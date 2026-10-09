Từ ngày mai, công trình vượt biển đạt 2 kỷ lục Guinness thế giới của Việt Nam chính thức mở cửa trở lại

Công trình vượt biển này sẽ chính thức hoạt động trở lại vào 10/10/2026 sau 5 ngày thực hiện bảo trì định kỳ.

Ngày 27/9, Sun World Hạ Long thông báo cập nhật thời gian bảo trì định kỳ Cáp treo Nữ Hoàng. Theo đó, tuyến cáp treo sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 05/10 đến hết ngày 09/10/2026 và đón khách trở lại từ ngày 10/10/2026.

Theo thông báo, Cáp treo Nữ Hoàng sẽ tạm dừng vận hành trong 5 ngày để thực hiện công tác bảo trì định kỳ, nhằm duy trì điều kiện vận hành an toàn, ổn định và chất lượng phục vụ du khách. Sun World Hạ Long đề nghị du khách chủ động sắp xếp lịch trình tham quan phù hợp trong thời gian tuyến cáp tạm ngừng hoạt động.

Như vậy, từ ngày mai (10/10), Cáp treo Nữ Hoàng sẽ hoạt động trở lại, tiếp tục đưa du khách từ khu vực Bãi Cháy tới khu vực Ba Đèo, mở ra góc nhìn từ trên cao xuống vịnh Cửa Lục, cầu Bãi Cháy và cảnh quan vịnh Hạ Long.

Cáp treo Nữ Hoàng là một trong những hạng mục nổi bật của quần thể Sun World Hạ Long, dự án vui chơi giải trí quy mô lớn do Sun Group đầu tư, khởi công ngày 02/9/2014. Tuyến cáp được đưa vào khai thác từ tháng 6/2016 và được thiết kế theo mô hình cáp treo đảo chiều 2 tầng.

Theo Sun World, tuyến cáp có chiều dài 2,222 km, kết nối Ga Đại Dương tại khu vực Bãi Cháy với Ga Mặt Trời trên đỉnh đồi Ba Đèo. Hành trình vượt qua vịnh Cửa Lục kéo dài khoảng 5 phút, cho phép du khách quan sát toàn cảnh khu vực Hạ Long từ trên cao.