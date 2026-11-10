Tất cả người dân có hộ chiếu chú ý thông tin ở trang 48 theo hướng dẫn của công an

Trang 48 trong cuốn hộ chiếu có điều gì đặc biệt?

Mới đây, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài nhắc lại thông tin tới toàn bộ người dân, liên quan đến trang 48 của cuốn hộ chiếu phổ thông Việt Nam. Cụ thể, ở trang này có phần thông tin dành riêng cho người mang hộ chiếu tự ghi bằng bút chì. Đây là nội dung thường ít được chú ý nhưng có ý nghĩa thiết thực, đặc biệt khi cần liên hệ với chủ hộ chiếu hoặc người thân trong những tình huống cần thiết.

Cơ quan công an cũng đưa ra những hướng dẫn cụ thể về cách ghi, cập nhật thông tin trên trang này, giúp người dân sử dụng hộ chiếu đúng cách và chủ động hơn trong mỗi hành trình.

Trang 48 của hộ chiếu có gì đặc biệt, cách điền thông tin thế nào?

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an TP.HCM, hộ chiếu là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, do cơ quan có thẩm quyền cấp cho công dân Việt Nam để xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh quốc tịch và nhân thân.

Hộ chiếu phổ thông Việt Nam có 48 trang, trong đó có các trang phục vụ việc cấp thị thực, đóng dấu xuất nhập cảnh. Tuy nhiên, trang 48 có điểm khác biệt khi được dành riêng để người mang hộ chiếu tự ghi những thông tin liên hệ cần thiết.

Cụ thể, tại trang này có các mục dành cho địa chỉ, số điện thoại ở Việt Nam; địa chỉ, số điện thoại ở nước ngoài và thông tin về người cần báo tin trong trường hợp khẩn cấp. Theo Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài, việc điền đầy đủ thông tin tại trang 48 có thể mang lại hai lợi ích đáng chú ý.

Thứ nhất, trong trường hợp hộ chiếu bị thất lạc, thông tin về địa chỉ và số điện thoại có thể giúp người nhặt được hoặc cơ quan chức năng có thêm cơ sở để liên hệ với chủ hộ chiếu.

Thứ hai, khi người mang hộ chiếu gặp sự cố ở trong hoặc ngoài nước, thông tin về người thân cần liên hệ có thể giúp cơ quan chức năng hoặc đơn vị hỗ trợ nhanh chóng thông báo cho gia đình.

Chẳng hạn, khi một người đang du lịch ở nước ngoài không may gặp tai nạn hoặc tình huống bất ngờ khiến bản thân không thể chủ động liên lạc, những thông tin được ghi sẵn trong hộ chiếu có thể hỗ trợ việc tìm kiếm người thân.

Như vậy, dù chỉ chiếm một trang trong cuốn hộ chiếu, những thông tin này vẫn có thể phát huy tác dụng vào thời điểm cần thiết.

Vì sao người dân phải sử dụng bút chì khi ghi thông tin?

Một trong những điểm đặc biệt nhất của trang 48 nằm ở dòng hướng dẫn được in trực tiếp trên hộ chiếu: "Người mang hộ chiếu tự ghi bằng bút chì".

Theo giải thích từ Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài, địa chỉ, số điện thoại và thông tin liên hệ của mỗi người có thể thay đổi theo thời gian. Vì vậy, sử dụng bút chì sẽ giúp chủ hộ chiếu thuận tiện điều chỉnh, cập nhật thông tin khi cần thiết.

Điều này cũng giúp người dân thực hiện đúng hướng dẫn được in trên hộ chiếu, thay vì sử dụng bút mực hoặc những cách ghi chép khác.

Người được cấp hộ chiếu cần giữ gìn, bảo quản hộ chiếu cẩn thận; không được tẩy xóa, viết thêm hoặc sửa đổi những nội dung ghi trong hộ chiếu, ngoại trừ trang 48. Tương tự, Công an tỉnh Vĩnh Long cũng nhấn mạnh quy định này, đồng thời khuyến cáo công dân tuyệt đối không cho người khác sử dụng hộ chiếu của mình dưới bất kỳ hình thức nào.

Điều đó có nghĩa, việc được phép tự ghi và điều chỉnh thông tin tại trang 48 không đồng nghĩa với việc người dân có thể tùy ý viết, tẩy xóa hoặc sửa đổi các trang khác trong hộ chiếu.

Công an lưu ý những gì khi ghi thông tin tại trang 48?

Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài đưa ra ba lưu ý quan trọng đối với người sử dụng hộ chiếu.

Trước hết, người dân cần ghi đầy đủ, chính xác những mục thông tin theo hướng dẫn được in tại trang 48. Các thông tin liên hệ cần rõ ràng, bảo đảm có thể sử dụng khi cần thiết.

Tiếp đó, người mang hộ chiếu cần sử dụng bút chì theo đúng chỉ dẫn, nhằm thuận tiện cho việc chỉnh sửa khi thông tin thay đổi.

Cuối cùng, cơ quan công an khuyến nghị người dân thường xuyên kiểm tra và cập nhật những thông tin liên quan đến địa chỉ, số điện thoại hoặc người cần liên hệ.

Đối với những người thường xuyên đi nước ngoài, việc kiểm tra trang 48 trước mỗi chuyến đi cũng là điều nên làm. Đặc biệt, số điện thoại của người thân cần bảo đảm còn hoạt động để có thể liên lạc khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Ngoài ra, thông tin liên hệ tại trang 48 không thay thế thủ tục trình báo khi mất hộ chiếu. Theo hướng dẫn của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, công dân bị mất hộ chiếu phổ thông trong nước phải thực hiện trình báo theo quy định, có thể thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Công an cấp xã.