Phát hiện ngôi làng ở Việt Nam có hơn 2.000 giống hoa 'không chạm đất', mỗi lần chăm cây phải làm việc này

Ngôi làng này gây chú ý bởi một cách làm rất khác thường, được duy trì qua nhiều thế hệ.

Tại ngôi làng này, hoa được trồng theo một cách rất khác thường so với nhiều nơi khác. Chính phương thức canh tác đặc biệt ấy đã tạo nên hình ảnh riêng và giúp vùng đất này nổi tiếng qua nhiều thế hệ.

Đó là làng hoa Sa Đéc, hiện thuộc phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, một trong những vùng sản xuất hoa kiểng lớn nhất miền Tây.

Theo Cổng thông tin Du lịch Đồng Tháp, nghề trồng hoa tại đây hình thành từ cuối thế kỷ XIX. Từ khu vực Tân Quy Đông ban đầu, nghề dần mở rộng sang nhiều khu vực lân cận. Hiện làng hoa có khoảng 2.000 giống, chủng loại hoa kiểng, từ hoa nở theo mùa đến kiểng lá, cây công trình, cây ăn trái và những loại cây tạo dáng nghệ thuật.

Ngôi làng có những luống hoa "không chạm đất"

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất ở Sa Đéc nằm ở cách người dân bố trí vườn.

Thay vì đặt chậu trực tiếp xuống nền đất, nhiều nhà vườn truyền thống dựng những giàn cao bằng tre hoặc bê tông rồi xếp chậu hoa phía trên. Bên dưới là hệ thống mương nước thông với các con rạch.

Phương thức này hình thành để thích nghi với đặc điểm vùng đất thấp, thường xuyên chịu ảnh hưởng của nước. Đưa hoa lên cao vừa giúp hạn chế ngập úng vừa tạo điều kiện giữ độ ẩm, vận chuyển và chăm sóc cây.

Ở những khu vườn còn duy trì kiểu canh tác truyền thống, người dân chèo xuồng len giữa các giàn hoa để tưới, chăm sóc hoặc thu hoạch cây.

Hình ảnh một người ngồi trên chiếc xuồng nhỏ, hai bên là những hàng cúc hoặc hoa kiểng được nâng cao khỏi mặt nước, từ lâu đã trở thành cảnh tượng đặc trưng của làng hoa Sa Đéc.

VnExpress mô tả đây là điểm khác biệt rõ rệt so với những cánh đồng hoa thông thường, nơi người chăm cây có thể đi bộ trực tiếp giữa các luống.

Nghề trồng hoa trở thành Di sản quốc gia

Không chỉ tạo nên một phương thức canh tác đặc biệt, nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc còn được ghi nhận về giá trị văn hóa.

Cuối năm 2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa Nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể, thuộc nhóm tri thức dân gian và nghề thủ công truyền thống.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hiện vùng trồng hoa Sa Đéc có diện tích canh tác gần 1.000 ha với khoảng 4.000 hộ tham gia, cung cấp ra thị trường hơn 2.000 chủng loại hoa kiểng.

Trong đó có những loại quen thuộc như cúc mâm xôi, vạn thọ, dạ yến thảo, hoa hồng, cùng nhiều loại kiểng cổ và kiểng nghệ thuật có giá trị cao.

Sản xuất hoa ở Sa Đéc vì thế không chỉ phục vụ dịp Tết. Nhờ chủng loại phong phú, nơi đây có cây hoa và cây cảnh được sản xuất gần như quanh năm.

Hơn 100 năm từ vài vườn hoa thành vùng trồng rộng lớn

Cái nôi của làng nghề nằm ở khu vực Tân Quy Đông.

Ban đầu, người dân chủ yếu trồng một số loại hoa để phục vụ nhu cầu trong vùng. Nhờ điều kiện đất đai ven sông Tiền và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều thế hệ, nghề hoa dần phát triển mạnh.

Ngày nay, Sa Đéc không chỉ cung cấp hoa cho nhiều tỉnh thành trong nước mà một phần sản phẩm còn được đưa ra thị trường nước ngoài.

Cùng với sản xuất, nhiều nhà vườn chuyển sang kết hợp du lịch. Những vườn hoa vốn chỉ phục vụ canh tác được bổ sung lối đi, điểm ngắm cảnh, không gian nghỉ chân và các hoạt động trải nghiệm.

Nhờ vậy, du khách đến đây không chỉ để mua hoa mà còn có thể quan sát trực tiếp cách người dân chăm sóc những luống hoa "không chạm đất".

Nên tới làng hoa Sa Đéc vào thời điểm nào?

Hoa tại Sa Đéc được trồng quanh năm nên du khách có thể tới vào nhiều thời điểm.

Tuy nhiên, giai đoạn sôi động nhất thường là những tuần trước Tết Nguyên đán. Khi đó, lượng hoa phục vụ thị trường Tết tăng mạnh, các vườn cúc mâm xôi, vạn thọ và nhiều loại hoa khác bắt đầu đồng loạt lên màu.

Nếu muốn chụp ảnh, nên tới vào sáng sớm. Thời tiết lúc này mát hơn, ánh sáng dịu và người dân cũng bắt đầu công việc chăm sóc hoa, giúp du khách dễ bắt gặp những cảnh sinh hoạt đặc trưng của làng nghề.

Cần lưu ý gần Tết cũng là thời điểm hoa được vận chuyển đi tiêu thụ liên tục. Nếu tới quá sát ngày Tết, một số vườn có thể đã xuất bán phần lớn cây đẹp.

Đến ngôi làng nên chơi gì?

Bản thân khu vực làng hoa có thể dành khoảng nửa ngày để khám phá.

Du khách nên ưu tiên những nhà vườn còn giữ cách trồng hoa trên giàn để nhìn rõ nhất đặc điểm "không chạm đất". Một số điểm du lịch trong khu vực có thêm tháp quan sát, vườn hoa chuyên đề, quán cà phê và khu trải nghiệm dân gian.

Nếu có nhiều thời gian hơn, có thể kết hợp tham quan nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, dạo khu vực trung tâm Sa Đéc hoặc ghé các điểm du lịch sinh thái khác của Đồng Tháp.

Theo thông tin du lịch địa phương, khu làng hoa truyền thống có thể tham quan miễn phí, nhưng một số vườn tư nhân và khu vui chơi có thể thu vé riêng hoặc tính phí từng trải nghiệm.

Du khách cũng không nên tự ý bước lên giàn hoa, di chuyển chậu hoặc vào sâu trong khu vực sản xuất khi chưa được chủ vườn đồng ý. Các giàn trồng vốn phục vụ canh tác nên không phải nơi nào cũng được thiết kế để chịu tải của khách tham quan.

Ăn gì khi tới Sa Đéc?

Một trong những món nên thử là hủ tiếu Sa Đéc. Điểm đặc trưng nằm ở sợi hủ tiếu làm từ bột gạo, thường có độ dai và mềm riêng, có thể ăn nước hoặc ăn khô.

Ngoài ra, du khách có thể thử bánh tằm bì, bánh xèo, cá lóc nướng trui, lẩu cua đồng và những món ăn mang phong vị miền Tây.

Nếu chỉ tham quan làng hoa, lịch trình một ngày khá thoải mái. Những người muốn kết hợp thêm các điểm xa hơn của Đồng Tháp như Tràm Chim hoặc Gáo Giồng nên dành ít nhất 2 ngày.

Với hơn 2.000 giống, chủng loại hoa kiểng và phương thức trồng cây trên những giàn cao khỏi mặt đất, Sa Đéc tạo ra một cảnh quan khó nhầm lẫn với nhiều vùng hoa khác. Đặc biệt, hình ảnh người dân chèo xuồng giữa những luống hoa để chăm cây đã biến giải pháp thích nghi với vùng sông nước thành nét đặc trưng riêng của ngôi làng hơn trăm năm tuổi.

Theo Cổng thông tin Du lịch Đồng Tháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, VietnamPlus