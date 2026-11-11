Tình nhân của Jensen Huang từng làm phóng viên, mất nhiều năm để tiếp cận CEO Nvidia

Tình nhân của CEO Nvidia Jensen Huang được cho là từng làm phóng viên và hồ sơ có nhiều điểm bí ẩn.

Vụ bê bối ngoại tình của CEO Nvidia Jensen Huang đang trở thành tâm điểm của giới công nghệ toàn cầu, bởi ông là người giữ vai trò quan trọng trong cuộc đua AI. Ngày 8/11, ông Jensen Huang đã thừa nhận có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với một người phụ nữ mà giới chức Mỹ cho rằng người này đang làm việc cho lực lượng tình báo Trung Quốc.

Một nhân vật bí ẩn được chú ý nhất trong vụ bê bối ngoại tình này là Alice Huang. Bà là người đã bị nêu tên trong hàng loạt báo cáo là điểm viên được tuyển mộ để tiếp cận ông Jensen Huang. Nữ doanh nhân này được cho đã thâm nhập vào vòng tròn quan hệ của người đứng đầu Nvidia, sau khi thành lập Megaspeed, công ty trung tâm dữ liệu có trụ sở tại Singapore. Đây cũng là khách hàng mua chip Nvidia lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á.

Alice Huang thực sự là ai?

CEO Nvidia Jensen Huang được cho là có quan hệ tình cảm với bà Alice Huang. Ảnh: MEDIAFINE GLOBAL

Alice Huang sử dụng tên tiếng Trung là Huang Le. Bà là công dân Trung Quốc và từng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cấp cao tại Megaspeed, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây. Công ty này đang bị điều tra ở nhiều khu vực liên quan cáo buộc buôn lậu chip, dù họ kiên quyết phủ nhận mọi vi phạm.

Phía tình báo Mỹ cáo buộc bà Alice Huang là điệp viên của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, được giao nhiệm vụ thu thập thông tin về CEO Nvidia, và tìm cách tác động để công ty thúc đẩy xuất khẩu những dòng chip AI tiên tiến nhất vào thị trường Trung Quốc.

Theo tờ New York Times, các công ty liên quan đến Megaspeed đã mua lượng thiết bị AI chứa chip Nvidia với trị giá ít nhất 4,8 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 6/2024 đến tháng 2/2026. Con số này cũng cho thấy quy mô đáng kể của mạng lưới kinh doanh, nhưng không đồng nghĩa toàn bộ thiết bị đã được chuyển vào Trung Quốc.

Đáng chú ý, theo hồ sơ được cho là của Alice Huang trên một cơ sở dữ liệu về quỹ đầu tư tư nhân Trung Quốc, bà từng làm phóng viên truyền hình tại đài Hồ Nam và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Sau đó, bà Alice Huang được cho là chuyển sang lĩnh vực tài chính, làm việc tại HSBC với vai trò trợ lý cho chủ tịch bộ phận ngân hàng tư nhân, trước khi đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch tại công ty chứng khoán CITIC Securities.

Thế nhưng, đến hiện tại, tính xác thực của một số thông tin trong hồ sơ này vẫn bị đặt dấu hỏi. Tờ New York Post đã dẫn lời một lãnh đạo đài truyền hình Hồ Nam nói rằng ông chưa từng nghe đến Alice Huang. Đồng thời, tờ báo cho biết không tìm thấy hồ sơ của bà trên trang web CCTV.

Financial Times ngày 9/11 đã dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ bà Alice Huang, vào đầu năm 2025 đã cùng đối tác kinh doanh Kang Wei gọi vốn cho một dự án trung tâm dữ liệu trị giá hàng trăm triệu USD tại Đông Nam Á.

Theo đó, trong các cuộc gặp với nhà đầu tư, hai người này nhấn mạnh khả năng bảo đảm nguồn cung bộ xử lý đồ họa (GPU) Nvidia và giới thiệu Alibaba, tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc, là khách hàng của dự án.

Theo lời kể của một nhà đầu tư được giới thiệu dự án, bà Alice Huang và Kang Wei khẳng định họ sẽ không gặp bất kỳ vấn đề gì trong bảo đảm nguồn cung GPU. Tuy nhiên, khi đó, bà Alice Huang không đề cập đến mối quan hệ thân mật với ông Jensen Huang.

Cũng trong ngày 9/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận FBI đang điều tra mối quan hệ giữa ông Jensen Huang với người bị nghi là gián điệp Trung Quốc, nhưng không nói rõ cuộc điều tra được khởi động từ thời điểm nào.

Mới đây, theo Sing Tao, một tài khoản Weibo được cho là cựu phóng viên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết từng làm việc cùng Huang Le (còn gọi là Alice Huang), người được cho là có quan hệ ngoài hôn nhân với CEO Nvidia Jensen Huang đã lên tiếng về thân thế cô này.

Cụ thể, một tài khoản Weibo có tên “Yaba” (Á Ba) bất ngờ đăng bài cho biết từng làm chung văn phòng với nữ doanh nhân này. Tài khoản cho biết đã sớm nhận thấy đồng nghiệp cũ có điều gì đó khác thường, nhưng không ngờ sau này lại người này lại trở thành nhân vật gây chú ý trên truyền thông quốc tế.

Theo Sing Tao, người dùng này còn bình luận: “Ngày đó đã nhận ra người này không đơn giản, nhưng không ngờ lại không đơn giản đến mức này. Nhìn người ta rồi nhìn lại mình, thấy thật đáng nể”.

Tuy nhiên, sau khi đăng bài thu hút sự chú ý, bài đăng này đã bị Weibo xóa.

"Bóng hồng" bí ẩn từng nhiều lần xuất hiện cạnh CEO Nvidia Jensen Huang

Bà Alice Huang trở thành giám đốc điều hành của công ty Megaspeed trong một thời gian ngắn. Ảnh: LinkedIn

Vào tháng 3/2023, bà Alice Huang trở thành giám đốc điều hành của công ty Megaspeed International có trụ sở tại Singapore, ngay sau khi doanh nghiệp này đổi tên từ 7Road International. The Business Times, vào tháng 10/2025, công ty này được thành lập tại Singapore từ năm 2015.

Đến tháng 11/2023, bà Alice và một giám đốc khác là Cang Yang đều từ chức khỏi Megaspeed mà không rõ lý do. Sau đó, Swiftdata trở thành cổ đông đăng ký của Megaspeed. Chủ sở hữu của công ty là Tan Yong Pong tiếp quản vị trí giám đốc duy nhất.

Vào tháng 6/2024, bà Alice Huang được chụp ảnh ngồi cạnh ông Jensen Huang tại một quán bar ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), trong buổi gặp mặt có sự tham gia của các lãnh đạo Gigabyte và NetThunder.

Một năm sau đó, bà tiếp tục xuất hiện phía sau ông Jensen Huang bên ngoài một nhà hàng tại Đài Bắc, khi ông trả lời phỏng vấn báo chí.

Tuy nhiên, thời điểm hai người gặp nhau lần đầu và thời gian mối quan hệ kéo dài vẫn chưa được làm rõ. Theo các báo cáo tình báo, mối quan hệ giữa hai người có thể đã tạo điều kiện để bà Alice Huang tiếp cận thông tin về Nvidia và những nỗ lực vận động chính sách của lãnh đạo tập đoàn.

Ông Jensen Huang đi cùng bà Alice Huang tại một nhà hàng ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) năm 2025. Ảnh: Sunday Times

Hiện tại, dù ông Jensen Huang đã thừa nhận có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân và xin lỗi gia đình trong thư gửi nhân viên, nhưng ông không công khai nêu tên người phụ nữ liên quan. Phía Nvidia cũng mở cuộc điều tra độc lập để xem xét các thông tin về khả năng CEO bị một chiến dịch tình báo nước ngoài nhắm tới.

HĐQT Nvidia cho biết hiện chưa có lý do để tin rằng bí mật của tập đoàn hoặc an ninh quốc gia Mỹ đã bị xâm phạm. Ông Jensen Huang vẫn tiếp tục giữ chức CEO trong thời gian cuộc điều tra diễn ra.

Bài tham khảo nguồn: Financial Times, New York Times, Business Times, Sing Tao