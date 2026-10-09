Chỉ còn 16 ngày nữa: Sa Pa có sự kiện nghệ thuật giữa công trình của nhà thiết kế lừng danh thế giới, ai cũng được vào xem miễn phí

Triển lãm "Trên núi, dưới đồi" trưng bày 28 tác phẩm hội họa, điêu khắc, sơn mài của năm nghệ sĩ Việt Nam về đời sống vùng cao nơi khách lưu trú, người dân và du khách đều có thể ghé xem.

Biển mây cùng ruộng bậc thang hay cổng trời và phố núi lên đèn có lẽ là những hình ảnh quen thuộc đến mức ai từng đến Sa Pa cũng mang về một bộ ảnh na ná nhau. Nhưng sau những khung hình rất đẹp ấy nhiều du khách vẫn có cảm giác mình mới chỉ nhìn Sa Pa từ bên ngoài. Vùng đất này thực chất còn rất nhiều thứ không nằm gọn trong khung ảnh từ nhịp sống thường nhật của đồng bào miền núi đến nghề thủ công truyền đời và những lớp ký ức chồng lên nhau qua nhiều thời kỳ.

Ảnh: UBND tỉnh Lào Cai

Đó cũng chính là điểm xuất phát của triển lãm Trên núi dưới đồi được chính thức khai mạc vào ngày 7 tháng 10 năm 2026. Triển lãm hứa hẹn đưa du khách đến với Sa Pa bằng một lối đi hoàn toàn khác thông qua các tác phẩm của những nghệ sĩ đương đại Việt Nam.

Tuyệt tác nghệ thuật giữa lòng công trình của kiến trúc sư lừng danh thế giới

Với giới mê du lịch Bill Bensley là cái tên đầy quyền lực đứng sau nhiều khách sạn đẹp bậc nhất châu Á. Ở Sa Pa ông đã thiết kế Hotel de la Coupole khai trương vào cuối năm 2018 và tự hào là khách sạn quốc tế năm sao đầu tiên tại thị trấn mù sương này.

Ảnh: iVIVU

Khách sạn lấy cảm hứng từ Sa Pa thời Đông Dương những năm 1920 đến 1930 khi thời trang cao cấp Pháp được đặt cạnh sắc màu cùng hoa văn và nghề thủ công của đồng bào dân tộc địa phương. Tranh cùng cổ vật và hiện vật sưu tầm có mặt khắp các không gian nên chỉ cần dạo một vòng sảnh thôi cũng đã giống như đang đi xem triển lãm.

Và từ ngày 7 tháng 10 không gian ấy lại có thêm một lớp áo mới mang tên triển lãm Trên núi dưới đồi được đặt ngay tại khu trưng bày nghệ thuật ở tầng sảnh.

Khám phá 28 tác phẩm nghệ thuật kể về Sa Pa từ bên trong

Triển lãm quy tụ sáng tác của năm nghệ sĩ tài ba gồm Phạm Thái Bình cùng Nguyễn Ngọc Thanh hay Nguyễn Quốc Trung và Phạm Trà My lẫn Phạm Thủy Tiên. Mỗi nghệ sĩ mang đến một phong cách cùng một cách tiếp cận đề tài riêng nên toàn bộ triển lãm giống như một chiếc lăng kính nhiều mặt để nhìn về miền núi. Hội họa cùng điêu khắc và sơn mài lẫn nghệ thuật sắp đặt cùng lúc hiện diện trong một không gian.

Các tác phẩm do Hanoi Studio Gallery cẩn thận phối hợp tuyển chọn. Đơn vị này chuyên trưng bày và quảng bá nghệ sĩ đương đại Việt Nam đồng hành cùng họ trên hành trình phát triển sự nghiệp. Cùng với đội ngũ giám tuyển của khách sạn họ đã tinh tế chọn ra những tác phẩm hài hòa với bối cảnh kiến trúc và kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất liệu cùng kỹ nghệ truyền thống Việt Nam với văn hóa địa phương.

Ảnh: Hotel de la Coupole

Nếu chỉ có ít thời gian thì bạn nhất định hãy dừng lại ở hai tác phẩm ấn tượng này. Đầu tiên là tác phẩm Thì thầm của Phạm Thái Bình với bức tượng điêu khắc một đôi trẻ cùng đạp xe. Không có núi non hùng vĩ mà chỉ có một khoảnh khắc đời thường của đồng bào miền núi vô cùng ấm áp và rất gần gũi.

Ảnh: Hotel de la Coupole

Tiếp đến là loạt tác phẩm Mơ Tiên của Phạm Thủy Tiên giới thiệu bốn trong bảy tác phẩm của bộ sưu tập về tuổi trẻ cùng sự hồn nhiên và thế giới nội tâm của một cô gái. Nữ nghệ sĩ đã dùng hình tròn và những nét gợi cánh hoa để dựng nên thế giới tưởng tượng từ ký ức tuổi thơ.

Ngoài ra người mê sơn mài chắc chắn sẽ thích góc của Phạm Trà My khi cô lấy chất liệu truyền thống này làm trọng tâm sáng tác. Đặt cạnh tranh lụa và sắp đặt của Thủy Tiên các tác phẩm cho thấy sơn mài Việt Nam vẫn đủ sức kể được những câu chuyện rất mang hơi thở thời đại hôm nay.

Ảnh: Hotel de la Coupole

Trải nghiệm ban ngày đi bản và chiều về ngắm núi qua tranh

Với du khách trong nước và quốc tế triển lãm mở ra một cách tiếp cận mới để cảm nhận vùng đất Tây Bắc. Buổi sáng bạn có thể đi bản làng ngắm thung lũng và ruộng bậc thang quanh Sa Pa. Đến chiều tối khi trời lạnh và sương xuống thì ghé sảnh khách sạn để xem lại chính nhịp sống vùng cao ấy qua điêu khắc và sơn mài.

Theo đơn vị tổ chức một vị khách lưu trú sau khi xem triển lãm đã chia sẻ rằng nghệ thuật cùng kiến trúc và văn hóa bản địa hòa vào nhau một cách tự nhiên khiến nơi đây không chỉ là chốn nghỉ dưỡng mà còn là điểm đến lý tưởng để khám phá văn hóa Sa Pa.

Ảnh: Hotel de la Coupole

Triển lãm lần này nằm trong chương trình Heritage Days vốn là chuỗi sự kiện thường niên của hệ thống nhằm tôn vinh nghệ thuật và truyền thống địa phương. Khách sạn cho biết vào năm 2027 sẽ tiếp tục đưa thêm nhiều triển lãm và trải nghiệm văn hóa độc đáo vào lịch hoạt động.

Ảnh: Hotel de la Coupole

Triển lãm Trên núi dưới đồi sẽ mở cửa đón khách đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại tầng sảnh khách sạn Hotel de la Coupole trên phố Hoàng Liên thuộc phường Sa Pa tỉnh Lào Cai. Cả khách lưu trú cùng người dân địa phương và du khách đều có thể tự do ghé thăm hoàn toàn miễn phí.