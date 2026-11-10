Chiếc máy bay đặc biệt vừa làm nên lịch sử hàng không: Bay hơn 23.000 km không cần tiếp nhiên liệu, vượt 2 đại dương, 3 châu lục, xô đổ kỷ lục 21 năm của Boeing

Chuyến bay kéo dài hơn 24 giờ đã giúp Airbus lập kỷ lục Guinness thế giới, chấm dứt 21 năm thống trị của đối thủ Boeing.

Ngày 9/11, nhà sản xuất máy bay châu Âu Airbus thông báo chiếc A350-1000ULR đã chính thức được Guinness World Records công nhận kỷ lục về chuyến bay dài nhất xét theo quãng đường của một máy bay thương mại.

Kỷ lục được thiết lập trong chuyến bay thử nghiệm từ Melbourne (Australia) đến Toulouse (Pháp) vào ngày 27–28/7/2026. Chiếc máy bay đã bay liên tục 24 giờ 24 phút, vượt quãng đường 23.155 km mà không cần hạ cánh tiếp nhiên liệu, tương đương hơn một nửa chu vi Trái Đất.

Điều đặc biệt là Airbus không chọn đường bay ngắn nhất giữa hai thành phố. Thay vào đó, máy bay thực hiện hành trình vòng qua Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, Đại Tây Dương và Vương quốc Anh trước khi hạ cánh tại Pháp.

Trong hơn một ngày trên không, chiếc A350-1000ULR đã vượt qua 2 đại dương, 3 châu lục. 13 người có mặt trên máy bay, gồm phi hành đoàn thử nghiệm và đại diện hãng hàng không Qantas, thậm chí được chứng kiến hai lần mặt trời mọc và hai lần mặt trời lặn.

Đây là chuyến bay thử nghiệm kỹ thuật, không chở hành khách thương mại. Toàn bộ dữ liệu hành trình sau đó được Liên đoàn Hàng không Quốc tế (FAI) và nền tảng Flightradar24 xác minh độc lập.

Đáng chú ý, chuyến bay thu hút hơn 3,65 triệu lượt theo dõi trên Flightradar24, trở thành chuyến bay được theo dõi nhiều thứ hai trong lịch sử nền tảng này.

Kỷ lục 21 năm của Boeing bị xô đổ

Trước Airbus, kỷ lục thuộc về chiếc Boeing 777-200LR Worldliner của Mỹ. Tháng 11/2005, mẫu máy bay này thực hiện chuyến bay từ Hong Kong đến London, vượt quãng đường khoảng 21.601 km trong 22 giờ 42 phút.

Phải đến 21 năm sau, thành tích đó mới bị vượt qua. So với Boeing 777-200LR, chiếc Airbus A350-1000ULR đã bay xa hơn khoảng 1.550 km và lâu hơn 1 giờ 42 phút.

Để thực hiện những chuyến bay siêu dài, Airbus phát triển A350-1000ULR với nhiều thay đổi so với phiên bản thông thường. Máy bay dài gần 74 m, sải cánh khoảng 65 m, sử dụng hai động cơ Rolls-Royce Trent XWB-97.

Một trong những cải tiến quan trọng nhất là thùng nhiên liệu bổ sung dung tích khoảng 20.000 lít, cùng hệ thống nhiên liệu được nâng cấp. Những thay đổi này giúp máy bay tăng tầm bay thêm khoảng 1.850 km so với A350-1000 tiêu chuẩn.

Airbus cũng tìm cách giảm trọng lượng ở nhiều bộ phận, trong đó có hệ thống làm mát khu vực phục vụ ăn uống, giúp tiết kiệm khoảng 300 kg.

Chuẩn bị đưa hành khách bay thẳng gần một ngày

Chiếc máy bay phá kỷ lục được phát triển phục vụ Project Sunrise, chương trình đầy tham vọng của hãng hàng không Qantas (Australia) nhằm mở các đường bay thẳng từ Sydney đến London và New York mà không cần quá cảnh.

Qantas đã đặt mua 12 chiếc A350-1000ULR. Theo kế hoạch được công bố, hãng dự kiến đưa những chuyến bay siêu dài đầu tiên vào khai thác từ cuối năm 2027.

Để hành khách có thể ngồi trên máy bay gần một ngày, Qantas chỉ bố trí 238 ghế, thấp hơn đáng kể so với cấu hình thông thường của A350-1000. Máy bay còn có khu vực riêng để hành khách đứng dậy, vận động, duỗi cơ và uống nước.

Hệ thống chiếu sáng, thời gian phục vụ bữa ăn và không gian nghỉ ngơi cũng được thiết kế nhằm giảm mệt mỏi trên những hành trình kéo dài hơn 20 giờ.

Nếu đi vào khai thác đúng kế hoạch, các chuyến bay thẳng này sẽ giúp hành khách tiết kiệm nhiều giờ so với hành trình phải quá cảnh hiện nay.

Với Airbus, kỷ lục Guinness mới không chỉ giúp hãng vượt qua thành tích tồn tại 21 năm của Boeing, mà còn cho thấy khả năng mở ra những đường bay thương mại dài hơn 20.000 km trong tương lai.