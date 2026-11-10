Meghan Markle lại gặp biến lớn: Mẹ ruột hỗ trợ FBI điều tra chồng cũ, bố đẻ đối mặt án tù 20 năm

Mẹ ruột Meghan Markle bất ngờ được nhắc đến trong cuộc điều tra nhằm vào chồng cũ. Trong khi đó, cha cô đang đối mặt cáo buộc nghiêm trọng.

Gia đình Meghan Markle tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế sau khi ông Thomas Markle Sr., cha ruột của Nữ công tước xứ Sussex, bị bắt giữ tại Mỹ vì cáo buộc tàng trữ tài liệu chứa hình ảnh xâm hại tình dục trẻ em. Giữa lúc vụ việc chưa có hồi kết, một tình tiết mới liên quan đến mẹ ruột Meghan khiến câu chuyện càng nhận được sự quan tâm.

Theo thông tin được tạp chí People đăng tải ngày 8/11, bà Doria Ragland (70 tuổi), mẹ của Meghan Markle, đã hỗ trợ các điều tra viên liên bang Mỹ trong quá trình xác minh danh tính ông Thomas Markle Sr. (82 tuổi), người chồng cũ mà bà đã ly hôn gần 40 năm trước.

Đáng chú ý, việc hỗ trợ này liên quan đến những bức ảnh nằm trong số tài liệu bị nghi chứa nội dung xâm hại tình dục trẻ em mà nhà chức trách thu thập được.

Mẹ Meghan Markle giúp FBI nhận diện chồng cũ trong những bức ảnh gây sốc

Theo People, bà Doria Ragland đã phối hợp với các điều tra viên để xác định người đàn ông xuất hiện trong một số bức ảnh thu được trong quá trình điều tra ông Thomas Markle Sr.

Trước đó, tờ The Sun đưa tin ngày 7/11 rằng bà Doria, một cựu nhân viên công tác xã hội, được cho xem các phiên bản hình ảnh đã che đi những chi tiết nhạy cảm. Bà sau đó hỗ trợ nhận diện người đàn ông xuất hiện trong ảnh là chồng cũ của mình.

Đơn khiếu nại hình sự liên bang cũng đề cập việc một nhân chứng quen biết ông Thomas trong nhiều thập kỷ đã nhận diện ông trong hai bức ảnh. Tuy nhiên, tài liệu được công khai không tiết lộ danh tính nhân chứng này.

Bà Doria và ông Thomas kết hôn năm 1979, đón con gái Meghan vào năm 1981 và ly hôn năm 1987. Như vậy, hai người đã đường ai nấy đi gần bốn thập kỷ trước khi cuộc điều tra hiện tại diễn ra. Theo các nguồn tin được People dẫn lại, những hình ảnh nói trên được cho là nằm trong số tài liệu thu giữ tại các kho lưu trữ mà ông Thomas thuê ở khu vực Los Angeles trong nhiều năm.

Việc mẹ ruột Meghan tham gia hỗ trợ xác minh danh tính chồng cũ trở thành một diễn biến đặc biệt đáng chú ý, bởi cả hai đã ly hôn từ rất lâu, trong khi quan hệ giữa Meghan và cha ruột cũng đã rạn nứt suốt nhiều năm.

Cha ruột Meghan Markle đối mặt án tù lên đến 20 năm

Ngày 6/11, ông Thomas Markle Sr. bị FBI bắt giữ tại bang Florida, Mỹ, liên quan đến cáo buộc tàng trữ tài liệu chứa hình ảnh xâm hại tình dục trẻ em.

Theo Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Trung California, ông Thomas bị truy tố một tội danh tàng trữ loại tài liệu bất hợp pháp này. Nhà chức trách cáo buộc ông lưu giữ các bức ảnh có nội dung xâm hại tình dục trẻ em, trong đó có hình ảnh bị nghi cho thấy chính ông xuất hiện cùng các bé gái chưa đến tuổi dậy thì.

Sau khi bị bắt, ông Thomas đã có mặt tại phiên tòa ở Tampa, Florida. Ông chưa đưa ra lời nhận tội hay phủ nhận tội danh tại phiên này và được cho phép rời nơi giam giữ theo điều kiện của tòa án, trở lại cơ sở chăm sóc người cao tuổi nơi ông sinh sống. Phiên trình diện tiếp theo dự kiến diễn ra tại California nhưng chưa có lịch cụ thể được công bố.

Nếu bị kết tội, ông Thomas có thể phải đối mặt mức án tối đa 20 năm tù liên bang. Tuy nhiên, đây mới là mức hình phạt có thể áp dụng theo cáo buộc, không phải bản án đã được tuyên. Trước khi bị bắt, ông Thomas từng phủ nhận những cáo buộc liên quan đến hành vi xâm hại trẻ vị thành niên và việc tàng trữ các tài liệu bất hợp pháp.

Meghan Markle có phản ứng gì khi bố ruột vướng bê bối nghiêm trọng?

Cuộc điều tra nhằm vào ông Thomas Markle cũng đặt Meghan vào tình huống đặc biệt khó khăn. Mối quan hệ giữa cô và cha ruột đã rạn nứt từ trước đám cưới với Vương tử Harry năm 2018. Trong khi đó, Meghan vẫn luôn duy trì sự gắn bó với mẹ là bà Doria Ragland.

Theo People, Nữ công tước xứ Sussex được cho là sẵn sàng hợp tác với FBI và các cơ quan có thẩm quyền khác trong cuộc điều tra liên quan đến cha ruột.

Trước đó, Meghan đã công khai bày tỏ sự đau lòng và bất an trước những cáo buộc nhắm vào ông Thomas. Cô cho biết từng được thông báo về một lá thư gửi tới cảnh sát London năm 2018, trong đó có những cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến cha mình. Theo Meghan, cô đã được bảo đảm rằng những thông tin này đang được xem xét.

Sau khi ông Thomas bị bắt, đại diện Meghan chưa đưa ra bình luận mới về diễn biến vụ án.

Từ một gia đình từng được truyền thông chú ý bởi những bất đồng trước và sau đám cưới hoàng gia, người thân của Meghan giờ đây tiếp tục xuất hiện trên mặt báo vì một cuộc điều tra hình sự nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Trong đó, việc bà Doria Ragland hỗ trợ FBI nhận diện chồng cũ là diễn biến mới nhất, còn ông Thomas Markle Sr. vẫn đang chờ các thủ tục tố tụng tiếp theo. Vụ án chưa có phán quyết cuối cùng và các cáo buộc vẫn cần được chứng minh trước tòa.