Tiệc kín đỉnh cao quy tụ toàn khách VIP: Cứ tưởng sự kiện thời trang xa xỉ, hóa ra lại là do... một nha khoa chủ trì?

Dàn nghệ sĩ, Beauty Blogger đình đám cùng xuất hiện trong một không gian tiệc sang xịn, từ những outfit thời thượng, ánh sáng đậm chất nghệ thuật đến loạt trải nghiệm làm đẹp cực trendy. Điều bất ngờ là sự kiện khiến nhiều người liên tưởng đến một fashion party này lại được tổ chức bởi một thương hiệu nha khoa!

Dàn sao Vbiz và hội Beauty Blogger đình đám cùng đổ bộ

Một buổi tiệc riêng tư giữa trung tâm TP.HCM vừa trở thành điểm hẹn của loạt gương mặt quen thuộc trong giới giải trí và làm đẹp. Từ ca sĩ NICKY, Thoại Nghi, Pay đến những cái tên đình đám trong cộng đồng Beauty & Lifestyle như, Mailovesbeauty, Vân Phạm, Châu Bí Ngô… gần 20 nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung đã cùng hội tụ trong một không gian đầy ấn tượng.



Không thảm đỏ hoành tráng hay sân khấu trao giải quen thuộc, sự kiện ghi điểm với bầu không khí private party vừa sang trọng vừa gần gũi. Mỗi khách mời xuất hiện với một phong cách riêng, từ thanh lịch, tối giản đến cá tính, nổi bật, biến đêm tiệc thành nơi hội tụ của những outfit và thần thái đáng chú ý.

Nhìn những hình ảnh đầu tiên, không ít người có thể liên tưởng đến một buổi ra mắt thương hiệu thời trang hay sự kiện làm đẹp cao cấp. Thế nhưng, cái tên đứng sau bữa tiệc lại khiến nhiều người bất ngờ: Nha khoa Parkway.

Hóa ra, đây chính là Parkway Private Party "10 Years of Trust" - sự kiện đặc biệt đánh dấu hành trình 10 năm của hệ thống nha khoa với 14 trung tâm trên toàn quốc.

Điều thú vị hơn cả là nhiều khách mời không chỉ đến tham dự một sự kiện giải trí thông thường, mà còn là những người đã tin tưởng lựa chọn Parkway chăm sóc nụ cười và gắn bó với thương hiệu qua nhiều năm.

Từ công trình hơn 130 năm tuổi hóa không gian ngân hà huyền ảo

Một trong những yếu tố khiến Parkway Private Party trở nên khác biệt chính là địa điểm tổ chức.

Thay vì lựa chọn khách sạn 5 sao hay ballroom truyền thống, Parkway đưa dàn khách mời đến HEC by Unios – không gian trải nghiệm ánh sáng nằm trong một công trình kiến trúc Đông Dương hơn 130 năm tuổi tại trung tâm TP.HCM.

Những bức tường gạch, kết cấu gỗ mang dấu ấn thời gian được kết hợp với hệ thống ánh sáng hiện đại, tạo nên một phông nền vừa có chiều sâu kiến trúc, vừa cực kỳ ăn ảnh.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh dải ngân hà, toàn bộ không gian được phủ sắc xanh navy đặc trưng của Parkway, điểm xuyết bằng những dải sáng chuyển động. Hiệu ứng thị giác khiến mỗi góc nhỏ đều có thể trở thành một background chụp hình ấn tượng.

Từ khu vực check-in đến những góc trải nghiệm nghệ thuật, mọi chi tiết đều được đầu tư để khách mời có thể thoải mái khám phá, tương tác và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Không chỉ đẹp về hình ảnh, cách lựa chọn địa điểm còn thể hiện một điểm chung thú vị: HEC by Unios trân trọng vẻ đẹp nguyên bản của kiến trúc di sản, còn Parkway theo đuổi triết lý "Chăm sóc nụ cười khỏe đẹp từ gốc".



Đi tiệc nha khoa nhưng lại được đính đá răng, chụp Camera 360° và quẩy cùng rapper?

Nếu nghĩ một sự kiện kỷ niệm của thương hiệu nha khoa sẽ chỉ xoay quanh những bài phát biểu và hoạt động tri ân, Parkway Private Party có lẽ sẽ khiến nhiều người phải thay đổi suy nghĩ.

Photobooth và Camera 360° trở thành những điểm check-in được chú ý, nơi các nghệ sĩ và Beauty Blogger thoải mái tạo dáng, khoe outfit và lưu giữ những khoảnh khắc nổi bật dưới hiệu ứng ánh sáng.

Nhưng điểm nhấn thú vị nhất phải kể đến Tooth Gems - trào lưu đính đá trang trí răng đang được giới trẻ yêu thích.

Từng xuất hiện trong văn hóa hip-hop và phong cách thời trang đường phố, Tooth Gems đang trở lại như một món phụ kiện làm đẹp độc đáo. Chỉ với một chi tiết lấp lánh trên răng, nụ cười đã có thêm điểm nhấn cá tính.



Đưa xu hướng này vào một private party, Parkway cho thấy nha khoa không nhất thiết phải gắn với hình ảnh nghiêm túc hay những câu chuyện chuyên môn khó hiểu. Nụ cười hoàn toàn có thể trở thành một phần của thời trang, phong cách và cách mỗi người thể hiện bản thân.

Và tất nhiên, một đêm tiệc quy tụ dàn khách mời trẻ trung không thể thiếu âm nhạc.

Bộ đôi rapper Rtee và Hành Or mang đến những màn trình diễn đầy năng lượng, khuấy động không khí bằng chất hip-hop cá tính. Trong khi đó, Pay khiến khán giả hòa mình vào giai điệu của bản hit "Bận Lòng", còn Thoại Nghi mang đến màu sắc tươi mới với ca khúc "Xanh Lá".

Từ không gian nghệ thuật, trải nghiệm làm đẹp đến âm nhạc, mọi yếu tố tạo nên một bữa tiệc mang màu sắc giải trí rõ nét, khác hẳn hình dung thông thường về một sự kiện ngành nha khoa.