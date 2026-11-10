Chỉ hơn 1 tháng nữa, sân bay 2.400 tỷ đồng ở Việt Nam sẽ đón khách trở lại sau 1 năm đóng cửa, giá vé chưa tới 1 triệu đồng

Sau hơn một năm tạm dừng hoạt động để nâng cấp, mở rộng, sân bay này dự kiến sẽ chính thức đón khách trở lại từ ngày 18/12/2026. Tuy nhiên, kế hoạch mở cửa đã phải lùi gần 3 tuần so với dự kiến ban đầu do ảnh hưởng của thời tiết và nguồn cung vật liệu xây dựng.

Chỉ còn gần 40 ngày nữa, Cảng hàng không Cà Mau dự kiến sẽ chính thức hoạt động trở lại sau hơn một năm đóng cửa để phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng với tổng vốn đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng.

Theo thông báo mới nhất của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), sân bay Cà Mau sẽ được đưa vào khai thác trở lại từ 0h ngày 18/12/2026. Trước đó, thời điểm mở cửa dự kiến là ngày 29/11/2026. Như vậy, kế hoạch đã được điều chỉnh lùi thêm 19 ngày so với dự kiến ban đầu.

Lý giải về việc thay đổi lịch khai thác, ACV cho biết quá trình thi công dự án gặp nhiều khó khăn do thời tiết mưa nhiều trong tháng 10/2026, cùng với tình trạng thiếu hụt, gián đoạn nguồn cung một số loại vật liệu xây dựng như đá, cát, xi măng và nhựa đường. Những yếu tố này khiến các đơn vị thi công chưa thể hoàn thành khối lượng công việc theo tiến độ cam kết.

Sân bay Cà Mau dự kiến khai thác trở lại từ 18/12.

Theo thông tin từ đơn vị quản lý dự án, tính đến đầu tháng 11, công trình đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng. Trong đó, các hạng mục xây dựng nhà ga hành khách cơ bản đã hoàn tất; hệ thống cơ điện và trang thiết bị nhà ga đã được lắp đặt, đang trong quá trình chạy thử, hiệu chỉnh và bàn giao.

Đối với khu bay, các hạng mục quan trọng như đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay và hệ thống kỹ thuật phụ trợ vẫn đang được tập trung hoàn thiện.

Trong thời gian tới, ACV sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại, đặc biệt là hệ thống đèn tín hiệu, thiết bị dẫn đường và các công trình phụ trợ. Sau đó, công trình sẽ được kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu và hoàn tất các thủ tục cần thiết trước khi chính thức đón những chuyến bay đầu tiên.

Cảng hàng không Cà Mau được chi 2.400 tỷ đồng để lên đời. Ảnh minh họa

Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, do ACV làm chủ đầu tư. Một trong những hạng mục đáng chú ý là xây dựng mới đường cất hạ cánh dài 2,4 km, rộng 45 m, đáp ứng khả năng khai thác các dòng máy bay thân hẹp như Airbus A320, A321 và các loại tàu bay tương đương. Nhà ga hành khách cũng được cải tạo, nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác trong giai đoạn tới.

Đáng chú ý, sau khi hoàn thành, sân bay Cà Mau được định hướng đạt tiêu chuẩn cấp 4C, với công suất phục vụ khoảng 1 triệu lượt hành khách và 1.000 tấn hàng hóa mỗi năm theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Tầm nhìn đến năm 2050, công suất được định hướng nâng lên 3 triệu hành khách và 3.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Sân bay Cà Mau đã tạm dừng khai thác từ tháng 10/2025 để phục vụ quá trình thi công. Việc mở cửa trở lại được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng kết nối giao thông của tỉnh Cà Mau với các địa phương khác, đồng thời tạo thêm động lực cho hoạt động du lịch, thương mại và thu hút đầu tư tại khu vực cực Nam Tổ quốc.

Về kế hoạch khai thác sau khi mở cửa, tỉnh Cà Mau đã làm việc với một số hãng hàng không nhằm xúc tiến các đường bay kết nối. Trong đó, phương án khai thác đường bay Hà Nội - Cà Mau và ngược lại bằng máy bay A320/A321, với tần suất dự kiến 3 chuyến mỗi tuần vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, đã được đề cập trong kế hoạch làm việc với Vietjet.

Nếu tiến độ được đảm bảo, ngày 18/12 tới đây sẽ đánh dấu sự trở lại của sân bay Cà Mau sau hơn một năm tạm ngừng hoạt động, mở ra thêm lựa chọn di chuyển bằng đường hàng không cho người dân và du khách đến với vùng đất cực Nam Việt Nam.