Hôm qua - 8/11, sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận một máy bay đặc biệt hạ cánh

Chiếc máy bay này có gì đặc biệt?

Ngày 8/11/2026, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) ghi nhận sự xuất hiện của một chiếc máy bay đáng chú ý. Đó là Airbus A321-231 mang số đăng ký VN-A295, thành viên vừa gia nhập đội bay của hãng hàng không Vietravel Airlines vào cuối tháng 10. Theo dữ liệu từ chuyên trang hàng không JetPhotos, hình ảnh chiếc VN-A295 tại Tân Sơn Nhất đã được các nhiếp ảnh gia ghi lại vào ngày 8/11.

Cùng ngày, dữ liệu theo dõi chuyến bay của Avionio ghi nhận chuyến VU109 của Vietravel Airlines, khởi hành từ Nội Bài lúc 10h07, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất lúc 11h51. Điểm đáng chú ý là chiếc máy bay này mới được Vietravel Airlines chính thức tiếp nhận tại Hà Nội vào ngày 27/10, tức chưa đầy hai tuần trước khi xuất hiện tại Tân Sơn Nhất.

Chiếc máy bay vừa được tiếp nhận chưa đầy 2 tuần trước

Sáng 27/10/2026, Vietravel Airlines chính thức tiếp nhận thêm tàu bay Airbus A321 mang số đăng ký VN-A295 tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch mở rộng quy mô đội tàu của hãng trong năm 2026. T&T Group cũng thông tin, chiếc VN-A295 dự kiến được đưa vào khai thác từ ngày 7/11, sau khi hoàn tất các thủ tục kỹ thuật và khai thác cần thiết.

Sự xuất hiện của chiếc máy bay tại Tân Sơn Nhất ngày 8/11 diễn ra trong bối cảnh Vietravel Airlines đang chuẩn bị tăng năng lực vận chuyển phục vụ mùa cao điểm cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Đại diện lãnh đạo Vietravel Airlines cho biết, việc tiếp tục bổ sung tàu bay giúp hãng chủ động hơn về nguồn lực khai thác, đồng thời tạo điều kiện mở rộng mạng đường bay, đặc biệt là những tuyến quốc tế trọng điểm. Không chỉ riêng VN-A295, thời gian gần đây, Vietravel Airlines còn liên tiếp bổ sung máy bay nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng đa dạng của hành khách.

Liên tiếp bổ sung máy bay, mở thêm nhiều đường bay du lịch

Trước khi tiếp nhận VN-A295, Vietravel Airlines đã đón thêm chiếc Airbus A321 mang số đăng ký VN-A292 tại Nội Bài vào ngày 21/9/2026. Theo Cục Hàng không Việt Nam, chiếc VN-A292 được thiết kế với cấu hình 228 ghế, dự kiến chính thức đưa vào khai thác từ ngày 1/10 sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Như vậy, chỉ trong khoảng hơn một tháng, Vietravel Airlines đã tiếp nhận liên tiếp hai máy bay Airbus A321, thể hiện nỗ lực mở rộng đội bay trước mùa cao điểm vận chuyển cuối năm. Song song với việc bổ sung tàu bay, hãng cũng đẩy mạnh phát triển mạng đường bay nội địa.

Cụ thể, ngày 2/10, Vietravel Airlines chính thức đưa vào khai thác hai tuyến bay mới kết nối TP.HCM với Thanh Hóa và Hải Phòng. Trong đó, chuyến VU1120 chở gần 180 hành khách từ Tân Sơn Nhất hạ cánh xuống sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa), được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng. Cùng ngày, chuyến VU1102 đưa hơn 160 hành khách từ TP.HCM đến sân bay Cát Bi (Hải Phòng).

Việc bổ sung các đường bay này không chỉ đáp ứng nhu cầu công tác, thăm thân mà còn mở thêm lựa chọn cho du khách muốn khám phá các điểm đến phía Bắc.

Hãng hàng không hiện khai thác các đường bay kết nối nhiều trung tâm du lịch nổi bật như Hà Nội – Cam Ranh, Hà Nội – Đà Lạt, Hà Nội – Buôn Ma Thuột, TP.HCM – Phú Quốc và TP.HCM – Đà Nẵng. Ở thị trường quốc tế, hãng đã khai thác các đường bay kết nối Hà Nội, TP.HCM với Bangkok (Thái Lan), cùng tuyến TP.HCM – Thâm Quyến (Trung Quốc), mang đến thêm lựa chọn cho hành khách có nhu cầu du lịch nước ngoài.

Sắp mở thêm nhiều đường bay quốc tế, có kế hoạch mua 50 máy bay Airbus

Trong tương lai, Vietravel Airlines lên kế hoạch đưa tuyến Hà Nội – Thâm Quyến (Trung Quốc) vào khai thác từ ngày 14/11/2026. Đây là hành trình kết nối trực tiếp thủ đô Việt Nam với một trong những đô thị công nghệ, thương mại và mua sắm nổi bật của Trung Quốc.

Tiếp đó, đường bay thẳng thường lệ Hà Nội – Ma Cao dự kiến được khai thác từ ngày 29/11, mở thêm lựa chọn cho du khách muốn khám phá điểm đến nổi tiếng với kiến trúc giao thoa Đông – Tây, các công trình lịch sử và hệ thống nghỉ dưỡng, giải trí.

Ngoài hai tuyến trên, Vietravel Airlines cũng đang xúc tiến làm việc với các đối tác để dự kiến mở bán đường bay Hà Nội – Đài Bắc và Đà Nẵng – Cao Hùng trong tháng 11/2026.

Về dài hạn, hãng còn có kế hoạch mở rộng đội tàu với quy mô đáng chú ý.

Theo Báo Điện tử Chính phủ, ngày 10/9/2026, tại Paris (Pháp), Vietravel Airlines và Tập đoàn Airbus đã trao thỏa thuận mua 50 máy bay thế hệ mới, gồm 20 chiếc A220 và 30 chiếc thuộc dòng A321, dự kiến bao gồm các phiên bản A321neo và A321XLR.

Các đợt bàn giao dự kiến bắt đầu từ năm 2029. Trong đó, A220 được định hướng phục vụ việc phát triển những thị trường mới, còn A321 đáp ứng các đường bay có nhu cầu vận chuyển lớn hơn và tạo điều kiện mở rộng các hành trình quốc tế dài hơn.