẩy mạnh bán hàng qua các ứng dụng giao đồ ăn. Theo chia sẻ năm 2022, đơn trực tuyến từng chiếm khoảng 60% tổng lượng đơn hàng của thương hiệu.

Riêng cửa hàng tại số 609 Phan Văn Trị, Gò Vấp, được khai trương vào tháng 3/2024. Sau khoảng 2 năm 8 tháng hoạt động, địa điểm này chính thức đóng cửa vào tháng 11/2026 theo thông báo của thương hiệu.

Sau thời gian duy trì hoạt động tại TP.HCM, PewPew tiếp tục đưa thương hiệu ra Hà Nội. Ngày 11/11/2024, đúng dịp kỷ niệm 6 năm thành lập, cửa hàng đầu tiên tại thủ đô khai trương ở ngõ 84 Chùa Láng (phường Láng, Hà Nội). Ngay ngày đầu, khách đổ về đông đến mức xếp hàng dài, có người phải chờ hàng tiếng đồng hồ mới mua được bánh. PewPew sau đó đăng lời cảm ơn và xin lỗi khách vì thời gian phục vụ kéo dài.

Thực đơn của thương hiệu cũng được mở rộng qua các năm. Thời điểm 2024, PewPew từng cho biết cửa hàng có khoảng 15 loại nhân bánh mì và gần 30 loại đồ uống. Thương hiệu thường nghiên cứu, bổ sung món mới sau mỗi 3-6 tháng nhằm tạo thêm lựa chọn cho khách hàng.

Một hoạt động giúp Bánh mì PewPew duy trì độ nhận diện là tham gia Lễ hội Bánh mì Việt Nam tại TP.HCM. Gian hàng thương hiệu góp mặt từ kỳ đầu tiên năm 2023 và tiếp tục xuất hiện trong các kỳ sau. Tại lễ hội năm 2025, gian hàng từng rơi vào tình trạng quá tải trong ngày khai mạc do lượng khách đổ về đông. Đến sự kiện năm 2026, Bánh mì PewPew tiếp tục thu hút đông thực khách, khách ra vào liên tục, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Sau khi đóng cửa địa điểm tại Phan Văn Trị, Bánh mì PewPew được ghi nhận còn 2 cửa hàng tại TP.HCM và 1 cửa hàng Hà Nội. Gần 8 năm sau ngày khai trương đầu tiên, thương hiệu vẫn duy trì sự hiện diện trên thị trường, đồng thời tiếp tục điều chỉnh mạng lưới cửa hàng theo tình hình kinh doanh.