Khách Trung Quốc hư xe giữa TP.HCM được tài xế “Chuyến xe tình thương” kè giúp tới tận tiệm sửa, không lấy một đồng tiền công

Mỗi người một thứ tiếng, chẳng ai hiểu hết người kia nói gì vậy mà chiếc xe hỏng vẫn đến được nơi cần đến. Đến lúc chia tay, người ra sức đưa tiền còn người vội vã bỏ đi chẳng nề nà chuyện chi.

Buổi chiều, đường phố đông nghịt xe cộ, ai cũng vội về phía mình. Giữa nhịp sống hối hả ấy, một du khách nam người Trung Quốc đứng khựng bên chiếc xe tay ga chết máy. Anh ngoái nhìn dòng người lướt qua, rồi cất tiếng hỏi gần đó có tiệm sửa xe nào không. Ở nơi xa lạ, một câu hỏi như thế dễ chìm giữa tiếng động cơ.

Ảnh: Xế Tà Vlog

Vậy mà có người nghe thấy. Anh là tài xế mặc áo Grab, đội mũ bảo hiểm trắng, trước ngực gắn chiếc camera nhỏ. Hai người, mỗi người một ngôn ngữ, không ai hiểu trọn lời người kia. Họ nói bằng vài từ tiếng Anh bập bõm, bằng cử chỉ, bằng ánh mắt. Khi biết vị khách là người Trung Quốc đang cần sửa xe, nam tài xế không hỏi thêm, chỉ đáp gọn "Okay, let's go" rồi chạy lên dẫn đường.

Chiếc xe hỏng thì không thể tự lăn bánh. Nam tài xế liền ghé xe mình sát bên, đưa chân đẩy xe của khách đi qua nhiều tuyến phố, giữa dòng phương tiện vẫn nườm nượp. Một người ngồi giữ lái, một người lặng lẽ đẩy từ bên cạnh. Không cần thông dịch, hai người vẫn cùng nhau đi hết quãng đường cho đến khi thấy một tiệm sửa xe.

Ảnh: Xế Tà Vlog

Đến nơi, nam du khách vội móc tiền, định gửi chút cảm ơn. Nam tài xế xua tay ngay, nụ cười hiện rõ sau lớp khẩu trang. "No money, no money" (Tôi không lấy tiền đâu), anh nói, rồi nhắc lại: "I help you, no money" (Tôi giúp bạn, tôi không lấy tiền). Anh chào tạm biệt rồi nổ máy đi thật nhanh, như sợ ở lại thêm một chút là sẽ bị nhét tiền vào tay. Vị khách không chịu thôi, tay vẫn cầm tiền, định chạy theo để dúi cho bằng được. Nhưng nam tài xế đã vội vã khuất đi giữa dòng xe. Người khách chỉ còn biết đứng lại, thốt lên: "Oh my God, thank you" (Ôi trời ơi, cảm ơn bạn).

Ảnh: Xế Tà Vlog

Tấm biển "Chuyến xe tình thương"

Với nam tài xế, nghĩa cử ấy dường như không phải điều bộc phát. Lời giải thích nằm ngay phía trước đầu xe của anh: một tấm biển ghi dòng chữ "Chuyến xe tình thương", bên dưới là lá cờ đỏ sao vàng. Theo những gì thể hiện trong video, đó là cách anh giới thiệu về chiếc xe của mình: ngoài việc chạy xe công nghệ mưu sinh, anh sẵn sàng dừng lại giúp bất cứ ai gặp sự cố trên đường.

Ảnh: Xế Tà Vlog

Khoảnh khắc ấy được ghi lại bởi nhân vật chính Xế Tà Vlog, là nơi anh chuyên đăng tải những lần giúp đỡ người khác của mình. Tình huống vừa xảy ra nằm trong loạt "Seri giúp đỡ người khác", có phụ đề song ngữ Anh - Việt để người xem ở cả hai phía ngôn ngữ cùng theo dõi trọn vẹn từng câu thoại.

Một nét quen thuộc trên đường phố Việt Nam

Câu chuyện nhỏ ấy gợi nhắc một hình ảnh vốn quen thuộc trên đường phố Việt Nam. Từ nhiều năm nay, trong cộng đồng tài xế, từ xe ôm, taxi đến xe công nghệ, vẫn luôn có những người sẵn sàng tấp xe vào lề để giúp người gặp nạn mà không nhận một đồng. Có người đưa cụ già về nhà giữa trưa nắng, có người chở bệnh nhân nghèo về quê, có người túc trực trên các tuyến quốc lộ để sơ cứu và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Một số nhóm còn hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận, tiền xăng xe do chính các thành viên góp lại.

Đội cứu hộ SOS giúp đỡ người gặp sự cố trên mọi nẻo đường. Ảnh: Báo Người lao động

Nhóm sơ cứu miễn phí giúp đỡ hàng nghìn người gặp tai nạn giao thông ở Hà Nội. Ảnh: Báo Sức khoẻ và Đời sống

Cậu học sinh bế cụ già khuyết tật qua đường. Ảnh: báo Thanh niên

Phần lớn những việc làm ấy diễn ra lặng lẽ, hiếm khi người ta biết tên người đứng sau. Nhưng với người được giúp, đó có thể là ranh giới giữa một chiều bế tắc và một chuyến đi suôn sẻ, nhất là khi họ là du khách xa lạ, bất đồng ngôn ngữ. Và đôi khi, chỉ một quãng đường đẩy xe cùng một cái xua tay cũng đủ để người ta mang theo hình ảnh đẹp về con người nơi mình vừa đặt chân đến.