Meghan Markle bất ngờ viết tâm thư sau khi trở lại Anh

Sau khi đưa gia đình trở lại Anh, Meghan Markle lần đầu nhìn lại những thay đổi trong cuộc sống qua một bức thư đầy cảm xúc.

Meghan Markle vừa thu hút sự chú ý khi chia sẻ bức thư cá nhân nhân dịp thương hiệu phong cách sống As Ever ra mắt bộ sưu tập dành cho mùa lễ hội 2026. Trong những dòng tâm sự, Nữ công tước xứ Sussex nhắc đến gia đình, các con, công việc kinh doanh và những trải nghiệm mới sau một năm nhiều thay đổi.

Theo Marie Claire, bức thư được Meghan viết để giới thiệu bộ sưu tập The Holiday Collection: Chapter Two. Thay vì chỉ tập trung quảng bá sản phẩm, cô dành phần lớn nội dung để nhìn lại những khoảnh khắc giản dị đã mang đến niềm vui trong cuộc sống.

Meghan chia sẻ rằng năm 2026 khiến cô nhận ra hạnh phúc đôi khi đến từ những điều rất nhỏ, như thời gian ôm ấp các con vào buổi tối, chuẩn bị những giỏ quà mùa thu cho bạn bè, làm vườn, du lịch hay từng bước xây dựng công việc kinh doanh của riêng mình.

Đặc biệt, cô nhắc đến một mùa hè ngập tiếng cười, rượu vang và những chiếc kem tan chảy, trước khi bước vào mùa thu với nhiều trải nghiệm mới. Meghan khẳng định tất cả những điều ấy đều có ý nghĩa đối với mình.

Chi tiết này nhanh chóng được truyền thông liên hệ với quyết định trở lại Vương quốc Anh của vợ chồng Sussex. Tháng 8/2026, Meghan cùng Vương tử Harry và hai con là Hoàng tử Archie, Công chúa Lilibet đã chuyển từ Mỹ về Anh, đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý sau sáu năm sinh sống tại California.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với GQ, Vương tử Harry cho biết một trong những lý do khiến gia đình quyết định trở về là mong muốn được gần gũi hơn với người thân và có thể dành nhiều thời gian tại quê nhà, thay vì chỉ ghé thăm trong những chuyến đi ngắn ngày.

Bên cạnh những thay đổi trong cuộc sống gia đình, Meghan vẫn tiếp tục phát triển thương hiệu As Ever. Cô cho biết mùa lễ hội là dịp để mọi người gần nhau hơn, quan tâm đến những người thân yêu và trân trọng các kỷ niệm được tạo nên từ những hoạt động thường ngày.

Cuối thư, Nữ công tước xứ Sussex gửi lời cảm ơn những người đã đón nhận thương hiệu của mình và cho phép As Ever trở thành một phần trong những khoảnh khắc đời sống của họ.

Sau nhiều năm sống xa Hoàng gia Anh, quyết định trở về của Meghan và Harry vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Dù không trực tiếp đề cập đến những bất đồng trong gia đình hoàng gia, bức thư mới cho thấy Meghan đang lựa chọn nhìn lại hành trình vừa qua qua lăng kính tích cực, tập trung vào các con, công việc và những trải nghiệm của chương tiếp theo trong cuộc sống.

*Theo Marie Claire