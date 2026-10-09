Khi bánh mì có một mùa lễ hội riêng: 11 ngày ngập tràn mùi thơm, tiếng cười và những trải nghiệm bất ngờ

11 ngày, hơn 100 loại bánh, gần 40 thương hiệu và vô số màn “ăn chơi” diễn ra liên tục – Lễ hội Bánh mì mùa 2 đã mang đến một cuộc hẹn đúng nghĩa cho hội mê ăn. Từ đại hội ăn thử, workshop làm bánh đến cooking show, livestream mukbang, AEON MALL Hà Đông những ngày qua lúc nào cũng có lý do để nán lại lâu hơn.

Nếu bánh mì vốn đã là một phần rất quen thuộc trong đời sống hàng ngày, thì tại Lễ hội Bánh mì 2026, món ăn này lại được kể bằng một câu chuyện hoàn toàn khác: nhiều màu sắc hơn, nhiều trải nghiệm hơn và quan trọng nhất là đủ sức kéo cả hội bạn lẫn các gia đình cùng nhập cuộc.

Trở lại với mùa thứ 2, Lễ hội Bánh mì tại AEON MALL Hà Đông năm nay được mở rộng cả về quy mô lẫn trải nghiệm. Trong 11 ngày, từ 1/10 đến 11/10, không gian từ Sảnh Tương lai (Future Court) đến khu vực hành lang tầng 1 được phủ kín bởi hàng loạt gian hàng bánh, khu trải nghiệm, sân khấu và những góc check-in.

Không còn đơn thuần là nơi để mua bánh, lễ hội mùa 2 được thiết kế như một food festival đúng nghĩa, nơi khách có thể ăn thử, xem làm bánh, tự tay làm bánh, chơi game, tham gia thử thách và mang quà về.

11 ngày, hơn 100 loại bánh, gần 40 thương hiệu và vô số màn “ăn chơi” diễn ra liên tục – Lễ hội Bánh mì mùa 2 đã mang đến một cuộc hẹn đúng nghĩa cho hội mê ăn

Hơn 100 loại bánh, gần 40 thương hiệu cùng hội tụ

Điểm khiến người mê ăn uống dễ "mất phương hướng" nhất có lẽ chính là số lượng bánh xuất hiện tại lễ hội.

Gần 40 thương hiệu và đối tác, hơn 100 loại bánh cùng góp mặt từ Á sang Âu, từ Việt Nam ra tới tận Quốc tế như Bamido, Bánh mì Bơ ú, Cắt Lát Pastry. Tất cả tạo nên một hành trình khám phá vị giác trải dài từ những món quen thuộc của Việt Nam đến các phong cách bánh quốc tế.

Từ bánh mì truyền thống, bánh mì que, xíu páo đến croissant, donut, muffin, tart trứng, su kem, cookie, pizza mini..., các quầy bánh liên tục mang đến những lựa chọn mới. Không chỉ có bánh, lễ hội còn có kem, đồ uống và nguyên liệu làm bánh, khiến một vòng tham quan rất dễ biến thành một chuyến "food tour" bất đắc dĩ.

Đáng chú ý, sự đa dạng không chỉ nằm ở hình dáng hay cách làm bánh. Khách tham quan còn có thể "du lịch vị giác" qua nhiều phong cách ẩm thực, từ Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ đến Mỹ.

40 thương hiệu và đối tác, hơn 100 loại bánh cùng góp mặt từ Á sang Âu, từ Việt Nam ra tới tận Quốc tế như Bamido, Bánh mì Bơ ú, Cắt Lát Pastry... xuất hiện tại lễ hội

Nói vui, đây là kiểu địa điểm mà ban đầu có thể chỉ định "mua một chiếc thôi", nhưng đi vài vòng lại phát hiện thêm một món muốn thử.

Lần đầu livestream giữa Sảnh Tương lai, màn LED 3 tầng thành "sân khấu" đặc biệt

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của mùa 2 là việc livestream được tổ chức ngay giữa Sảnh Tương lai, thay vì chỉ diễn ra ở một khu vực nhỏ.

Không gian rộng cùng màn hình LED cao 3 tầng tạo nên một sân khấu khá đặc biệt: người ở khu vực xung quanh vẫn có thể theo dõi diễn biến, trong khi hoạt động livestream đồng thời được đưa trực tiếp lên màn hình lớn.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của mùa 2 là việc livestream được tổ chức ngay giữa Sảnh Tương lai, thay vì chỉ diễn ra ở một khu vực nhỏ.

Ngày 3/10, khu vực này đã trở nên sôi động với phiên Mukbang Livestream cùng TikToker Qanh Cảm Ơn. Phiên tiếp theo diễn ra vào 11h-12h ngày 10/10, tiếp tục đưa trải nghiệm "ăn bánh" trực tiếp đến khách tham quan ngay giữa không gian lễ hội.

Từ "Cây Bánh mì" đến những booth check-in, đi một vòng cũng đủ có cả album ảnh

Không gian năm nay cũng được đầu tư để người đến lễ hội không chỉ ăn mà còn có thứ để mang về ngoài những chiếc túi bánh.

Một trong những điểm nhấn là "Cây Bánh mì" (Bread Tree) được bố trí như điểm kết nối giữa Sảnh Tương lai và khu vực hành lang, tạo cảm giác toàn bộ lễ hội như được kéo dài thành một "con đường bánh".

Các booth được trang trí bắt mắt, kết hợp cùng những cụm décor theo chủ đề bánh, tạo thêm nhiều góc check-in. Nhờ đó, hành trình tham quan không chỉ là đi từ quầy này sang quầy khác mà còn có thêm những khoảng dừng để chụp ảnh, khám phá không gian.

4 workshop làm bánh: Không chỉ nhìn, khách còn được tự tay làm

Một thay đổi đáng chú ý trong mùa 2 là việc lễ hội dành nhiều không gian hơn cho hoạt động trải nghiệm.

4 workshop làm bánh được tổ chức để nhiều nhóm khách có thể tham gia, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ. Các bé có cơ hội trực tiếp thực hành với những món như cookies, pancake, egg tart thay vì chỉ đứng nhìn bố mẹ mua bánh.

Với người lớn, đây cũng là một cách khá thú vị để biến một buổi đi trung tâm thương mại thành một hoạt động trải nghiệm thực tế: tự tay làm, tự tay hoàn thiện rồi thưởng thức thành quả.

Cooking Show 5 sao và những màn trình diễn làm bánh mãn nhãn

Nếu workshop thiên về trải nghiệm "tự mình làm", thì Cooking Show 5 Sao lại mang đến cảm giác thưởng thức một màn trình diễn.

Các đầu bếp tiêu chuẩn 5 sao trực tiếp thực hiện những công đoạn làm bánh, giúp khách tham quan có cơ hội quan sát kỹ hơn quá trình tạo nên một món bánh hoàn chỉnh. Chương trình diễn ra vào khung giờ 11h-12h Chủ nhật, đồng thời được phát trên màn hình LED trung tâm.

Trong khuôn khổ lễ hội còn có hai show trình diễn làm bánh được tổ chức trong vòng hai tuần, biến khu vực sân khấu thành nơi người xem không chỉ đến để ăn mà còn có thể quan sát kỹ thuật và cách các đầu bếp xử lý nguyên liệu.

6 cuộc thi ăn uống liên tiếp, từ ăn nhanh đến thử thách ăn cay

Đã gọi là lễ hội thì tất nhiên không thể thiếu những màn "thi đấu" khiến người xem cũng hồi hộp theo.

Trong 11 ngày, lễ hội tổ chức chuỗi 6 cuộc thi ăn uống, liên tiếp tạo thêm không khí tương tác cho khách tham quan. Từ thi ăn nhanh, thử thách ăn cay đến blind tasting/đoán vị giấu mặt, những cuộc thi này đưa chuyện ăn bánh từ trải nghiệm cá nhân thành một cuộc vui có tính cạnh tranh.

Trong 11 ngày, lễ hội tổ chức chuỗi 6 cuộc thi ăn uống, liên tiếp tạo thêm không khí tương tác cho khách tham quan.

Bên cạnh đó là các hoạt động như Bingo trên màn hình LED, Kahoot, ảo thuật,.., giúp cả những người không quá mê bánh vẫn có lý do để tham gia. Các hoạt động tương tác và thử thách ăn uống cũng đã được ghi nhận trong các bài recap về lễ hội.

Đại hội ăn thử: Muốn khám phá bao nhiêu loại bánh cũng có

Có lẽ trải nghiệm dễ khiến người ta "quên giờ" nhất vẫn là việc đi dọc các gian hàng và thử những món bánh khác nhau.

Từ những chiếc bánh mang hương vị Việt Nam đến các dòng bánh theo phong cách quốc tế, khách tham quan có thể vừa xem, vừa lựa chọn, vừa thưởng thức và tìm ra món hợp khẩu vị nhất.

Không gian lễ hội vì thế giống một "bản đồ bánh" thu nhỏ: mỗi gian hàng lại mở ra một nhóm hương vị khác, mỗi vòng đi lại có thể phát hiện thêm một món mới.

Với những người vốn đã mê bánh, đây gần như là một cuộc "đại hội ăn thử". Còn với những người đi cùng gia đình, trải nghiệm lại nằm ở việc cùng nhau chọn món, chia nhau ăn và khám phá xem chiếc bánh nào sẽ trở thành "chân ái" của cả nhà.

Ăn bánh xong còn có quà: WAON mang đến thêm một lý do để tham gia

Một điểm cộng khác của mùa lễ hội năm nay là loạt quyền lợi dành cho thành viên WAON.

Khách hàng có thể đăng ký WAON trên ứng dụng AEON MALL Vietnam để nhận các quyền lợi theo chương trình. Trong đó, những món quà được thiết kế riêng cho lễ hội như móc khóa, sticker, gấu bông độc quyền tạo thêm một lựa chọn để khách tham quan mang về bên cạnh bánh.

Ngoài ra, chương trình đổi hóa đơn cũng mang đến cơ hội nhận quà, trong khi 10-11/10 có chương trình X5 WAON POINT theo danh mục áp dụng.

11 ngày, một lễ hội nhưng rất nhiều cách để trải nghiệm

Nếu mùa đầu tiên đặt nền móng cho một lễ hội dành riêng cho bánh, thì mùa 2 cho thấy quy mô đã được mở rộng theo hướng trải nghiệm nhiều hơn.

Hơn 100 loại bánh, gần 40 thương hiệu; 4 workshop; Cooking Show 5 sao; 6 cuộc thi ăn uống; các màn trình diễn làm bánh; livestream giữa Sảnh Tương lai; Bingo, Kahoot, ảo thuật và hàng loạt góc check-in – tất cả được xếp vào một lịch trình kéo dài 11 ngày.

Và điều thú vị là khách đến đây không nhất thiết phải là một "tín đồ bánh mì" chính hiệu. Có người đến vì tò mò, có người đi cùng con, có nhóm bạn tranh thủ check-in, cũng có người đơn giản chỉ muốn tìm một nơi để cuối tuần vừa ăn vừa chơi.

Bởi sau cùng, Lễ hội Bánh mì mùa 2 không chỉ kể câu chuyện về một món ăn. Nó biến những chiếc bánh vốn rất quen thuộc thành một lý do để gặp gỡ, khám phá và có thêm một buổi đi chơi đáng nhớ.

Lễ hội Bánh mì 2026 diễn ra từ 01/10 đến 11/10 tại AEON MALL Hà Đông, khu vực Sảnh Tương lai và hành lang tầng 1.