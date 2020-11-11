Lén sang Thái Lan cưới vợ hai, người đàn ông lĩnh án tù

Nói với vợ rằng mình cần thời gian riêng tư rồi rời khỏi nhà, người đàn ông Anh bí mật sang Thái Lan kết hôn với một phụ nữ trẻ hơn. Tuy nhiên, chính những tấm thiệp mời đám cưới trên Facebook đã khiến bí mật của ông bị phanh phui.

Sự ra đi bất ngờ của người chồng

David Curtis, 56 tuổi, một quản lý hợp đồng người Anh, vừa bị tuyên án 6 tháng tù treo trong 18 tháng sau khi thừa nhận tội đa thê. Người đàn ông này đã kết hôn với một phụ nữ Thái Lan khi vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với người vợ đầu.

Theo Daily Mail, sự việc bắt đầu vào tháng 4/2025. Sau bữa ăn cùng gia đình, Curtis bất ngờ nhắn tin cho vợ là Kirsty Curtis, 51 tuổi, nói rằng ông cần một khoảng thời gian riêng và muốn tạm dừng cuộc hôn nhân. Sau đó, người đàn ông chặn liên lạc với vợ trên tất cả các nền tảng.

Kirsty kể lại rằng trước đó, hai người không hề xảy ra cãi vã hay mâu thuẫn. Trong bữa ăn gia đình, chồng vẫn nói yêu bà. Thế nhưng, chỉ sau một tin nhắn, ông rời đi và không trở về.

Khi phát hiện hộ chiếu của chồng không còn ở nhà, Kirsty bắt đầu nghi ngờ. Curtis sau đó giải thích rằng mình đang trải qua khủng hoảng tinh thần, cần không gian riêng và sẽ hoàn thành một chuyến du lịch vòng quanh thế giới trước khi trở về.

Kirsty yêu cầu chồng trở về bằng máy bay nhưng không nhận được phản hồi. Khi ông tiếp tục bặt vô âm tín, bà quyết định làm thủ tục ly hôn. Trong khoảng thời gian này, Kirsty phải trải qua một ca phẫu thuật nghiêm trọng. Dù biết rõ tình trạng của bà nhưng Curtis vẫn không liên lạc hay trở về bên vợ.

Sự thật chỉ dần được hé lộ khi Kirsty phát hiện chồng đang ở Thái Lan. Bà được thông báo về một bài đăng của Kwanta Satipjan, người phụ nữ khoảng 35 tuổi, công bố thông tin về đám cưới với Curtis, kèm kế hoạch hưởng tuần trăng mật tại Anh - quê hương của chú rể.

Ảnh: Daily Mail

Đáng chú ý, Curtis còn gửi thiệp mời dự đám cưới qua Facebook cho các thành viên trong gia đình. Chính chi tiết này khiến cuộc hôn nhân bí mật không thể tiếp tục được che giấu.

Theo thông tin được công bố tại tòa, Curtis được cho là đã gặp Satipjan tại một quán bar ở Thái Lan. Hai người sau đó tổ chức lễ cưới dù ông vẫn đang trong tình trạng hôn nhân với Kirsty. Sau đám cưới, Satipjan chuyển đến Anh sinh sống cùng Curtis tại một căn hộ tầng trệt ở Leeds, đồng thời để lại hai người con nhỏ ở Thái Lan.

Kirsty sau đó trình báo sự việc với cảnh sát theo lời khuyên của luật sư. Ngày 26/2/2026, Curtis bị bắt ngay khi vừa hạ cánh xuống sân bay Heathrow, Anh.

Tại phiên xét xử ở Tòa án sơ thẩm Nottingham, công tố viên Jade Salter cho biết Curtis đã bị bắt khi trở về Anh và thừa nhận đầy đủ hành vi liên quan đến lễ cưới tại Thái Lan.

Ban đầu, người đàn ông này không nhận tội khi xuất hiện tại tòa hồi tháng 5. Tuy nhiên, đến phiên xét xử diễn ra vào ngày thứ Ba, Curtis đã thay đổi lời khai và nhận tội đa thê. Ông không có tiền án, tiền sự trước đó.

Luật sư Tim Gaubert, người bào chữa cho Curtis, cho biết thân chủ từng gửi lời mời dự lễ cưới đến những người thân trong gia đình, chứ không phải âm thầm ra nước ngoài kết hôn. Luật sư cũng thừa nhận hành động của Curtis đã gây tổn thương đáng kể cho người vợ đầu.

Theo lời bào chữa, Curtis hiện đã ly hôn với Kirsty, có công việc ổn định và thu nhập khoảng 3.900 bảng Anh mỗi tháng. Người đàn ông này cũng đang tìm cách hàn gắn quan hệ với các thành viên trong gia đình, bao gồm anh chị em, mẹ, các con và cháu.

Kết thúc phiên tòa, Curtis bị tuyên phạt 6 tháng tù nhưng được hoãn thi hành án trong 18 tháng. Ngoài ra, ông phải thực hiện 100 giờ lao động công ích không hưởng lương, nộp 650 bảng Anh tiền án phí và 154 bảng Anh phụ phí dành cho nạn nhân.

"Những hậu quả từ hành động của ông ấy sẽ theo tôi suốt phần đời còn lại"

Chia sẻ sau phiên tòa, Kirsty cho biết hành động của chồng cũ khiến bà cảm thấy bị xúc phạm, tổn thương và suy sụp. Theo bà, điều đau lòng nhất không chỉ là việc chồng kết hôn với người phụ nữ khác, mà còn là cách ông đột ngột biến mất khỏi cuộc sống gia đình.

Hai người quen nhau khi mỗi người đều đã có hai con riêng từ những mối quan hệ trước. Sau 6 năm bên nhau, họ tổ chức đám cưới trước sự chứng kiến của bạn bè và người thân vào năm 2015. Nhìn lại sự việc, Kirsty nói những gì Curtis đã làm sẽ để lại ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống của bà.

Đám cưới của hai người vào năm 2015 (Ảnh: Daily Mail)

"Những hậu quả từ hành động của ông ấy sẽ theo tôi suốt phần đời còn lại. Ông ấy không chỉ phá vỡ một cuộc hôn nhân mà còn làm tổn hại sự tin tưởng, cảm giác an toàn và cả dũng khí để sẵn sàng mở lòng với một người khác của tôi", bà chia sẻ.

Kirsty cho biết khi nhìn thấy thiệp mời đám cưới trên mạng xã hội, bà cảm thấy buồn nôn vì bị phản bội. Bà cũng không hiểu tại sao chồng cũ phải vội vàng tổ chức đám cưới lần hai, trong khi bản thân đã bắt đầu thủ tục ly hôn.

Người phụ nữ nói thêm rằng Curtis từng giải thích với những người khác rằng ông và Satipjan buộc phải kết hôn vì tại ngôi làng nơi người phụ nữ sinh sống, họ không được phép nắm tay nhau nếu chưa là vợ chồng.

Dù vậy, Kirsty nghi ngờ chồng cũ muốn giữ bà ở lại trong cuộc hôn nhân cũ để đề phòng trường hợp mối quan hệ mới không thành.

"Tôi không muốn mọi người nghĩ mình là một người phụ nữ cay cú hay tức giận vì bị bỏ rơi. Chuyện này rất khó khăn, nhưng hiện tại tôi vẫn ổn. Cô ấy cứ việc ở bên ông ta", Kirsty nói.

Bà cũng cho biết chỉ khi nhìn lại toàn bộ sự việc, bà mới nhận ra chồng cũ từng có những hành vi kiểm soát mình.

Theo Kirsty, Curtis chưa từng thể hiện sự hối hận thực sự về những gì đã gây ra. Người phụ nữ cho rằng ông đã phá hủy nhiều mối quan hệ và khiến nhiều người tổn thương.