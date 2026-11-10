Ơn giời, cuối cùng Starbucks cũng có menu tiếng Việt!

Từng gây chú ý vì những thực đơn có quá nhiều tên món tiếng Anh, Starbucks mới đây được thực khách chia sẻ hình ảnh bảng menu với nhiều tên đồ uống bằng tiếng Việt. Không chỉ có “Cà phê sữa đá”, “Bạc xỉu”, loạt món quen thuộc cũng được gọi tên theo cách gần gũi hơn.

Những ngày gần đây, hình ảnh bảng menu tại cửa hàng Starbucks đang thu hút sự chú ý khi cho thấy nhiều món đồ uống đã được hiển thị bằng tiếng Việt. Thay vì chỉ sử dụng những cái tên tiếng Anh như Caramel Macchiato, Latte hay Cold Brew, bảng thực đơn trong ảnh có cách gọi khá dễ hiểu như “Cà phê Latte”, “Cà phê ủ lạnh”, “Cà phê dừa”, “Bạc xỉu” hay “Cà phê sữa đá”.

Đáng chú ý, phần danh mục cũng được trình bày bằng tiếng Việt khá rõ ràng, gồm “Cà phê”, “Trà”, “Các món trà”, “Trà với sữa” và “Đá xay | Trái cây”. Ngay cả những món có tên gọi sáng tạo hoặc kết hợp nhiều nguyên liệu cũng được diễn giải cụ thể hơn, chẳng hạn “Cà phê đá sữa yến mạch đường nâu”, “Cà phê sữa hạnh nhân vị hạt phỉ” hay “Trà vải hoa hồng”.

Ảnh: @phucloi1609

Nhìn vào bảng menu, khách hàng có thể dễ dàng hình dung mình đang gọi loại đồ uống nào mà không cần phải tra cứu từng thuật ngữ tiếng Anh. Một số tên món vẫn giữ lại cách gọi quốc tế quen thuộc, nhưng được bổ sung phần tiếng Việt để người mua dễ nhận diện.

Từ Caramel Macchiato đến Bạc xỉu, nhiều món được gọi tên bằng tiếng Việt

Trong nhóm cà phê, bên cạnh những cái tên quen thuộc như Americano, Flat White hay Latte, bảng menu còn có nhiều lựa chọn được Việt hóa. Chẳng hạn, Caramel Macchiato được ghi là “Caramel Macchiato”, Cold Brew là “Cà phê ủ lạnh”, còn các phiên bản kết hợp nguyên liệu được mô tả trực tiếp trong tên gọi.

Đặc biệt, một số món mang hương vị gần gũi với khẩu vị người Việt cũng xuất hiện khá nổi bật như “Cà phê sữa đá” giá 62.000 đồng, “Cà phê dừa” giá 77.000 đồng và “Bạc xỉu” giá 92.000 đồng. Đây đều là những cách thưởng thức cà phê quen thuộc tại Việt Nam, nay được đưa vào thực đơn của một thương hiệu quốc tế.

Ảnh: Starbucks Việt Nam

Không chỉ nhóm cà phê, danh mục trà cũng được trình bày bằng tiếng Việt. Có thể kể đến “Açaí dâu tây chanh”, “Xoài thanh long chanh”, “Trà xanh dâu chanh”, “Trà Hibiscus hạt lựu” hay “Trà vải hoa hồng”. Ở nhóm trà với sữa, thực khách có thể bắt gặp những lựa chọn như matcha latte, matcha nước dừa hay trà rang hojicha sữa yến mạch.

Trong khi đó, nhóm Frappuccino vẫn giữ tên thương hiệu quen thuộc, nhưng các vị được ghi rõ như cà phê dừa, cà phê sô-cô-la, trà xanh, dâu tây hay caramel. Mức giá trên bảng menu trong ảnh dao động từ khoảng 62.000 đến 112.000 đồng tùy món.

Một chi tiết khác cũng đáng chú ý là khách hàng có thể tùy chỉnh đồ uống ngay trên bảng thực đơn. Phần cuối menu có các mục lựa chọn loại sữa, độ ngọt, thêm shot cà phê, si-rô và topping. Những thông tin này được ghi bằng tiếng Việt, giúp người mua dễ theo dõi hơn khi muốn điều chỉnh đồ uống theo sở thích.

Từng có tranh luận về menu tiếng Anh tại các chuỗi cà phê quốc tế

Câu chuyện menu Starbucks có tiếng Việt càng thu hút sự chú ý khi trước đó, việc các chuỗi đồ uống quốc tế sử dụng thực đơn chủ yếu bằng tiếng Anh từng trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội.

Tháng 4/2026, một số bài đăng phản ánh thực đơn của một chuỗi cà phê nổi tiếng tại Việt Nam sử dụng phần lớn tiếng Anh, trong khi tên món và thông tin thành phần bằng tiếng Việt còn hạn chế. Câu chuyện nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khách hàng cho rằng việc phải đọc và hiểu các thuật ngữ nước ngoài khi gọi đồ uống tạo ra sự bất tiện, nhất là với những người không thường xuyên sử dụng tiếng Anh cũng từng đề cập đến tranh luận này.

Một bức ảnh được cho là thực đơn của quán chỉ có 1 dòng tiếng Việt, còn lại các món nước lẫn kích cỡ ly đều sử dụng tiếng Anh và đơn vị đo lường của Mỹ.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng việc giữ nguyên tên tiếng Anh giúp các thương hiệu quốc tế duy trì tính đồng nhất, đồng thời tránh dịch sai những thuật ngữ pha chế vốn đã quen thuộc với khách hàng thường xuyên. Tuy nhiên, một bảng menu có thêm phần diễn giải bằng tiếng Việt vẫn được xem là cách giúp trải nghiệm gọi món trở nên dễ dàng hơn với đông đảo thực khách.

Thực tế, Starbucks không hoàn toàn xa lạ với việc đưa những hương vị địa phương vào thực đơn tại Việt Nam. Bên cạnh các dòng cà phê và trà quen thuộc, thương hiệu cũng có những lựa chọn mang màu sắc bản địa như cà phê sữa đá, cà phê dừa hay cà phê muối. Việc điều chỉnh tên gọi và cách diễn giải trên bảng menu, nếu được áp dụng rộng rãi, sẽ là một thay đổi đáng chú ý trong cách thương hiệu giao tiếp với khách hàng Việt.

Ảnh: Starbucks Việt Nam

Dẫu vậy, từ hình ảnh được chia sẻ, chưa thể khẳng định toàn bộ cửa hàng Starbucks tại Việt Nam đã đồng loạt thay đổi thực đơn. Nhưng riêng bảng menu này cũng đủ khiến nhiều người chú ý: đôi khi, chỉ cần gọi tên món bằng ngôn ngữ quen thuộc, trải nghiệm chọn một ly cà phê cũng trở nên đơn giản và gần gũi hơn.