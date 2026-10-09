Xu hướng “sweatworking” lên ngôi: Heineken 0.0 định nghĩa lại những cuộc vui kết nối

Mang vợt đến sân và ra về cùng những kết nối mới, pickleball đã trở thành phương thức giao lưu được ưa chuộng bởi tính năng động và thời thượng. Song hành cùng xu hướng ấy, Heineken 0.0 với hương vị êm mượt, sảng khoái cùng 0,0% độ cồn chính là lựa chọn quen thuộc để mở ra những khoảnh khắc kết nối tự nhiên mọi lúc, mọi nơi.

‏Khi sân tập trở thành không gian kết nối mới‏

‏Lối sống ưu tiên sức khỏe và tối ưu thời gian ngày càng được chú trọng. Những buổi hẹn hò, giao lưu ngày nay không chỉ xoay quanh bàn ăn hay hàng quán, mà mở rộng sang những trải nghiệm năng động hơn như cùng nhau luyện tập thể thao và chia sẻ những đam mê chung. Xu hướng sống mới này được gọi là "sweatworking", kết hợp giữa "sweat" (đổ mồ hôi) và "networking" (kết nối). Trong làn sóng kết nối qua thể thao đó, pickleball nhanh chóng trở thành bộ môn dẫn đầu nhờ tính giải trí, kết nối cao, lại rất bắt trend và thời thượng. ‏

‏Một trận pickleball có thể bắt đầu bằng lời hẹn vận động, nhưng hiếm khi chỉ dừng lại ở một trận đấu. Có người đến để thử sức, có người gặp bạn bè, cũng có người ra về với những kết nối mới. Trên sân, nhịp chơi luôn chuyển động và ngoài sân, những câu chuyện vẫn tiếp tục.

‏Pickleball trở thành một đam mê chung để mọi người gặp gỡ kết nối (Ảnh: Heineken Việt Nam)

‏Đó là sức hút riêng khiến pickleball trở thành một điểm hẹn của nhịp sống đô thị. Ở đó, thể thao không chỉ gói gọn trong điểm số. Những trận đánh, lượt chơi luân phiên hay phút nghỉ giữa hiệp mở ra cơ hội để trò chuyện và làm quen. Sân đấu vì thế không chỉ là nơi vận động, mà còn là không gian để mọi người gặp gỡ qua một đam mê chung, nơi phong cách cá nhân và tinh thần cộng đồng cùng hiện diện một cách tự nhiên.‏

‏Cùng với sự phát triển của pickleball, nhiều sân chơi cũng mở rộng trải nghiệm bằng những buổi giao lưu, âm nhạc, thời trang và phong cách sống. Nhờ vậy, người chơi có thêm thời gian và không gian kết nối, chia sẻ đam mê và tạo đà cho việc duy trì những cuộc gặp gỡ đều đặn hơn giữa cộng đồng.‏

‏Từ nhịp vận động đến những kết nối sảng khoái‏

‏Trong những khoảnh khắc gặp gỡ ấy, Heineken 0.0 mang đến một lựa chọn phù hợp với phong cách sống năng động. Hương vị êm mượt, sảng khoái cùng 0,0% độ cồn giúp cuộc vui tiếp nối một cách tự nhiên và theo cách riêng của mỗi người, từ lúc gặp nhau ở sân, phút nghỉ giữa trận, đến những câu chuyện sau khi rời sân.

‏Heineken 0.0 mang đến một lựa chọn phù hợp với phong cách sống năng động (Ảnh: HEINEKEN Việt Nam)

‏Bởi điều làm nên một buổi gặp gỡ đáng nhớ, bên cạnh thức uống phù hợp, còn là khoảng thời gian mọi người dành cho nhau. Đôi khi, một trận giao hữu và một cuộc hẹn ngẫu hứng đã đủ để ngày thường trở nên đặc biệt hơn.‏

‏Tinh thần kết nối ấy cũng đã được lan tỏa mạnh mẽ tại Heineken Pickleball World Cup 2026.‏ ‏ Đến với sự kiện, không chỉ được mãn nhãn trước những trận tranh tài nảy lửa, người hâm mộ còn có cơ hội hòa mình vào không khí thể thao quốc tế đỉnh cao. Chuỗi trải nghiệm lễ hội sôi động cùng sự đồng hành của Heineken 0.0 đã mở ra không gian tương tác đa dạng, nơi những người yêu thích bộ môn pickleball dễ dàng gặp gỡ, giao lưu cùng các tay vợt hàng đầu thế giới và kết nối với nhau qua niềm đam mê chung.‏

‏Heineken mang đến chuỗi trải nghiệm sảng khoái tại Pickleball World Cup 2026 (Ảnh: Heineken Việt Nam)

‎Hay gần hơn, tại "Siêu trải nghiệm The World of Heineken®", pickleball góp mặt bên cạnh âm nhạc, F1® và bóng đá. Người tham dự không chỉ theo dõi mà còn trực tiếp thử sức, cổ vũ và giao lưu. Từ sân chơi gần gũi đến sự kiện quy tụ cộng đồng rộng lớn, Heineken 0.0 đưa mọi người đến gần nhau hơn qua những trải nghiệm họ cùng đam mê.

Cộng đồng fan hâm mộ pickleball cùng quy tụ giao lưu tại Siêu trải nghiệm The World of Heineken® (Ảnh: Heineken Việt Nam)

‏Một buổi pickleball đáng nhớ không chỉ nằm ở điểm số, mà còn ở những người ta gặp, những câu chuyện được chia sẻ và lời hẹn cho lần tiếp theo. Cùng Heineken 0.0, tinh thần kết nối được tiếp tục mọi lúc, mọi nơi. Hãy cùng đón chờ những trải nghiệm đầy bất ngờ và sảng khoái từ sự kết hợp giữa Heineken 0.0 và pickleball trong thời gian sắp tới.‏

*Người dưới 18 tuổi không được sử dụng rượu, bia. Đã sử dụng rượu, bia thì không lái xe. ‏‏‏‏

Công ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam ‏ ‏‏‏‏‏

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