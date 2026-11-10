Toàn cảnh cây cầu dây văng hơn 7.300 tỷ đồng ở Hà Nội: Trụ tháp hình cánh chim cao tương đương tòa nhà 25 tầng, nằm gần loạt dự án của Vingroup, Sunshine, FPT, dự kiến hoàn thành năm 2027

Sau hơn một năm triển khai, dự án cầu Thượng Cát đang bước vào giai đoạn thi công đồng loạt nhiều hạng mục quan trọng trên bờ và dưới lòng sông Hồng. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, tính đến cuối tháng 10, các nhà thầu đã tổ chức 11 mũi thi công trên công trường, với sản lượng đạt khoảng 20% giá trị hợp đồng. Các hạng mục đang được triển khai gồm cọc khoan nhồi, bê tông trụ cầu và đúc dầm.