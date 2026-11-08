Phát hiện một đại gia bất động sản để lại hơn 26.000 tỷ đồng khi qua đời: Con cả, từng điều hành công ty, chỉ nhận 26 triệu đồng thừa kế, toàn bộ gia tài còn lại cho 2 người con xa cách 10 năm

Cuộc chiến thừa kế khối tài sản hơn 26.000 tỷ đồng bất ngờ xuất hiện bước ngoặt sau nhiều năm tranh chấp, khi những bí mật gia đình được đưa ra trước tòa.

Khối tài sản 26.000 tỷ đồng và những mâu thuẫn kéo dài trong gia đình

Một vụ kiện liên quan đến quyền thừa kế khối tài sản bất động sản trị giá khoảng 1 tỷ USD, tương đương hơn 26.000 tỷ đồng đang thu hút sự chú ý tại Mỹ. Điều khiến vụ việc trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở số tiền khổng lồ, mà còn ở những mâu thuẫn kéo dài giữa các thành viên trong gia tộc giàu có.

Nhân vật trung tâm của câu chuyện là Harlan Douglass, doanh nhân bất động sản nổi tiếng tại thành phố Spokane, bang Washington, Mỹ. Ông qua đời tháng 11/2023, hưởng thọ 86 tuổi, để lại hệ thống tài sản được gây dựng qua nhiều thập kỷ.

Doanh nhân bất động sản Harlan Douglass qua đời năm 2023, để lại khối tài sản gia đình được ước tính khoảng 1 tỷ USD (Ảnh JB)

Vị đại gia và vợ là Maxine Douglass sở hữu hàng trăm bất động sản, từ căn hộ cho thuê, nhà ở đến kho chứa hàng và công trình thương mại. Hoạt động kinh doanh phát triển mạnh, tạo ra nguồn thu hàng triệu USD mỗi tháng, giúp gia đình trở thành một trong những tên tuổi đáng chú ý trên thị trường bất động sản địa phương.

Tuy nhiên, đằng sau sự giàu có là những mối quan hệ không mấy êm đẹp. Harlan có ba người con gồm Harley, Lanzce và Stacey. Trong đó, Harley là anh cả, từng tham gia điều hành hoạt động kinh doanh cùng cha trong nhiều năm.

Theo những lời khai tại tòa, ông Harlan có tính cách nóng nảy và thường xuyên xảy ra bất đồng với các thành viên gia đình. Những mâu thuẫn đôi khi nghiêm trọng đến mức người thân không liên lạc với nhau trong thời gian dài.

Người con cả Harley từng trải qua khoảng 5 năm xa cách cha trước khi nối lại quan hệ vào năm 2006. Trong khi đó, Lanzce và Stacey có khoảng một thập kỷ không duy trì mối quan hệ gần gũi với Harlan, trước khi bắt đầu hòa giải vào khoảng năm 2016.

Những tưởng khi tuổi đã cao, vị đại gia có thể tận hưởng cuộc sống bình yên bên các con. Thế nhưng, chính giai đoạn cuối đời lại chứng kiến những thay đổi khiến mối quan hệ giữa ba anh em trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Trong nhiều năm, Harlan từng sắp xếp việc phân chia tài sản theo hướng tương đối cân bằng giữa các con. Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi ông bước sang tuổi ngoài 80 và những vấn đề sức khỏe xuất hiện ngày càng rõ rệt.

Gia đình Harlan Douglass sở hữu hàng trăm bất động sản tại Spokane và các khu vực lân cận, tạo ra doanh thu cho thuê hàng triệu USD mỗi tháng (Ảnh A1RV)

Các tài liệu được đưa ra trong quá trình xét xử cho thấy vào năm 2019, Harlan đã ký một loạt văn bản pháp lý liên quan đến việc quản lý, chuyển giao và phân chia tài sản. Trong đó, có những giấy nhận nợ với giá trị lên tới hàng chục triệu USD, cùng các thỏa thuận liên quan đến quyền sở hữu bất động sản.

Điều đáng chú ý là những người tham gia chuẩn bị, chứng kiến hoặc được hưởng lợi từ các tài liệu này đều có mối quan hệ trực tiếp với vị đại gia. Những thay đổi diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng ảnh hưởng của chúng lại kéo dài nhiều năm sau đó.

Sau khi Harlan qua đời, các thành viên gia đình không thể đạt được tiếng nói chung về việc phân chia di sản. Những bất đồng âm ỉ trước đó chính thức biến thành cuộc chiến pháp lý, khi một bên cho rằng bản di chúc mới phản ánh nguyện vọng của cha, trong khi phía còn lại đặt câu hỏi về hoàn cảnh những tài liệu được ký kết.

Bản di chúc gây sốc và phán quyết khiến cuộc chiến thừa kế đảo chiều

Tâm điểm tranh chấp là bản di chúc được sửa đổi ngày 2/5/2019, khi Harlan đã 82 tuổi. Theo nội dung văn bản, người con thứ Lanzce được hưởng 65% di sản, Stacey nhận 35%, trong khi Harley, người con trai cả, chỉ được để lại 1.000 USD, tương đương khoảng 26 triệu đồng.

Nếu bản di chúc này được công nhận, gần như toàn bộ khối tài sản khổng lồ sẽ thuộc về hai người em, còn anh cả chỉ nhận một khoản tiền mang tính tượng trưng. Sự chênh lệch đặc biệt lớn khiến cuộc tranh chấp trở nên căng thẳng.

Lanzce và Stacey cho rằng việc thay đổi di chúc là quyết định của cha sau khi quan hệ gia đình được hàn gắn. Họ lập luận Harley đã nhận được nhiều lợi ích tài chính trước đó, vì vậy việc điều chỉnh phần thừa kế không phải điều vô lý.

Tuy nhiên, Harley phản đối và yêu cầu khôi phục bản di chúc trước năm 2019. Ông cho rằng những thay đổi được thực hiện khi cha đã suy giảm đáng kể về sức khoẻ và khả năng nhận thức, khiến ông dễ bị tác động bởi những người xung quanh.

Harley Douglass, con trai cả của Harlan, theo đuổi cuộc chiến pháp lý nhằm phản đối bản di chúc sửa đổi khiến ông chỉ được để lại 1.000 USD (Ảnh Spokesman)

Trong quá trình xét xử, nhiều chi tiết về tình trạng sức khỏe của Harlan được đưa ra ánh sáng. Ông từng gặp vấn đề nghiêm trọng về trí nhớ, khả năng xử lý các con số và quản lý công việc tài chính. Về sau, ông được ghi nhận mắc chứng sa sút trí tuệ và Alzheimer.

Theo hồ sơ vụ kiện, khi ký một số văn bản năm 2019, Harlan đã phụ thuộc nhiều vào người khác trong việc đọc tài liệu, thanh toán hóa đơn và quản lý thuốc. Chính hoàn cảnh này khiến tòa án phải xem xét liệu những quyết định tài sản có thực sự xuất phát từ ý chí độc lập của ông hay không.

Đáng chú ý, vụ kiện không chỉ liên quan đến bản di chúc. Những giấy nhận nợ trị giá tổng cộng khoảng 155 triệu USD và các giao dịch chuyển nhượng bất động sản cũng trở thành đối tượng tranh chấp, bởi chúng có thể làm thay đổi đáng kể quyền lợi giữa các thành viên gia đình.

Sau quá trình xem xét chứng cứ và lời khai, ngày 26/10/2026, Thẩm phán Jacquelyn High-Edward thuộc Tòa Thượng thẩm hạt Spokane đưa ra phán quyết quan trọng. Tòa xác định Lanzce và Stacey đã gây ảnh hưởng không chính đáng lên cha trong giai đoạn ông dễ bị tổn thương, đồng thời có hành vi khai thác tài chính đối với ông. Do đó, tòa bác bỏ những thay đổi liên quan đến di chúc năm 2019 và vô hiệu hóa các giấy nhận nợ cùng một số giao dịch chuyển nhượng tài sản.

Phán quyết ngày 26/10/2026 của tòa án tại bang Washington đã đảo ngược cục diện tranh chấp (Ảnh Spokesman)

Nhưng kết quả không dừng lại ở việc khôi phục bản di chúc cũ. Theo quy định pháp luật bang Washington, người bị xác định có hành vi khai thác tài chính đối với người trưởng thành dễ bị tổn thương có thể bị loại khỏi quyền hưởng thừa kế.

Vì vậy, hai thành viên từng được phân chia gần như toàn bộ gia sản theo bản di chúc năm 2019 lại bị tước quyền hưởng di sản trực tiếp từ cha. Trong khi đó, Harley, người từng chỉ được để lại 1.000 USD, đứng trước cơ hội kiểm soát phần lớn khối tài sản đang tranh chấp.

Dù vậy, cuộc chiến pháp lý chưa hoàn toàn khép lại. Tòa án vẫn phải xem xét quyền lợi của các cháu trong gia đình theo những điều khoản của bản di chúc trước năm 2019. Phía Lanzce cũng chưa đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng kháng cáo.

Nguồn: Spokesman