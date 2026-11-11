Tại sao có tới 3,65 triệu lượt người theo dõi một chiếc Airbus có sải cánh bằng chiều rộng bằng sân Mỹ Đình?

Nó thực hiện một chuyến bay đặc biệt.

Chuyến bay lịch sử

Theo thông báo của Airbus ngày 9/11/2026, chiếc A350-1000ULR đã bay tổng cộng 12.503 hải lý, tương đương 23.155 km. Với sải cánh 64,75m, chỉ kém 1 chút so với chiều rộng 68m của sân vận động Mỹ Đình, chiếc phi cơ đã ghi tên mình và sách kỷ lục Guinness khi trở thành chiếc máy bay thương mại thực hiện chuyến bay dài nhất thế giới tính theo quãng đường, sau hành trình kéo dài hơn 24 giờ từ Melbourne (Australia) đến Toulouse (Pháp).

Dữ liệu chuyến bay được Liên đoàn Hàng không Quốc tế (FAI) và nền tảng theo dõi chuyến bay Flightradar24 kiểm chứng độc lập thông qua hệ thống ADS-B, làm cơ sở xác nhận kỷ lục.

Chuyến bay mang số hiệu AIB35LR diễn ra trong hai ngày 27 và 28/7, với thời gian liên tục trên không là 24 giờ 24 phút. Hành trình thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng yêu hàng không: gần 3,65 triệu lượt theo dõi trên Flightradar24, trở thành chuyến bay được theo dõi nhiều thứ hai trong lịch sử nền tảng này, chỉ sau chuyến bay cuối cùng của Nữ hoàng Elizabeth II.

Đường bay cũng đi qua một số địa điểm có ý nghĩa đặc biệt với ngành hàng không. Sau khi rời Melbourne, máy bay bay qua khu vực sân bay Sydney, vượt Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, trước khi đi qua cơ sở sản xuất động cơ Trent XWB-97 của Rolls-Royce tại Derby (Anh) và sân bay Heathrow ở London.

Bước chuẩn bị cho những chuyến bay siêu dài của Qantas

Chuyến bay từ Melbourne đến Toulouse không đơn thuần là một hành trình lập kỷ lục. Đây còn là một phần quan trọng trong chiến dịch thử nghiệm A350-1000ULR trước khi máy bay được chứng nhận và bàn giao cho hãng hàng không Qantas của Australia.

A350-1000ULR là phiên bản có khả năng bay đường dài được phát triển từ dòng A350-1000. Máy bay được trang bị thêm một thùng nhiên liệu ở phần trung tâm phía sau, giúp tăng tầm bay thêm 1.000 hải lý. Cải tiến này cho phép Qantas hướng tới việc khai thác các đường bay thẳng xuyên lục địa, trong đó có Sydney - London và Sydney - New York.

Qantas đã đặt mua 12 chiếc A350-1000ULR. Chiếc đầu tiên dự kiến được bàn giao vào tháng 4/2027. Hãng lên kế hoạch khai thác thương mại đường bay thẳng Sydney - London từ tháng 10/2027, với số hiệu chuyến bay QF1 và QF2. Vé cho hành trình mới dự kiến được mở bán vào tháng 2/2027.

Nếu kế hoạch được triển khai đúng tiến độ, đây sẽ là bước tiến đáng chú ý trong nỗ lực khai thác các đường bay thương mại siêu dài, giúp hành khách di chuyển giữa những thành phố cách xa nhau mà không cần quá cảnh.

Kỷ lục của A350-1000ULR vì thế không chỉ đánh dấu giới hạn mới về quãng đường bay của máy bay thương mại, mà còn cho thấy những bước chuẩn bị về công nghệ và vận hành để hiện thực hóa tham vọng kết nối trực tiếp các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.

Tham khảo: Airbus