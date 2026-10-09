Phát hiện Quán nhà Haha ở nơi có 34 hộ dân, cao gần 1.000 m, giữ hàng trăm đàn ong tổ to bằng manh chiếu mà không lấy mật

Ngay khi trailer của Quán nhà Haha, phiên bản mới của Gia đình Haha, được tung ra, thung lũng lúa xanh mướt, những mái ngói âm dương và những người phụ nữ Dao Tiền khăn trắng bên bờ ruộng đã khiến nhiều khán giả đứng ngồi không yên.

Ai cũng muốn biết chương trình quay ở đâu, và bối cảnh nhanh chóng được nhận ra là xóm Hoài Khao, xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng.

Những khung hình khiến người xem "xiêu lòng"

Hơn 5 phút trailer phủ kín sắc xanh của vùng cao. Ruộng bậc thang uốn lượn ôm lấy một gò đất tròn có chiếc chòi nhỏ ở giữa. Con đường bê tông nhỏ men theo triền cỏ, hai bên lấm tấm hoa dại trắng. Từ trên cao nhìn xuống là những mái ngói âm dương rêu phong, nối với nhau bằng lối đi lát đá và những tấm biển chỉ đường bằng gỗ.

Xen giữa cảnh sắc là nhịp sống thường ngày của người Dao Tiền. Nhóm phụ nữ khăn trắng ngồi trò chuyện bên bờ ruộng. Một cụ bà vác ống tre đi qua rặng chuối. Trước hiên nhà gỗ, một cô gái tỉ mỉ vẽ hoa văn sáp ong lên vải, bên cạnh là chú mèo ngồi sưởi nắng. Chính chi tiết in sáp ong khiến nhiều người tin chắc bối cảnh là Hoài Khao, nơi nổi tiếng với nghề thủ công này.

Trailer cũng hé lộ "Quán nhà Haha": một dãy nhà mái dài nằm trên triền đồi cỏ xanh, cạnh đó là tấm biển gỗ nhỏ mang tên chương trình. Lời thoại trong trailer giải thích vì sao quán được mở ở đây: bà con trong vùng rất hiếm quán xá, nên muốn ăn uống hay thưởng thức món ăn từ quán là điều thực sự khó.

Hiện nhà sản xuất chưa công bố chính thức danh sách các chặng ghi hình. Tuy vậy, khung cảnh trong trailer: thung lũng lúa giữa vòng núi xanh, trang phục khăn trắng, áo chàm thêu của phụ nữ Dao Tiền, đều trùng khớp với hình ảnh quen thuộc của Hoài Khao.

Thung lũng "làng Trâu Trắng" giữa đại ngàn Phia Oắc, Phia Đén

Hoài Khao nằm trong một thung lũng ở độ cao gần 1.000 m so với mực nước biển, được bao bọc bởi hai dãy núi Phia Oắc và Phia Đén. Trước ngày 1/7/2025, làng thuộc xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình; sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính, xã Quang Thành và xã Thành Công được hợp nhất thành xã Thành Công. Từ trung tâm Cao Bằng, du khách đi khoảng 50 đến 60 km để tới làng.

Theo trưởng xóm Lý Hữu Tăng, nơi đây trước kia có tên Vài Khao, nghĩa là "làng Trâu Trắng". Cả xóm chỉ có khoảng 34 hộ với gần 200 nhân khẩu, 100% là đồng bào Dao Tiền. Người dân sống chủ yếu nhờ cây lúa, ngô, khoai, sắn, và chính những thửa ruộng bậc thang ấy tạo nên khung cảnh khiến người xem "say nắng": xanh mướt khi lúa thì con gái, vàng óng khi vào mùa gặt.

Điều làm nên sức hút riêng của Hoài Khao là sự nguyên vẹn. Làng vẫn giữ những ngôi nhà gỗ 3 đến 5 gian lợp ngói âm dương, mỗi gia đình có một kho thóc bằng gỗ dựng tách riêng khỏi nhà chính, một nét kiến trúc được xem là đặc trưng hiếm thấy. Bên hông nhà là miếu đá thờ tổ tiên. Những buổi sớm, sương mù phủ kín thung lũng; chiều xuống, khói lam bay lên từ mái ngói hòa vào mây núi, tạo nên khung cảnh như tranh.

Giữa làng còn có cây Nhội cổ thụ được công nhận Cây Di sản Việt Nam từ tháng 9/2020, một điểm dừng chân quen thuộc của du khách.

Sáp ong, thổ cẩm và những hang tổ ong trăm năm

Người Dao Tiền ở Hoài Khao vẫn gìn giữ nghề dệt vải, in hoa văn bằng sáp ong trên thổ cẩm và chạm bạc. Những lúc nông nhàn, phụ nữ trong làng lại ngồi trước hiên nhà dệt vải, chấm sáp. Đây cũng là hoạt động trải nghiệm được khách du lịch yêu thích.

Nguồn sáp đến từ hai hang đá trong làng là hang Chán Vềnh và hang Tà Lạc, nơi đàn ong rừng làm tổ qua nhiều thế hệ. Dân làng bảo vệ tuyệt đối các tổ ong; đến mùa ong di cư, những người đàn ông khỏe mạnh, cẩn thận nhất được cử trèo thang cao vài chục mét để lấy xác tổ. Sáp thu được sẽ chia đều cho các gia đình. Hiện làng cũng tổ chức cho du khách tham gia trải nghiệm mùa thu hoạch sáp ong.

Từ bản làng biệt lập đến hình mẫu du lịch cộng đồng

Tháng 10/2020, Hoài Khao được chọn làm điểm du lịch cộng đồng, và chính thức khánh thành ngày 27/4/2022, cùng thời điểm với điểm ngắm cảnh trên đỉnh Phja Oắc (1.931 m). Làng hiện có nhiều hộ làm homestay, kết hợp dịch vụ ẩm thực bản địa, tắm lá thuốc người Dao và các hoạt động trải nghiệm văn hóa. Hoài Khao được xem là hình mẫu trong số các làng du lịch cộng đồng của Cao Bằng.

Đến đây, du khách có thể đi bộ quanh làng ngắm hoàng hôn sau núi, thăm cây di sản, miếu thờ, rồi theo cung đường xuyên rừng tuyệt đẹp sang khu nhà tường trình Nà Rẻo hay lên đỉnh Phja Oắc ngắm biển mây. Toàn vùng Nguyên Bình cũng nằm trong Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

Thước phim chỉn chu và kỳ vọng cho bản làng

Điều khiến người xem ấn tượng không chỉ là cảnh đẹp sẵn có, mà còn ở cách ê kíp ghi lại nó. Từng khung hình đều được chăm chút: góc máy trên cao ôm trọn thung lũng và những mái ngói âm dương, cận cảnh đôi tay in sáp ong, nắng chiều xiên qua hiên nhà gỗ. Không cần nhiều lời, hình ảnh tự kể câu chuyện về một bản làng bình yên và những con người hiền hậu nơi đây.

Nhiều người hy vọng sau chương trình, Hoài Khao sẽ được biết đến rộng rãi hơn, đón thêm những vị khách tìm về. Đó cũng là cơ hội để nghề in sáp ong, những nếp nhà cổ và nhịp sống của người Dao Tiền tiếp tục được gìn giữ, miễn là bản làng vẫn giữ được vẻ nguyên sơ vốn là linh hồn của nơi này.

"Quán nhà Haha" lên sóng từ ngày 17/10.