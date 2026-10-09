Một điểm du lịch nổi tiếng Đà Nẵng bất ngờ dừng hoạt động

Đây là điểm du lịch quen thuộc với nhiều người dân và du khách, hiện vẫn chưa có thông báo chính thức khi nào sẽ hoạt động trở lại.

Theo Báo Đà Nẵng, ngày 8/10, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã phát đi thông báo tạm dừng hoạt động tham quan tại bán đảo Sơn Trà, một trong những điểm du lịch nổi tiếng của thành phố. Thời gian tạm dừng bắt đầu từ ngày 8/10/2026 và kéo dài cho đến khi có thông báo mới.

Nguyên nhân dẫn đến quyết định trên xuất phát từ diễn biến thời tiết bất lợi tại Đà Nẵng trong những ngày qua. Theo Ban Quản lý, trước dự báo thành phố có mưa to đến rất to trong ngày 8–9/10, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất và lũ quét, việc tạm dừng tham quan là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Trước khi đưa ra quyết định, Ban Quản lý đã thường xuyên kiểm tra, rà soát các tuyến đường và địa điểm tham quan trên bán đảo Sơn Trà. Tại thời điểm kiểm tra, những khu vực tham quan được ghi nhận vẫn bảo đảm an toàn.

Tuy nhiên, do mưa lớn được dự báo còn tiếp diễn, đơn vị quản lý quyết định chủ động tạm dừng hoạt động thay vì chờ đến khi xuất hiện sự cố. Trước đó, người dân và du khách cũng đã được khuyến cáo hạn chế lên bán đảo khi thời tiết bất lợi, đồng thời chủ động thay đổi lịch trình để bảo đảm an toàn.

Đáng chú ý, các tuyến đường quanh bán đảo Sơn Trà có nhiều đoạn đèo dốc, khúc cua gấp, dễ trơn trượt khi trời mưa. Khu vực này cũng có thể xuất hiện dông lốc và gió mạnh, gây khó khăn cho việc di chuyển, đặc biệt đối với du khách sử dụng xe máy.

Điểm du lịch nổi tiếng cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 10 km có gì đặc biệt?

Theo Cổng thông tin du lịch thành phố Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà nằm cách trung tâm thành phố khoảng 10 km về phía đông bắc, là một trong những thắng cảnh thiên nhiên đặc trưng của địa phương.

Với diện tích khoảng 4.390 ha, bán đảo Sơn Trà sở hữu cảnh quan kết hợp giữa núi rừng và biển, được ví như "lá phổi xanh" của Đà Nẵng. Khu vực này có những cánh rừng tự nhiên, nhiều bãi biển đẹp cùng hệ sinh thái động thực vật phong phú.

Một trong những điểm đặc biệt làm nên sức hút của Sơn Trà là sự hiện diện của voọc chà vá chân nâu, loài linh trưởng quý hiếm được bảo vệ nghiêm ngặt. Đây cũng là lý do bán đảo thu hút những người yêu thiên nhiên, nhiếp ảnh và mong muốn tìm hiểu về hệ sinh thái rừng.

Không chỉ nổi tiếng với cảnh quan, Sơn Trà còn sở hữu nhiều địa danh quen thuộc trên bản đồ du lịch Đà Nẵng. Trong đó, chùa Linh Ứng Bãi Bụt là công trình tâm linh nổi bật với tượng Quán Thế Âm Bồ Tát hướng ra biển. Đỉnh Bàn Cờ lại được nhiều du khách lựa chọn nhờ vị trí trên cao, có thể quan sát toàn cảnh thành phố.

Ngoài ra, cây đa di sản, hải đăng Tiên Sa cùng những cung đường uốn lượn giữa núi rừng cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho địa điểm này.

Tuy nhiên, chính đặc điểm địa hình đồi núi với nhiều tuyến đường quanh co, sườn dốc cũng khiến việc tham quan Sơn Trà cần được cân nhắc kỹ lưỡng trong mùa mưa. Khi mưa lớn kéo dài, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế và nguy cơ đất đá sạt xuống đường có thể đe dọa an toàn của người và phương tiện.

Đà Nẵng tiếp tục có mưa, du khách cần lưu ý điều gì?

Theo bản tin phát lúc 9h ngày 9/10 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 9/10, khu vực Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 20–40 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm.

Đáng chú ý, ngày và đêm 10/10, Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30–60 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo khả năng xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100 mm trong 3 giờ.

Từ ngày 11/10, mưa lớn tại các khu vực được dự báo có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, theo dự báo thời tiết 10 ngày tại khu vực Hải Châu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11–12/10 vẫn có khả năng xuất hiện mưa vừa, trong khi ngày 13–14/10 tiếp tục có mưa rào và dông ở một số thời điểm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đô thị; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc.

Đặc biệt, trong bản tin chiều 9/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tiếp tục cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún đất tại nhiều địa phương miền Trung, trong đó có Đà Nẵng.

Trước diễn biến trên, những du khách đang có kế hoạch đến Đà Nẵng trong những ngày tới nên thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết, kiểm tra tình trạng hoạt động của các điểm tham quan và chủ động điều chỉnh lịch trình khi cần thiết.

Đối với bán đảo Sơn Trà, du khách không nên tự ý lên tham quan trong thời gian tạm dừng, kể cả khi trời tạnh mưa. Những người di chuyển bằng phương tiện cá nhân cũng cần hạn chế đi vào các tuyến đường đồi núi khi mưa lớn, tuyệt đối không cố vượt qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có biển cảnh báo nguy hiểm.

Bên cạnh đó, các hoạt động tắm biển, đi ca nô hay tham quan bằng tàu thuyền cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng cứu hộ và đơn vị tổ chức, nhất là khi xuất hiện mưa dông, gió mạnh hoặc biển động.

Với những du khách đã đặt tour khám phá Sơn Trà, việc liên hệ sớm với đơn vị lữ hành để thay đổi thời gian hoặc lựa chọn điểm đến thay thế sẽ giúp hạn chế ảnh hưởng đến chuyến đi.