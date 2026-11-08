Cửa hàng Starbucks đầu tiên trên thế giới không phải quán cà phê

Trước khi trở thành chuỗi cà phê nổi tiếng toàn cầu với hàng chục nghìn cửa hàng, Starbucks chỉ bắt đầu từ một mặt bằng nhỏ ở Seattle (Mỹ), nơi khách hàng chủ yếu mua cà phê rang nguyên hạt, trà và gia vị mang về.

Ngày nay, Starbucks đã trở thành cái tên quen thuộc với những người yêu cà phê trên khắp thế giới. Tuy nhiên, ít người biết rằng thương hiệu này khởi đầu từ một cửa hàng khiêm tốn tại thành phố Seattle, bang Washington (Mỹ), cách đây hơn nửa thế kỷ.

Theo thông tin từ Pike Place Market, cửa hàng Starbucks đầu tiên chính thức mở cửa vào ngày 30/3/1971, tại khu vực gần khu chợ lịch sử Pike Place Market. Đây là thành quả của ba người bạn cùng chung niềm đam mê với cà phê: Jerry Baldwin, Gordon Bowker và Zev Siegl.

Ảnh: Starbucks

Cả ba quen biết nhau khi còn học tại Đại học San Francisco. Họ đều yêu thích cà phê chất lượng cao, đặc biệt là những loại cà phê rang đậm mà thời điểm đó không dễ tìm mua tại Seattle. Chính mong muốn đưa những sản phẩm này đến gần hơn với người dân địa phương đã thôi thúc họ cùng nhau khởi nghiệp.

Theo giới thiệu của Starbucks, mỗi người trong số ba nhà sáng lập góp 1.350 USD, đồng thời vay ngân hàng thêm 5.000 USD để bắt đầu công việc kinh doanh. Với số vốn ban đầu không quá lớn, họ xây dựng cửa hàng đầu tiên với diện tích khoảng 1.000 ft², tương đương 93 m².

Điều thú vị là Starbucks thời kỳ đầu không hoạt động theo mô hình quán cà phê hiện đại như mọi người vẫn hình dung ngày nay. Thay vì tập trung phục vụ những ly latte, cappuccino hay frappuccino, cửa hàng chủ yếu kinh doanh cà phê rang nguyên hạt, trà và các loại gia vị từ nhiều nơi trên thế giới để khách hàng mua về tự pha chế.

Không gian cửa hàng được thiết kế đơn giản nhưng có những điểm nhấn riêng. Theo Starbucks, một bức tường dài trưng bày hơn 30 loại cà phê nguyên hạt, bên cạnh những thiết bị và vật dụng được làm thủ công. Trong những ngày đầu hoạt động, Zev Siegl là nhân viên duy nhất được trả lương, trực tiếp phục vụ khách hàng tại cửa hàng. Hai người còn lại vẫn duy trì công việc riêng bên ngoài.

Ảnh: Starbucks

Thông tin từ HISTORY cho biết, tên gọi Starbucks được lấy cảm hứng từ nhân vật Starbuck, người thuyền phó trong tiểu thuyết kinh điển Moby-Dick của nhà văn Herman Melville. Ban đầu, ba nhà sáng lập từng cân nhắc đặt tên doanh nghiệp là Pequod, theo tên con tàu trong tác phẩm, nhưng cuối cùng quyết định chọn Starbucks vì cảm thấy cái tên này phù hợp hơn.

Logo ban đầu của thương hiệu cũng mang hình ảnh một nàng tiên cá hai đuôi, lấy cảm hứng từ thần thoại hàng hải. Hình tượng này sau đó được điều chỉnh qua nhiều giai đoạn, trở thành biểu tượng quen thuộc trên những chiếc cốc giấy và biển hiệu Starbucks ngày nay.

Địa chỉ Starbucks đầu tiên không phải nơi du khách thường check-in

Một chi tiết thú vị khác trong lịch sử thương hiệu là địa chỉ cửa hàng Starbucks đầu tiên và địa điểm mà du khách thường ghé thăm hiện nay thực chất không hoàn toàn giống nhau.

Theo HistoryLink, cửa hàng đầu tiên hoạt động tại số 2000 Western Avenue, gần góc giao giữa Western Avenue và Virginia Street, Seattle. Đến năm 1976, khi tòa nhà cũ chuẩn bị bị phá dỡ, Starbucks chuyển cửa hàng đến địa chỉ 1912 Pike Place, ngay trong khu chợ Pike Place Market.

Đây chính là địa điểm vẫn được biết đến với tên gọi The First Starbucks (cửa hàng Starbucks đầu tiên), trở thành điểm dừng chân nổi tiếng đối với những người yêu thích thương hiệu này khi đến Seattle.

Ảnh: Starbucks

Theo giới thiệu của Pike Place Market, cửa hàng tại 1912 Pike Place hiện là địa điểm hoạt động lâu đời nhất của Starbucks. Nơi đây vẫn giữ nhiều nét nhận diện gắn với lịch sử thương hiệu, đồng thời thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm.

Từ một cửa hàng nhỏ chuyên bán cà phê rang nguyên hạt, Starbucks dần thay đổi mô hình kinh doanh sau khi Howard Schultz gia nhập công ty vào năm 1982. Trong chuyến đi đến Milan (Italy) năm 1983, ông đặc biệt ấn tượng với văn hóa quán cà phê tại đây, nơi mọi người không chỉ đến mua đồ uống mà còn gặp gỡ, trò chuyện và tận hưởng không gian.

Ý tưởng này sau đó góp phần định hình hướng phát triển mới của Starbucks. Năm 1987, công ty chuyển sang mô hình kinh doanh quán cà phê, tập trung phục vụ các loại đồ uống pha chế và xây dựng trải nghiệm dành cho khách hàng.

Hơn 50 năm sau ngày khai trương cửa hàng đầu tiên, Starbucks đã phát triển thành một thương hiệu cà phê toàn cầu. Theo hồ sơ doanh nghiệp được công bố vào tháng 1/2026, công ty hiện có hơn 29.000 cửa hàng bán lẻ tại nhiều thị trường trên thế giới.