Việt Nam có tòa nhà 16 tầng, thuộc dự án vốn 1.100 tỷ đồng, dự kiến phục vụ được hơn 600 người cùng lúc: Xây gần 10 năm chưa xong, vừa xuất hiện diễn biến đặc biệt

Sau gần một thập kỷ xây dựng dang dở, dự án vừa ghi nhận diễn biến mới đáng chú ý.

Ngày 5/11 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Trị và Tổng Công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026–2030. Đáng chú ý, một trong những nội dung được hai bên quan tâm là việc tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án khách sạn 5 sao Pullman tại bán đảo Bảo Ninh, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Theo thông tin từ Hanoitourist, hai bên thống nhất phối hợp rà soát, đề xuất phương án xử lý đối với dự án. Đặc biệt, tại cuộc làm việc trước lễ ký kết, Hanoitourist cam kết tiếp tục bố trí vốn để hoàn thiện khách sạn, hướng tới đưa tổ hợp vào khai thác trong năm 2027. Đây được xem là tín hiệu tích cực đối với công trình đã kéo dài gần một thập kỷ nhưng chưa thể đón khách.

Hiện trạng công trình

Dự án được triển khai từ năm 2016 với tổng vốn đăng ký ban đầu khoảng 600 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2019. Tuy nhiên, đến tháng 9/2019, chủ đầu tư điều chỉnh nâng tổng vốn lên 1.100 tỷ đồng. Cũng trong năm 2019, khối khách sạn chính cao 16 tầng được cất nóc. Sau đó, quá trình thi công bị gián đoạn, trong đó có ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Dù từng thông báo tái khởi động vào tháng 4/2022 và đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2023, dự án vẫn không thể về đích như kỳ vọng.

Tháng 8/2026, UBND tỉnh Quảng Trị đã đồng ý gia hạn tiến độ sử dụng đất đến hết năm 2027, tạo điều kiện để chủ đầu tư tiếp tục triển khai dự án.

Theo kế hoạch hợp tác mới, các bên sẽ rà soát toàn diện những vấn đề về pháp lý, đầu tư, đất đai, xây dựng, tài chính và hiện trạng công trình. Mục tiêu là sớm đưa khách sạn vào hoạt động, phục vụ nhu cầu phát triển du lịch, đặc biệt trong bối cảnh Quảng Trị chuẩn bị đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2027.

Tòa nhà 16 tầng cao hơn 67 m, thiết kế lấy cảm hứng từ sóng biển, sở hữu loạt tiện ích đặc biệt

Không chỉ gây chú ý bởi tổng mức đầu tư nghìn tỷ, Pullman Hotel & Resort từng được giới thiệu là tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao quy mô lớn tại khu vực Đồng Hới. Dự án tọa lạc phía đông đường Võ Nguyên Giáp, trên khu đất rộng hơn 5 ha tại bán đảo Bảo Ninh. Vị trí này có lợi thế tiếp cận biển Đông và khu vực sông Nhật Lệ, thuận tiện kết nối với các điểm tham quan của Đồng Hới.

Theo thông tin giới thiệu từ Amavi Group, khối khách sạn chính được thiết kế cao 16 tầng, tương đương 67,3 m, bên cạnh khu phụ trợ cao 5 tầng, khoảng 20 m. Tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến lên tới 36.550 m².

Điểm đặc biệt trong phương án kiến trúc là những đường nét uốn lượn, lấy cảm hứng từ sóng biển, hang động và các vách đá tự nhiên đặc trưng của địa phương. Công trình được định hướng kết hợp không gian nghỉ dưỡng hiện đại với cảnh quan ven biển.

Phối cảnh dự án trước đây

Tổ hợp có quy mô 283 phòng khách sạn và 18 biệt thự nghỉ dưỡng, hướng đến tiêu chuẩn 5 sao quốc tế. Nếu tính theo giả định mỗi phòng và mỗi biệt thự phục vụ 2 người, toàn khu có thể bố trí khoảng 602 khách lưu trú cùng lúc. Đây là mức ước tính tham khảo từ số lượng phòng và biệt thự, chưa phải công suất tối đa được chủ đầu tư công bố.

Khu biệt thự cao cấp được giới thiệu gồm 13 căn Standard, 4 căn Premium và một căn President. Các biệt thự từng được quảng bá với những tiện ích như hồ bơi riêng, bồn tắm Jacuzzi, phòng xông hơi, khu vực ăn uống, bếp và dịch vụ quản gia. Bên cạnh hệ thống lưu trú, chủ đầu tư còn từng giới thiệu hàng loạt tiện ích phục vụ nghỉ dưỡng và giải trí như nhà hàng, spa, bể bơi, khu Club House, sân golf mini cùng hệ thống cây xanh cảnh quan.

Đặc biệt, phương án thiết kế còn có một dòng sông lười nhân tạo uốn quanh khu nghỉ dưỡng, tạo không gian vui chơi, thư giãn cho du khách. Khoảng 25% diện tích quy hoạch từng được giới thiệu dành cho cảnh quan, trong khi khu nghỉ dưỡng trải dài hơn 200 m dọc bờ biển Bảo Ninh.

Ngoài ra, dự án còn được quảng bá sở hữu phòng hội nghị, tiệc lớn với sức chứa khoảng 1.000 chỗ ngồi, hướng tới phục vụ các hoạt động hội nghị, hội thảo, sự kiện và du lịch kết hợp công việc.

Phối cảnh bể bơi của khu nghỉ

Nằm gần nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng, thuận tiện khám phá Đồng Hới

Một lợi thế khác của dự án là vị trí tại bán đảo Bảo Ninh, khu vực sở hữu cảnh quan biển đẹp và khả năng kết nối thuận tiện với nhiều địa danh du lịch nổi tiếng.

Ngay gần dự án là bãi biển Bảo Ninh, nơi có bờ cát dài, không gian thoáng đãng, phù hợp với các hoạt động tắm biển, dạo chơi và ngắm bình minh. Đây cũng là một trong những điểm du lịch biển đã được địa phương công nhận.

Từ bán đảo Bảo Ninh, du khách có thể di chuyển qua cầu Nhật Lệ để khám phá khu vực trung tâm Đồng Hới, ghé thăm biển Nhật Lệ, thưởng thức hải sản và tận hưởng không khí của đô thị ven biển. Những người yêu thích lịch sử, văn hóa có thể kết hợp tham quan tượng đài Mẹ Suốt bên dòng Nhật Lệ hoặc Quảng Bình Quan, công trình kiến trúc lịch sử gắn liền với hệ thống phòng thủ Lũy Thầy.

Từ khu nghỉ, du khách có thể dễ dàng kết nối với nhiều điểm du lịch khác

Nếu có thêm thời gian, du khách có thể khám phá đồi cát Quang Phú, địa điểm nổi bật với những triền cát trắng, thích hợp cho hoạt động chụp ảnh, ngắm cảnh và trải nghiệm ngoài trời. Xa hơn, khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng với hệ thống hang động nổi tiếng cũng là lựa chọn cho những chuyến khám phá dài ngày.

Với vị trí ven biển cùng quy mô lưu trú và tiện ích từng được quảng bá, Pullman Quảng Bình được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm cơ sở nghỉ dưỡng cao cấp cho khu vực Đồng Hới khi hoàn thành.