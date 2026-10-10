Khách Tây, khách Thái cảnh báo bạn bè một “cái bẫy” ở Việt Nam, hóa ra là thứ quen thuộc trong bánh mì

Có những thứ trong ổ bánh mì nhìn vô hại đến mức người ta chẳng buồn để ý, cho đến khi vô tình cắn trúng.

Cùng là bánh mì Việt Nam nhưng mỗi vùng lại có một “hệ topping” riêng, từ chả cá, bò kho, sốt vang, bò né… cho đến đủ kiểu nhân mặn mà khác. Tuy nhiên, nếu nói về phiên bản phổ biến nhất, bánh mì pate với rau, chả, thịt nguội… vẫn là lựa chọn quen thuộc. Chỉ có điều, đi từ Bắc vào Nam, thực khách có thể bất ngờ nhận ra một chi tiết rất nhỏ nhưng đủ sức khiến cả ổ bánh mì “bùng nổ”: ớt tươi.

Ở miền Bắc, khi gọi bánh mì, nhiều người đã quá quen với việc người bán rưới thêm một chút tương ớt cay cay, ngọt ngọt vào ổ bánh. Còn tại TP.HCM và nhiều tỉnh phía Nam, ớt lại thường xuất hiện theo một cách trực diện hơn: ớt tươi được cắt lát, cho thẳng vào bánh mì.

Và đây cũng chính là “cạm bẫy” mà không ít du khách lần đầu ăn bánh mì Sài thành từng trải qua.

Có người được cô bán hàng hỏi: “Ăn cay không con?”, lập tức tự tin trả lời “Có” vì nghĩ rằng cùng lắm cũng chỉ là tương ớt. Đến khi đang ăn ngon lành rồi vô tình cắn trúng một lát ớt xanh, người ăn mới hiểu thế nào là… một cú bùng nổ giác quan đúng nghĩa.

Không giống tương ớt đã được pha chế và điều chỉnh vị cay, ớt tươi giữ nguyên lượng capsaicin – hợp chất tạo cảm giác cay nóng trong ớt. Đặc biệt, phần mô bên trong và vùng gần nhau thai ớt thường chứa nhiều capsaicin hơn phần thịt quả, nên một lát ớt nhỏ cũng có thể tạo cảm giác cay rất rõ nếu chẳng may cắn trúng ngay điểm “mạnh”.

Chưa kể, với bánh mì, những lát ớt thường được rải xen kẽ cùng nhân hoặc đôi khi nằm gọn ở một góc. Thành ra, cả ổ bánh có thể đang rất vừa miệng ở miếng đầu tiên, nhưng chỉ một cú cắn nhầm là vị giác lập tức chuyển sang một “màn chơi” hoàn toàn khác.

Tại TP.HCM và nhiều tỉnh phía Nam, ớt lại thường xuất hiện theo một cách trực diện hơn: ớt tươi được cắt lát, cho thẳng vào bánh mì.

“Cạm bẫy” ớt xanh khiến khách Tây, khách Thái cũng phải rén

Những ngày gần đây, câu chuyện về ớt xanh trong bánh mì Việt Nam lại được chú ý khi nhiều du khách nước ngoài chia sẻ trải nghiệm “cay xoắn lưỡi” sau khi vô tình cắn phải miếng ớt.

Khách Tây thưởng thức bánh mì Việt Nam. Nguồn: @georgiaellen7, @ayosafespace, @dmoeats

Một tài khoản có tên Nhặt chuyện tiếng Thái từng chia sẻ lại cuộc trò chuyện của một du khách Thái Lan sau chuyến đi Việt Nam. Người này cảnh báo bạn rằng ở Việt Nam có “một món ăn rất nguy hiểm”. Người bạn lập tức đoán: “Trứng vịt lộn à?”. Nhưng câu trả lời lại là… ớt trong bánh mì, bởi độ cay khiến du khách này hoàn toàn không lường trước.

Khách Thái Lan "cảnh báo" về món ăn nguy hiểm tại Việt Nam, hoá ra là ớt trong bánh mì. Nguồn: Nhặt chuyện tiếng Thái

Chi tiết này khiến nhiều người Việt bật cười, bởi Thái Lan vốn nổi tiếng là quốc gia có nền ẩm thực sử dụng ớt rất mạnh tay. Vậy mà một lát ớt trong ổ bánh mì Việt Nam vẫn đủ khiến du khách phải “rén”.

Trên mạng xã hội cũng xuất hiện không ít video ghi lại những pha “dính đòn” tương tự. Một cô gái nước ngoài sau khi vô tình cắn phải ớt xanh trong bánh mì đã nhăn nhó, mặt đỏ lên, nhanh chóng nhặt miếng ớt ra rồi uống nước để giảm cảm giác bỏng rát. Cô thốt lên: “Ok, nhưng thật sự, tại sao ớt xanh ở Việt Nam lại cay đến vậy? Tôi hoàn toàn không lường trước được điều này.”

Một cô gái nước ngoài sau khi vô tình cắn phải ớt xanh trong bánh mì đã nhăn nhó và phải uống nước lập tức cho đỡ cay. Nguồn: Natterz

Một trường hợp khác là Chị Bún Bò, cô gái Hàn Quốc sống tại Việt Nam, từng thử cắn nguyên một trái ớt xanh. Kết quả là cô chảy nước mắt, ho liên tục và phải thốt lên đầy bất lực: “Ai nói ớt xanh không cay vậy hả? Huhu, ớt Việt Nam cay nhất thế giới”.

Tất nhiên, đây là lời cảm thán của cô sau màn thử thách chứ không phải một kết luận khoa học về độ cay của ớt Việt Nam. Bởi trên thực tế, độ cay còn phụ thuộc vào từng giống ớt, điều kiện trồng trọt và độ chín của quả.

Chị Bún Bò, cô gái Hàn Quốc sống tại Việt Nam thì lại cảm thán "ớt Việt Nam cay nhất thế giới". Nguồn: Chị Bún Bò

Ngay cả người Việt cũng không phải ai cũng “miễn nhiễm” với những lát ớt trong bánh mì.

Ca sĩ Tăng Phúc mới đây còn bày hẳn một đĩa ớt xanh để thực hiện thử thách ăn ớt cùng bánh mì. Vốn tự nhận mình thuộc nhóm ăn cay được, nam ca sĩ khá tự tin ở những miếng đầu tiên, thậm chí còn tuyên bố ăn 3 trái ớt là chuyện đơn giản.

Nhưng khi tăng độ khó bằng cách cho thêm những trái ớt xanh nhỏ vào bánh mì, sự tự tin dần biến mất. Một lúc sau, Tăng Phúc bắt đầu cay đến chảy nước mắt, môi sưng lên và phải “chữa cháy” bằng những câu nói đùa. Nam ca sĩ còn hài hước nói mình khóc vì… nhớ nhà, nhưng người xem thì có lẽ đều hiểu nguyên nhân thực sự nằm ở đâu.

Ca sĩ Tăng Phúc "dở mếu dở cười" khi thực hiện thử thách ăn bánh mì cùng ớt xanh

Thứ đáng sợ không phải ớt, mà là… không biết nó nằm ở đâu trong ổ bánh

Không chỉ khách Tây, trong các food tour, nhiều du khách khi thử bánh mì cũng được người địa phương cảnh báo trước về những lát ớt xanh tưởng như vô hại này. Bởi cái đáng sợ đôi khi không nằm ở việc ổ bánh mì có nhiều ớt, mà là không biết chính xác miếng ớt đang nằm ở đâu.

Nhiều người từng chia sẻ trải nghiệm rằng đang ăn ngon lành, đến gần hết ổ mới bất ngờ cắn trúng một “ổ” ớt được dồn ở một góc. Và thế là từ một món ăn bình thường, bánh mì lập tức biến thành… thử thách sức chịu đựng.

Cái đáng sợ đôi khi không nằm ở việc ổ bánh mì có nhiều ớt, mà là không biết chính xác miếng ớt đang nằm ở đâu

“Ở ngoài Bắc không có cái ớt đó. Lúc mới vào Nam đi ăn bánh mì không biết có ớt, trời ơi nó bỏng da luôn ấy.”

“Ớt không đáng sợ, ớt để một chỗ mới đáng sợ.”

“Ổ bánh mì dài sọc, bả bỏ 5-6 lát ớt ở góc cuối. Ớt xanh màu lạt nhách mà cay điếng.”

“‘Để ớt không em?’ Tưởng tương ớt nên còn bảo để nhiều nhiều. Ban đầu ngon thiệt, ăn đến giữa thấy nguyên một ụm ‘hỏa diệm sơn’. Vừa ăn vừa khóc mà bỏ thì tiếc.”

Cũng có những người sau vài lần “dính đòn” lại thừa nhận rằng bánh mì thiếu ớt thì mất ngon. Vị cay của ớt tươi không chỉ tạo cảm giác nóng mà còn giúp cân bằng độ béo của pate, thịt nguội hay đồ chiên, đồng thời làm tổng thể ổ bánh mì trở nên đậm vị và kích thích vị giác hơn.

Đáng chú ý, loại ớt được dùng trong các món ăn ở Việt Nam không phải lúc nào cũng là một giống duy nhất. Ớt sừng xanh là một trong những loại thường gặp, với quả tương đối dài, màu xanh nhạt và hình dáng khá “hiền lành”. Một số loại ớt xanh nhỏ khác cũng có thể được dùng tùy nơi. Vì vậy, chỉ nhìn vào màu sắc hay kích thước cũng khó đoán chính xác một quả ớt sẽ cay đến mức nào.

Vị cay của ớt tươi không chỉ tạo cảm giác nóng mà còn giúp cân bằng độ béo của pate, thịt nguội

Độ cay của ớt thường được đánh giá bằng thang Scoville (SHU), dựa trên hàm lượng capsaicin. Các giống ớt khác nhau có mức cay rất khác nhau, thậm chí những quả cùng giống cũng có thể chênh lệch tùy điều kiện sinh trưởng. Đó là lý do một lát ớt xanh nhìn “nhàn nhạt” trong ổ bánh mì đôi khi lại có thể khiến người ăn phải đứng hình vài chục giây.

Và có lẽ cũng chính sự bất ngờ ấy tạo nên một trải nghiệm rất riêng của bánh mì Việt Nam. Với người quen ăn cay, vài lát ớt tươi có thể là thứ khiến ổ bánh mì trở nên trọn vị hơn. Nhưng với những người lần đầu thử, đặc biệt là khách du lịch chưa được cảnh báo, một miếng ớt xanh bé xíu hoàn toàn có thể trở thành phần đáng nhớ nhất của cả ổ bánh mì.

Nói cách khác, bánh mì Việt Nam có thể có tới 7749 biến thể về nhân và topping, nhưng nếu có một “topping” vừa nhỏ vừa có khả năng khiến thực khách nhớ mãi thì có lẽ đó chính là… một lát ớt xanh nằm im lìm ở đâu đó trong ổ bánh.