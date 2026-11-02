2 người tử vong, 18 người bị thương trong bữa tiệc mừng đám cưới của ngôi sao TikTok

Sự cố bùng nổ sau khi nam KOL này phát lời mời công khai tới người hâm mộ đến tham dự buổi lễ kèm lời hứa hẹn về các giải thưởng lớn, bao gồm 1 chiếc ô tô và 50 chiếc xe máy.

Ít nhất 2 người đã tử vong và 18 người khác bị thương trong một vụ giẫm đạp kinh hoàng diễn ra tại bữa tiệc tiền đám cưới của một ngôi sao TikTok.

Thảm họa đám đông diễn ra vào tối thứ Bảy (31/10) tại bữa tiệc của ngôi sao người Pakistan - Ansar Mehmood (biệt danh Pattlo), khi hàng nghìn người hâm mộ cuồng nhiệt tràn vào địa điểm tổ chức.

Sự cố bùng nổ sau khi nam KOL này phát lời mời công khai tới người hâm mộ đến tham dự buổi lễ kèm lời hứa hẹn về các giải thưởng lớn, bao gồm 1 chiếc ô tô và 50 chiếc xe máy.

Mr Pattlo là một ngôi sao TikTok với 814.000 người theo dõi. Nguồn: TikTok/mr_pattlolive804 Mr Pattlo là một ngôi sao TikTok với 814.000 người theo dõi. Nguồn: TikTok/mr_pattlolive804

Theo các báo cáo tại địa phương, 2 người đã tử vong và 18 người bị thương phải đưa đi cấp cứu gấp khi dòng người ồ ạt tràn vào sân vận động.

Cảnh sát cho biết vụ giẫm đạp xảy ra sau khi cổng sân vận động tại Sialkot mở ra cùng thông báo yêu cầu những người tham gia đi vào sân cùng một lúc, dẫn đến thảm kịch. Trước đó, các cánh cổng đã bị khóa chặt cho đến khi một đám đông khổng lồ tụ tập phía ngoài.

Đám đông hàng ngàn người đã tạo ra cảnh giẫm đạp

Hiện tại, cảnh sát đã bắt giữ 6 nghi phạm, tuy nhiên ngôi sao TikTok này vẫn chưa được tìm thấy.

Chia sẻ với tờ ArabNews, một sĩ quan cảnh sát địa phương cho biết: "Sáu người đã bị bắt giữ liên quan đến vụ việc, trong khi TikToker Ansar Mehmood (biệt danh Pattlo) – người được cho là đã mời đám đông đến buổi lễ thông qua mạng xã hội – hiện vẫn đang bỏ trốn."

Các nhà điều tra đang làm rõ liệu thảm kịch này có phải là hậu quả từ việc ban tổ chức không tuân thủ các quy trình an toàn và quản lý đám đông yếu kém hay không. Vụ án đã được đăng ký tại Đồn cảnh sát Motra và đưa nam TikToker này vào danh sách nghi phạm. Cảnh sát cho biết Ansar có thể phải đối mặt với các cáo buộc vi phạm quy chuẩn an toàn và vi phạm điều kiện cấp phép.

Ông Naveed Iqbal, Trưởng bộ phận Khẩn cấp Quận Sialkot, cho biết lực lượng cứu hộ không hề được thông báo trước về sự kiện tập trung đông người lên kế hoạch tại sân cricket trên đường Daska.

Nguồn: The Sun