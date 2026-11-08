Phát minh phương tiện mới của Mỹ làm rung chuyển ngành vận tải: Chạy trên mặt nước, cất cánh và bay như máy bay, có thể chở khách trên biển

Nguyên mẫu tàu lượn điện Seaglider mang tên Viceroy của công ty REGENT đã hoàn thành chuyến bay có người lái đầu tiên trên vịnh Narragansett, bang Rhode Island (Mỹ). Theo đài WJAR, đây là cột mốc quan trọng trong chương trình thử nghiệm của doanh nghiệp, đưa phương tiện tiến thêm một bước tới mục tiêu phát triển dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường thủy.

Điểm đáng chú ý của Viceroy nằm ở khả năng vận hành qua ba chế độ khác nhau. Ban đầu, phương tiện di chuyển trên mặt nước bằng thân tàu như một chiếc thuyền thông thường. Khi tăng tốc, hệ thống cánh ngầm tạo lực nâng thủy động lực học, đưa phần lớn thân tàu lên khỏi mặt nước. Sau đó, các cánh nâng khí động học giúp phương tiện chuyển sang trạng thái bay ở độ cao thấp, ngay phía trên mặt biển.

Sự kết hợp này cho phép Seaglider tận dụng ưu thế của cả phương tiện đường thủy và máy bay, đồng thời không cần đường băng để cất và hạ cánh.

Ba chế độ vận hành tạo nên sự khác biệt của Seaglider

Quá trình chuyển đổi giữa ba chế độ là một trong những thách thức kỹ thuật lớn nhất đối với Seaglider.

Ở giai đoạn đầu, thân tàu đóng vai trò tạo lực nổi và duy trì khả năng di chuyển trên mặt nước. Đây là chế độ giúp phương tiện tiếp cận các khu vực cảng, bến tàu mà không cần cơ sở hạ tầng hàng không chuyên dụng.

Khi tốc độ tăng lên, các cánh ngầm bắt đầu tạo lực nâng nhờ dòng nước chảy qua bề mặt cánh. Lực nâng này giúp thân tàu dần nhô lên khỏi mặt nước, giảm diện tích tiếp xúc và lực cản thủy động lực học.

Sau khi đạt đủ tốc độ, phương tiện chuyển sang chế độ bay. Lúc này, lực nâng chủ yếu được tạo ra bởi cánh khí động học. Seaglider duy trì độ cao thấp so với mặt biển và tận dụng hiệu ứng mặt đất (ground effect) – hiện tượng lực cản cảm ứng của cánh giảm khi máy bay hoạt động gần bề mặt bên dưới.

Nhờ đó, phương tiện có thể bay phía trên mặt nước mà không cần đạt độ cao lớn như máy bay thông thường.

Việc chuyển đổi giữa các chế độ đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa kết cấu thân tàu, hệ thống cánh ngầm, động cơ điện, khí động học và hệ thống điều khiển. Đặc biệt, phương tiện phải duy trì sự ổn định khi chuyển từ môi trường nước sang môi trường không khí, nơi các yếu tố như sóng, gió và điều kiện thời tiết có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình vận hành.

Chính vì vậy, chuyến bay có người lái đầu tiên mang ý nghĩa đáng kể. Thử nghiệm không chỉ chứng minh nguyên mẫu có thể rời mặt nước và chuyển sang chế độ bay, mà còn đánh dấu việc đưa con người vào quá trình kiểm chứng hoạt động của toàn bộ hệ thống.

Còn nhiều rào cản trước khi khai thác thương mại

Dù đạt được cột mốc mới, chuyến bay ngày 2/9 chưa đồng nghĩa với việc Viceroy đã sẵn sàng đưa vào khai thác thương mại.

REGENT vẫn cần tiếp tục thử nghiệm để đánh giá độ ổn định, độ an toàn và khả năng vận hành trong nhiều điều kiện khác nhau. Các thông số như tốc độ khai thác, tầm hoạt động, dung lượng pin và khả năng chuyên chở thực tế cũng cần được kiểm chứng trước khi có thể xác định hiệu quả thương mại của phương tiện.

Một vấn đề quan trọng khác là chứng nhận an toàn. Do Seaglider kết hợp đặc tính của tàu thủy và máy bay, quá trình cấp phép cần xem xét các yêu cầu kỹ thuật tương ứng với từng chế độ vận hành, đặc biệt là giai đoạn chuyển tiếp giữa di chuyển trên mặt nước, chạy bằng cánh ngầm và bay trên không.

Bên cạnh đó, việc đưa phương tiện vào khai thác còn phụ thuộc vào năng lực sản xuất hàng loạt, hệ thống bảo trì, nguồn cung linh kiện và khả năng tích hợp với hạ tầng giao thông hiện có.

Nếu được thương mại hóa thành công, Seaglider có thể mở ra một hướng tiếp cận mới đối với vận tải hành khách và hàng hóa tại các khu vực ven biển, giữa các đảo hoặc những địa điểm có kết nối đường thủy thuận lợi. Việc sử dụng cảng và bến tàu hiện hữu thay vì phụ thuộc vào sân bay cũng là một lợi thế tiềm năng, đặc biệt tại những khu vực hạn chế về quỹ đất.

Tuy nhiên, khả năng triển khai thực tế còn phụ thuộc vào quy định hàng hải, không gian hoạt động, điều kiện thời tiết và nhu cầu vận tải tại từng tuyến đường.

Với chuyến bay có người lái đầu tiên trên vịnh Narragansett, REGENT đã chứng minh thêm một bước về tính khả thi của mô hình Seaglider. Dù vậy, từ một nguyên mẫu thử nghiệm đến phương tiện vận tải thương mại vẫn còn khoảng cách đáng kể. Những giai đoạn tiếp theo, bao gồm thử nghiệm mở rộng, hoàn thiện thiết kế và cấp chứng nhận, sẽ quyết định khả năng hiện thực hóa tham vọng vận tải đường thủy bằng phương tiện bay điện này.