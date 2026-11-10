CEO NVIDIA Jensen Huang đã thuê hãng PR chuyên xử lý bê bối tình ái từ năm ngoái

Theo Wired, người đứng đầu NVIDIA bắt đầu làm việc với các chuyên gia tư vấn của Heller - hãng PR chuyên xử lý bê bối tình ái cho người nổi tiếng, từ khoảng tháng 10/2025.

Một năm trước khi thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân với người phụ nữ bị tình báo Mỹ nghi là gián điệp Trung Quốc, CEO Nvidia Jensen Huang đã bắt đầu làm việc với một hãng truyền thông khủng hoảng chuyên xử lý các vụ bê bối bị phanh phui. Hãng này tên Heller, và đã phụ trách hoạt động truyền thông hậu trường cho Huang từ ít nhất là tháng 10/2025, theo hai nguồn tin am hiểu sự việc.

Risa Heller, người sáng lập hãng, đã gây dựng được tiếng tăm như một người chuyên gỡ rối cho những người đàn ông quyền lực đối mặt với cáo buộc về hành vi tình dục sai trái và các tranh cãi đời tư khác, theo một bài chân dung trên tạp chí New York năm 2023. Trong số khách hàng cũ và những người từng tìm tới bà để xin tư vấn có cựu hạ nghị sĩ Anthony Weiner, đầu bếp Mario Batali và nhà văn Jeffrey Toobin. Heller cũng nhận cả mảng truyền thông doanh nghiệp và những vấn đề không liên quan gì tới tranh cãi đời tư cho khách hàng của mình.

Ban đầu, các chuyên gia tư vấn của Heller được cho là được thuê để lo những việc thuộc đời sống cá nhân của Huang, trong đó có hoạt động từ thiện của gia đình ông, theo những người am hiểu thỏa thuận này. Hãng thường xuyên trao đổi với Huang và con gái ông là Madison, giám đốc tiếp thị sản phẩm tại Nvidia và là một gương mặt ngày càng nổi bật trong công ty, các nguồn tin nói với WIRED. Hiện chưa rõ phần việc ban đầu của Heller với gia đình Huang có liên quan tới chuyện ngoại tình của ông hay không.

Năm 2024, Huang bắt đầu xuất hiện trước công chúng cùng một phụ nữ có tên gọi Alice Huang, cựu lãnh đạo của Megaspeed, công ty mua chip có trụ sở tại Singapore, theo The New York Times. Megaspeed ra đời khi tách khỏi một công ty game và điện toán đám mây Trung Quốc vào năm 2023, vài tháng sau khi chính phủ Mỹ bắt đầu hạn chế xuất khẩu chất bán dẫn tiên tiến sang Trung Quốc, trong đó có chip do Nvidia phát triển. Một công ty con của Megaspeed về sau trở thành khách hàng lớn mua chip Nvidia.

Đầu tháng 10/2025, các giao dịch làm ăn của Jensen Huang với Megaspeed và mối liên hệ của ông với Alice bị đưa ra ánh sáng trong một bài điều tra dài của The New York Times, trong đó nêu rằng Bộ Thương mại Mỹ đang điều tra xem công ty này có giúp các doanh nghiệp Trung Quốc lách quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ thông qua các công ty con hay không.

Bài báo khiến căng thẳng dâng lên trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao Nvidia, và Jensen tỏ ra bực bội vì nó, theo các nguồn tin. Tới cuối tháng đó, các bộ phận truyền thông nội bộ của Nvidia được chỉ đạo phải đưa hãng của Heller vào mọi đề nghị phỏng vấn từ báo chí liên quan tới Huang, bất kể là chuyện cá nhân hay công việc, theo những người am hiểu sự việc.

Khi được liên hệ qua email, đại diện của Heller đẩy câu hỏi của WIRED sang Nvidia. Nvidia không phản hồi ngay các đề nghị bình luận.

Ban đầu Nvidia nói các cuộc tiếp xúc của Jensen với Alice nằm trong hoạt động kinh doanh thông thường với khách hàng. Nhưng tới Chủ nhật 8/11, Huang thừa nhận quan hệ giữa ông với người này mang tính tình cảm. Trong thư gửi nhân viên Nvidia, ông nói mình nợ họ và gia đình một lời xin lỗi. "Tôi đã không trung thực với vợ tôi. Những việc tôi làm đã gây tổn thương cho bà ấy và các con chúng tôi. Không có lời biện hộ nào cho điều đó. Tôi vô cùng hối lỗi", Huang viết.

Hội đồng quản trị Nvidia thông báo mở một cuộc điều tra độc lập về các hoạt động của Jensen. Hội đồng nói họ không có cơ sở nào để tin rằng an ninh quốc gia hoặc thông tin mật của Nvidia đã bị xâm phạm.

Trước khi lập hãng riêng, Risa Heller từng làm việc cho Jane Harman, khi đó là hạ nghị sĩ Dân chủ bang California, rồi sau đó giữ chức thư ký báo chí tại New York cho thượng nghị sĩ Dân chủ Chuck Schumer. Trưởng bộ phận truyền thông chính sách công của Nvidia, ông John Rizzo, cũng từng làm việc cho Schumer với vai trò phó giám đốc truyền thông.

Theo Wired