Tân Sơn Nhất dời làn soi chiếu ưu tiên từ 1/11, vé thương gia có được “đi nhanh” ở khâu soi chiếu?

Bắt đầu từ ngày 1/11, làn soi chiếu an ninh ưu tiên tại sân bay Tân Sơn Nhất đã được chuyển sang vị trí mới. Khách đi vé thương gia tất nhiên vẫn được làm thủ tục ở quầy riêng của hãng nhưng đến khâu soi chiếu an ninh thì quy định lại có chút thay đổi nhỏ và không phải lúc nào cầm vé thương gia cũng mặc định

Mua vé thương gia thì khách hàng sẽ được ưu tiên những gì?

Với khách bay hạng thương gia thì phần lớn trải nghiệm ở sân bay đều gắn liền với hai chữ ưu tiên. Hãng hàng không Vietnam Airlines có phòng khách thương gia tại các sân bay lớn cùng dịch vụ SkyPriority mang lại quyền lợi ưu tiên tại sân bay cho hành khách hạng thương gia.

Riêng tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất từ tháng 10 năm 2025 hãng đã đưa vào khai thác khu vực làm thủ tục tách biệt rộng hơn 270 mét vuông với 6 quầy riêng. Khu này phục vụ khách VIP cùng CIP và hội viên Triệu dặm lẫn hội viên Bông Sen Vàng hạng Bạch kim cùng khách hạng thương gia.

Từ quầy check in cho đến hành lý hay phòng chờ và đến lúc lên máy bay thì nhiều khâu đều có lối đi riêng cho nhóm khách này. Vì vậy khi Tân Sơn Nhất dời vị trí làn soi chiếu ưu tiên từ ngày 01/11 thì không ít người đã băn khoăn liệu vé thương gia có đi kèm đặc quyền ở cả làn này hay không.

Hạng vé cao không đồng nghĩa với việc luôn đi làn ưu tiên

Thực tế thì quyền ưu tiên của hãng bay và quyền dùng luồng soi chiếu ưu tiên là hai việc khá khác nhau. Theo thông tin từ Công an cửa khẩu thì hành khách hạng thương gia không mặc nhiên được dùng luồng soi chiếu ưu tiên mà sẽ tuân theo quy định và hướng dẫn tại nhà ga. Các ưu đãi như quầy làm thủ tục riêng hay ưu tiên gửi hành lý tất nhiên vẫn được áp dụng bình thường theo chính sách của từng hãng.

Lý do rất đơn giản vì mỗi khâu sẽ do một đơn vị phụ trách. Quầy riêng cùng phòng chờ hay hành lý ưu tiên là dịch vụ do hãng bay cung cấp theo hạng vé. Còn soi chiếu an ninh lại do lực lượng Công an cửa khẩu thực hiện theo quy định chung về an ninh hàng không nên việc đi làn nào sẽ không tự động đi kèm với giá vé.

Theo quy định chung thì mọi hành khách đều phải qua khâu soi chiếu trừ các trường hợp được miễn theo Nghị định 215 năm 2026. Các nhóm được ưu tiên hoặc hỗ trợ sẽ bao gồm người thuộc diện ưu tiên theo quy định cùng tổ bay và nhân viên hàng không đang làm nhiệm vụ lẫn người cao tuổi và phụ nữ mang thai cùng trẻ sơ sinh hay người khuyết tật và hành khách cần hỗ trợ đặc biệt.

Nói cách khác thì một hành khách hạng thương gia vẫn hoàn toàn có thể được đi làn ưu tiên nếu thuộc một trong các nhóm cần hỗ trợ kể trên chứ không phải được đi nhanh chỉ vì hạng vé.

Trước đó vào ngày 31/10, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã thông báo điều chỉnh vị trí luồng kiểm tra an ninh hàng không ưu tiên tại cả ba nhà ga T1 cùng T2 và T3 áp dụng từ ngày 01/11/2026. Theo thông báo thì việc điều chỉnh này hoàn toàn nhằm tạo thuận lợi cho hành khách và góp phần triển khai Đề án 1066 hướng tới một cảng hàng không an ninh thông minh và thân thiện hơn.

Làn soi chiếu ưu tiên tất nhiên vẫn được duy trì. Công an cửa khẩu cũng nhẹ nhàng nhấn mạnh đây chủ yếu là sự thay đổi về vị trí soi chiếu cho hành khách thuộc diện ưu tiên hoặc cần hỗ trợ đặc biệt chứ không phải thay đổi toàn bộ quy trình kiểm tra an ninh nên mọi người không cần quá bận tâm.

Ở nhà ga nội địa T3 luồng ưu tiên được chuyển từ cánh phải vào khu vực soi chiếu trung tâm ga đi ở tầng 2 còn khu vực cánh phải sẽ được bố trí linh hoạt theo tình hình khai thác. Để hành khách thuận đường đến đây thì Vietnam Airlines cũng chu đáo chuyển các quầy làm thủ tục ưu tiên cùng hạng thương gia và hạng phổ thông đặc biệt tại T3 từ quầy số 91 đến 97 sang quầy số 59 đến 66.

Tại nhà ga T1 luồng ưu tiên được chuyển lên tầng 1 trong khi khu soi chiếu ưu tiên ở tầng trệt được bố trí linh hoạt. Riêng nhà ga T2 phục vụ chuyến bay quốc tế thì vẫn giữ nguyên vị trí tại máy soi số 1 ở cánh phải ga đi trên tầng 2 và nằm phía sau các quầy làm thủ tục dành cho khách ưu tiên. Hành khách đi xe lăn ở T2 sẽ được nhân viên hướng dẫn tận tình đến máy số 10 ở cánh trái ga đi trên cùng tầng.

Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ thì sau ngày đầu triển khai Công an cửa khẩu cho biết việc sắp xếp lại diễn ra vô cùng thuận lợi. Lực lượng chức năng luôn bố trí cán bộ túc trực tại các khu vực làm thủ tục để hướng dẫn và hạn chế tối đa tình trạng hành khách đi nhầm luồng.

Vài lưu ý dành cho hành khách

Với khách hạng thương gia thì bạn vẫn nên làm thủ tục tại quầy dành riêng của hãng như bình thường rồi sau đó thoải mái đi theo hướng dẫn của lực lượng an ninh tại khu soi chiếu thay vì mặc định vào làn ưu tiên như trước.

Hành khách cũng nên theo dõi thông báo của hãng bay và đơn vị phục vụ mặt đất đồng thời chú ý đến các biển chỉ dẫn mới. Theo khuyến cáo của ACV thì mọi người nên có mặt sớm ít nhất 2 giờ với chuyến nội địa và 3 giờ với chuyến quốc tế cũng như mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ. Ở những nơi đã triển khai xác thực sinh trắc học thì hành khách có thể nhanh chóng làm thủ tục qua app VNeID bằng cách vào mục Dịch vụ giao thông rồi chọn Làm thủ tục hàng không nhưng đừng quên là vẫn phải qua bước soi chiếu an ninh nhé.