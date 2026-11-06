Máy bay "Ngày Tận Thế" của Tổng thống Trump bất ngờ xuất hiện trên bầu trời Mỹ

"Máy bay Ngày Tận Thế" được nhìn thấy trên các ứng dụng theo dõi chuyến bay vì một lý do chưa xác định.

Chiếc máy bay khẩn cấp của Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn được thiết kế để sống sót qua các cuộc tấn công hạt nhân, đã được nhìn thấy đang bay băng qua nước Mỹ vào thứ Năm (5/11).

Chiếc Boeing E-4B Nightwatch, được biết đến với biệt danh "Máy bay Ngày Tận Thế", đã được phát hiện đang bay trên bầu trời nước Mỹ khi di chuyển về phía đông vì lý do chưa rõ sau khi rời căn cứ nhà ở Nebraska. Chiếc máy bay khẩn cấp của ông Trump được xây dựng như một trung tâm điều hành trên không dành cho tổng tư lệnh và các lãnh đạo cấp cao của Mỹ để chỉ huy các lực lượng Hoa Kỳ trong tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy chiếc phi cơ cất cánh từ Căn cứ Không quân Offutt gần Omaha và bay qua khu vực Trung Tây. Căn cứ này là nơi trú đóng của một đội máy bay E-4B, điều này có thể đồng nghĩa với việc chiếc máy bay chỉ đang thực hiện một bài diễn tập định kỳ.

Chiếc Boeing E-4B Nightwatch, được biết đến với biệt danh "Máy bay Ngày Tận Thế". Ảnh: Wikipedia

Theo dữ liệu chuyến bay, các cập nhật mới nhất cho thấy chiếc máy bay đang bay qua phía bắc bang Virginia, về phía tây của Washington, D.C., và hướng về phía nam. Hình ảnh theo dõi không hiển thị điểm đến, và riêng tuyến đường bay vẫn chưa thể xác định chiếc máy bay sẽ hạ cánh ở đâu hoặc tại sao nó lại được điều động.

Hiện chưa có tuyên bố chính thức nào về việc ai đang có mặt trên chuyến bay hoặc lý do tại sao nó đang cất cánh. Tờ Express U.S. đã liên hệ với Nhà Trắng để xin bình luận.

Các báo cáo cho biết chiếc máy bay được trang bị hàng loạt thiết bị truyền thông, có khả năng chống lại xung điện từ (EMP) và có thể tiếp nhiên liệu trên không. Loại máy bay này có thể tiếp nhiên liệu ngay khi đang bay và từng duy trì hoạt động trên không liên tục lên tới 35,4 giờ.

Mỗi khi tổng thống ở trong lãnh thổ Mỹ, chiếc máy bay này luôn ở trạng thái sẵn sàng triển khai từ Căn cứ Không quân bất cứ lúc nào.

Nguồn: AOL