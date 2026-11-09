Cổ phiếu của Nvidia lao dốc sau bê bối đời tư của CEO Jensen Huang

Cổ phiếu Nvidia giảm hơn 4% trong giao dịch ngoài giờ vào thứ Hai (9/11), sau khi xuất hiện thông tin Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang bị cuốn vào cuộc điều tra liên quan nghi vấn có quan hệ với một nữ doanh nhân bị cáo buộc là gián điệp.

Theo truyền thông Mỹ, một cuộc điều tra nội bộ đã được tiến hành sau khi xuất hiện thông tin ông Jensen Huang có mối quan hệ thân thiết với Alice Huang, cựu lãnh đạo một công ty có trụ sở tại Singapore. Người phụ nữ này bị giới chức Mỹ điều tra và xác định có liên quan đến hoạt động tình báo nước ngoài.

Trong cuộc trao đổi với nhân viên Nvidia, ông Jensen Huang thừa nhận đã không chung thủy với vợ, nhưng không tiết lộ chi tiết về mối quan hệ nói trên.

Vụ việc nhanh chóng làm dấy lên những đồn đoán về tương lai của ông Huang tại Nvidia. Ông hiện là nhân vật chủ chốt đứng sau sự phát triển của hãng sản xuất chip AI có giá trị lớn nhất thế giới, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang.

Theo dữ liệu giao dịch ngoài giờ, cổ phiếu Nvidia có thời điểm giảm xuống khoảng 178,60 USD/cổ phiếu, thấp hơn hơn 4% so với mức đóng cửa 186,64 USD trong phiên giao dịch cuối tuần trước.

Ông Chris Weston, Trưởng bộ phận nghiên cứu công ty môi giới Pepperstone, nhận định những thông tin này không có lợi cho cổ phiếu Nvidia, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang có nhiều đồn đoán về triển vọng đầu tư vào các trung tâm dữ liệu AI.

Tuy nhiên, ông Weston không cho rằng ông Jensen Huang sẽ rời khỏi vị trí lãnh đạo Nvidia. Theo ông, nếu khả năng này thực sự xảy ra, cổ phiếu công ty có thể chứng kiến một đợt lao dốc nghiêm trọng hơn nhiều.

Những diễn biến trên cũng ảnh hưởng đến hoạt động của Nvidia tại châu Á. Madison Huang, con gái ông Jensen Huang và hiện là một lãnh đạo của Nvidia, đã hủy chuyến thăm Seoul dự kiến tham dự hội nghị của tập đoàn khai mạc hôm thứ Hai. Thông tin được các doanh nghiệp dự kiến có cuộc gặp với bà xác nhận.

Trong khi đó, cổ phiếu các đối tác cung ứng chip quan trọng của Nvidia tại châu Á vẫn tăng điểm. Cụ thể, cổ phiếu TSMC tăng 6,5%, Samsung Electronics tăng 2,9% và SK Hynix tăng 4,7%, phục hồi sau đợt bán tháo cổ phiếu liên quan đến AI trong tuần trước.

Vụ việc cũng thu hút phản ứng từ nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh và chính trị Mỹ.

Tỷ phú Bill Ackman, nhà sáng lập quỹ Pershing Square Capital Management, nhận định Jensen Huang là một người tuyệt vời, nhưng cho rằng nếu sự việc không đơn thuần chỉ là chuyện ngoại tình mà còn liên quan đến những vấn đề nghiêm trọng hơn, đây sẽ là một mối lo ngại lớn.

"Tôi hy vọng đây sẽ là một vụ việc đơn giản, không gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của chúng ta", ông nói thêm.

Trong khi đó, CEO Tesla Elon Musk đồng tình với nhận định rằng ông Huang đã có một quyết định thiếu khôn ngoan, có thể gây tổn hại đến lợi ích của Mỹ. Tuy nhiên, ông Musk cũng nhấn mạnh Jensen Huang là nhân vật gần như không thể thay thế trong vai trò lãnh đạo lĩnh vực AI của nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chưa trao đổi với CEO Nvidia về những cáo buộc trên, nhưng vẫn đánh giá ông Jensen Huang là người tốt và đã làm được nhiều việc xuất sắc.

Khi được hỏi liệu ông có tin rằng mình nên hành động dựa trên thông tin tình báo khi được báo cáo về vấn đề đó hay không, ông Trump nói: "Không, tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ ông ấy là một người chính trực. Tôi nghĩ ông ấy có lẽ có lý do chính đáng. Bạn phải nghe lý do đó".

Theo New York Times, ông Trump từng được thông báo về những phát hiện tình báo liên quan đến vụ việc khoảng một năm trước, nhưng không có hành động nào phản ứng vụ việc này.