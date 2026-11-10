Bắc Kinh đang vào mùa lá vàng đẹp nhất năm, khách Việt sang ngắm lá mà ngỡ đang kẹt giờ tan tầm ở Cộng Hòa - Trường Chinh

Đúng mùa ngân hạnh đẹp nhất năm, đi bộ dưới hàng cây mà nhích từng bước chẳng khác gì giờ tan tầm, còn muốn có một tấm ảnh không dính người lạ thì gần như phải trông vào vận may.

Ở Bắc Kinh những ngày này, muốn ngắm lá vàng thì trước hết phải biết chen. Dưới các hàng ngân hạnh gần tháp Olympic, đông đảo du khách đứng giữa sắc vàng rực rỡ, theo ghi nhận của Global Times đầu tháng 11. Cảnh thì đẹp thật, nhưng muốn có một góc ảnh không dính người lạ thì phải nhờ chút may mắn, hoặc phải dậy thật sớm. Thành ra, ảnh chụp mùa này thường có hai lớp: lớp lá vàng phía sau và lớp… người phía trước.

Cảnh chen chúc ấy có lý do của nó vì ngân hạnh vốn không cho người ta nhiều thời gian. Nói vui thì đây là loài cây “khó hẹn” nhất mùa thu: đến sớm thì lá còn xanh, đến muộn thì lá đã nằm dưới đất. Theo cổng thông tin chính thức của thành phố, mùa ngắm đẹp nhất kéo dài từ cuối tháng 10 đến giữa hoặc cuối tháng 11, và lá bắt đầu vàng từ giữa tháng 10 rồi rụng vào khoảng giữa tháng 11. Tính ra, mùa vàng chỉ vỏn vẹn vài tuần. Cơ quan khí tượng Bắc Kinh giải thích rằng lá ngả vàng khi chất diệp lục phân hủy trong tiết trời lạnh, và chênh lệch nhiệt độ ngày đêm càng lớn thì màu lá càng rực. Mỗi khu phố có vi khí hậu riêng, nên chỗ này đã vàng óng thì chỗ kia mới chớm màu và người đi ngắm vì thế càng đổ dồn về những nơi vừa được báo là đẹp nhất.

Ảnh: Kwangtriss

Ảnh: Kwangtriss

Theo Bắc Kinh Nhật Báo, năm nay có 50 công viên được chọn làm điểm ngắm lá cùng 101 hoạt động văn hóa, và dự kiến cao điểm rơi vào các ngày 24, 25/10 cùng 31/10, 1/11. Lực lượng công an cũng tính trước sức chứa của từng điểm nóng, rồi chia luồng người ra vào theo từng cấp độ. Đông đúc, nói cho cùng, là điều được chuẩn bị từ đầu mùa chứ không phải chuyện bất ngờ. Nghĩa là ở Bắc Kinh mùa này, kẹt người cũng có kế hoạch hẳn hoi.

Điểm đến thì Bắc Kinh không thiếu khi Địa Đàn giữ con đường ngân hạnh lâu đời nhất thành phố, với hơn 200 cây trồng từ cuối thập niên 1950, và hai bên đường ngoài cổng đông, cổng tây cũng thẳng hàng ngân hạnh nên ai không vào công viên vẫn ngắm được. Viên Minh Viên có đại lộ ngân hạnh dài gần 1.000 mét, lá trên cành và lá dưới đất hòa thành một con đường vàng. Công viên Rừng Olympic rộng 680 ha, được một hướng dẫn du lịch gọi là nơi có khu rừng ngân hạnh lớn nhất trong vành đai 5. Công viên Triển lãm Vườn Bắc Kinh dành hẳn một đại lộ 3 km, chạy từ cổng 2 đến cổng 5, để trồng ngân hạnh. Ra ngoại ô, chùa Đàm Chá mở lễ hội ngân hạnh từ 24/10 bên hai cây cổ thụ Đế vương thụ và Phối vương thụ. Nhưng càng nổi tiếng thì càng đông, và danh sách đẹp nhất cũng chính là danh sách đông nhất.

Mà chuyện này đâu xa lạ gì với người Việt. Dã quỳ Đà Lạt, hoa sữa và lá vàng Hà Nội, hoa mai ngày Tết đều chỉ đẹp vài tuần, và năm nào cũng kéo người về đúng vài tuần ấy. Cảnh đẹp thì theo mùa, nhu cầu ngắm lại dồn vào cùng một lúc, nên càng đông người ta càng khó dừng lại để nhìn cho thật. Chuyến đi dễ biến thành cuộc rượt đuổi một góc trống, còn khoảnh khắc đứng yên dưới tán lá thì lùi lại phía sau. Có khi cả chuyến đi, thứ được ngắm lâu nhất lại là… gáy của người đứng phía trước. Bắc Kinh chỉ là ví dụ gần nhất lúc này.

Vậy làm thế nào để vừa ngắm lá vừa còn chỗ thở?

Lời khuyên quen thuộc của các hướng dẫn địa phương vẫn là đi vào ngày thường hoặc sáng sớm. Nếu không thể, hãy chọn nơi rộng rãi hơn, chẳng hạn Vườn Bách thảo Quốc gia, được The Beijinger nhận xét là chỗ khá lý tưởng để tránh đám đông lớn mà vẫn đắm mình trong sắc thu. Một cách khác là đi vào buổi tối. Theo một hướng dẫn năm ngoái, khu ngân hạnh quanh tháp Olympic ban ngày chật kín người, nhưng lúc hoàng hôn trở đi lại vắng, đèn đường vàng ấm làm lá sáng lên rất đẹp. Và trước khi đi, nên xem dự báo màu lá của cơ quan khí tượng để khỏi đến sớm khi cây còn xanh hoặc muộn khi lá đã rụng. Còn nếu đang đọc bài này mà vẫn chưa đặt vé thì nên nhanh tay, vì lá ngân hạnh thường bắt đầu rụng từ giữa tháng 11. Dưới đây là tám điểm để bắt đầu.

Cẩm nang nhanh, 8 điểm ngắm ngân hạnh ở Bắc Kinh:

Công viên Rừng Olympic. Ngân hạnh quanh tháp Olympic, nhiều nhất ở phía tây hồ Áo Hải và cổng nam khu Bắc. Tàu điện đến ga Olympic Park, cửa G.

Viên Minh Viên. Đại lộ ngân hạnh gần 1.000 mét, tìm trạm Tây Dương Lâu trên bản đồ. Địa chỉ số 28 Thanh Hoa Tây Lộ, quận Hải Điến. Tàu điện tuyến 4, ga Viên Minh Viên, cửa A.

Đại lộ ngân hạnh gần 1.000 mét, tìm trạm Tây Dương Lâu trên bản đồ. Địa chỉ số 28 Thanh Hoa Tây Lộ, quận Hải Điến. Tàu điện tuyến 4, ga Viên Minh Viên, cửa A. Địa Đàn. Con đường ngân hạnh lâu đời nhất thành phố, nằm phía đông đường An Định Môn Ngoại, quận Đông Thành. Mở cửa từ 6 giờ đến 21 giờ.

Con đường ngân hạnh lâu đời nhất thành phố, nằm phía đông đường An Định Môn Ngoại, quận Đông Thành. Mở cửa từ 6 giờ đến 21 giờ. Điếu Ngư Đài. Miễn phí vào cửa, đẹp nhất từ đầu đến giữa tháng 11 dọc bức tường phía đông khách sạn quốc gia. Tàu tuyến 16, ga Ngọc Uyên Đàm cửa Đông, cổng B Đông Bắc, hoặc xe buýt 13, 21, 114.

Góc Tây Nam Cố Cung. Ngân hạnh với tường đỏ, không cần mua vé vào Cố Cung. Tàu tuyến 1, cửa B ga Thiên An Môn Tây, đi bộ khoảng 1 km.

Ngân hạnh với tường đỏ, không cần mua vé vào Cố Cung. Tàu tuyến 1, cửa B ga Thiên An Môn Tây, đi bộ khoảng 1 km. Công viên Nhật Đàn. Nhỏ hơn, ít đông, miễn phí. Tàu tuyến 1 hoặc Bát Thông, ga Vĩnh An Lý, cửa A1.

Nhỏ hơn, ít đông, miễn phí. Tàu tuyến 1 hoặc Bát Thông, ga Vĩnh An Lý, cửa A1. Công viên Triển lãm Vườn Bắc Kinh. Hơn 800 cây ngân hạnh dọc đại lộ 3 km từ cổng 2 đến cổng 5, hợp với người thích đi dạo dài.

Hơn 800 cây ngân hạnh dọc đại lộ 3 km từ cổng 2 đến cổng 5, hợp với người thích đi dạo dài. Vườn Bách thảo Quốc gia, gần Hương Sơn. Rộng, dễ tránh đám đông. Địa chỉ đường Ngọa Phật Tự, Hương Sơn, quận Hải Điến.

Giờ mở cửa và vé có thể thay đổi, nên kiểm tra lại trên kênh chính thức của từng điểm trước khi đi.

Dù chọn nơi nào, mùa vàng năm nay rồi cũng sẽ khép lại khi lá rụng, thường vào giữa tháng 11. Đường phố sẽ vắng đi, và ai chưa kịp đến thì đành hẹn mùa thu sau. Còn ai đã kịp đến, chắc hẳn trong điện thoại vẫn còn vài tấm ảnh lá vàng rất đẹp chỉ là phía sau có thêm vài… người lạ.

Nguồn tham khảo: Beijing Gov, Bắc Kinh nhật báo, Global Times