Loạt hình ảnh thân thiết giữa Alice Huang và CEO Nvidia Jensen Huang

Một tài khoản trên mạng xã hội X có tên AB Kuai.Dong cho biết Alice thường xuyên đăng ảnh chụp cùng Jensen trong khoảng 6 tháng trước đó. Theo tài khoản này, một số người từng nhìn thấy các bức ảnh nhưng cho rằng chúng được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI) vì nội dung có vẻ bất thường.