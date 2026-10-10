Việt Nam sắp có trường đua ngựa 420 triệu USD, quy mô 125ha, khán đài có sức chứa 30.000 người, cách trung tâm Hà Nội khoảng 40km

Dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa tại xã Sóc Sơn có tổng vốn đầu tư khoảng 420 triệu USD, tương đương gần 9.600 tỷ đồng.

Chiều ngày 9/10, Hà Nội tổ chức Lễ khánh thành, khởi công và triển khai các công trình, dự án tiêu biểu chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Theo báo cáo của Sở Tài chính Hà Nội, tính đến ngày 8/10/2026, toàn Thành phố có 292 công trình, dự án đăng ký khánh thành, khởi công và triển khai thực hiện dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và trong năm 2026, với tổng mức đầu tư khoảng 384.886 tỷ đồng.

Trong đó, vốn ngân sách khoảng 34.119 tỷ đồng, chiếm 8,9%; vốn ngoài ngân sách khoảng 350.767 tỷ đồng, chiếm 91,1%, bao gồm khoảng 341.190 tỷ đồng vốn khác và 9.577 tỷ đồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Riêng dịp 10/10, Hà Nội có 96 công trình, dự án khánh thành, khởi công với tổng mức đầu tư khoảng 147.075 tỷ đồng. Trong số này, 18 công trình, dự án tiêu biểu có tổng mức đầu tư khoảng 127.460 tỷ đồng, gồm 4 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật và 14 dự án khởi công mới.

Trong đó, Công viên Safari Ba Vì và Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng, trường đua ngựa tại xã Sóc Sơn là 2 dự án đáng chú ý trong nhóm du lịch, thương mại và dịch vụ của Thủ đô.

Theo đó, dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa tại xã Sóc Sơn có tổng vốn đầu tư khoảng 420 triệu USD, tương đương gần 9.600 tỷ đồng, trên diện tích 125ha.

Trong đó, đất xây Trường đua ngựa chiếm 75% (khoảng 93,7ha), mật độ xây dựng tối đa 65,5%, tầng cao tối đa 6 tầng. Trong khu vực này dự kiến bố trí khán đài có sức chứa 30.000 khán giả, đường đua với 2 đường chạy cát, 1 đường chạy cỏ rộng 25m và khu chăm sóc, huấn luyện ngựa.

Tổ hợp Trường đua ngựa còn có khu thương mại dịch vụ rộng 3ha, gồm 30 biệt thự du lịch cho thuê cao 3 tầng tiêu chuẩn 4 sao, khách sạn tiêu chuẩn 3 sao với 254 phòng cùng trung tâm thương mại. Hồ điều hòa, cây xanh, đường dạo xung quanh... sẽ được xây dựng trên phần diện tích còn lại.

Trước đó, hồi tháng 7/2026, UBND xã Sóc Sơn (thành phố Hà Nội) đã phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa.

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH H&G (liên doanh giữa Hanoi Tourist và Global Consultant Network Co., Ltd của Hàn Quốc). UBND xã Sóc Sơn yêu cầu, trong quá trình triển khai dự án, Công ty TNHH H&G phải hoàn thành đủ các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng và các thủ tục chuyên ngành khác theo quy định. Chủ đầu tư chỉ tổ chức thi công, vận hành khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.