Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng có thông báo mới liên quan đến tòa Bảo Tháp 9 tầng

Bảo Tháp 9 tầng tại Khu du lịch Đại Nam hiện mở cửa đón khách tham quan. Cùng với đó, khu du lịch của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng cũng đang triển khai nhiều chính sách ưu đãi, hoạt động giải trí đáng chú ý trong tháng 11.

Khu du lịch Đại Nam vừa có thông báo mới liên quan đến hoạt động tham quan Bảo Tháp 9 tầng. Theo đó, công trình này hiện đang mở cửa đón du khách đến tham quan, bên cạnh các hạng mục thuộc quần thể kiến trúc tại khu du lịch.

Bảo Tháp 9 tầng là một trong những công trình nổi bật thuộc quần thể kiến trúc tâm linh của Đại Nam. Tòa tháp tọa lạc trên ngọn núi trung tâm của dãy Bảo Sơn, có 5 ngọn núi mang tên Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Ngọn núi trung tâm có độ cao 65,8 m.

Theo giới thiệu của Khu du lịch Đại Nam, Bảo Tháp được xây dựng với 9 tầng, mỗi tầng đảm nhiệm một không gian thờ phụng với ý nghĩa riêng, thể hiện sự tưởng nhớ và tôn vinh các thế hệ đi trước.

Công trình nằm trong quần thể kiến trúc gắn với Kim Điện Đại Nam. Đây cũng là một trong những điểm nhấn của khu du lịch, được khởi công ngày 11/4/2003 và hoàn thành ngày 2/9/2005, với diện tích xây dựng khoảng 5.000 m².

Trước đó, vào tháng 8/2026, Khu du lịch Đại Nam từng thông tin quần thể kiến trúc tâm linh, bao gồm khu đền thờ, Kim Điện và Bảo Tháp 9 tầng, mở cửa đón khách tham quan tất cả các ngày trong tuần, từ thứ Hai đến Chủ Nhật.

Ảnh: Đại Nam Văn Hóa Du Lịch Thể Thao

Đại Nam miễn phí vé vào cổng đến hết năm 2026

Không chỉ có thông tin mới về Bảo Tháp 9 tầng, Khu du lịch Đại Nam thời gian gần đây còn liên tục triển khai các chương trình ưu đãi dành cho du khách.

Theo thông báo được công bố ngày 9/11, khu du lịch tiếp tục duy trì chính sách miễn phí vé vào cổng đến hết năm 2026. Đây là chính sách áp dụng cho tất cả du khách, không phân biệt đối tượng.

Đáng chú ý, nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11., Đại Nam triển khai chương trình tri ân đội ngũ giáo viên trong 5 ngày, từ 20/11 đến hết 24/11/2026.

Theo đó, giáo viên được miễn phí vé tham quan biển nhân tạo, vườn thú và vé xe lửa di chuyển nội khu. Để nhận ưu đãi, các thầy cô cần mang theo thẻ giáo viên đến Trung tâm Dịch vụ Du lịch của khu du lịch để làm thủ tục nhận vé.

Bên cạnh chính sách miễn phí vé, Đại Nam còn tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, giải trí kéo dài từ ngày 20/11 đến 24/11.

Cụ thể, chương trình biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên và nhảy sạp dự kiến diễn ra vào các ngày 21, 22 và 24/11 tại khu vực phố đi bộ và khu trò chơi.

Trong khi đó, từ ngày 21/11 đến 24/11, du khách có thể theo dõi các màn trình diễn flyboard (ván bay nước) kết hợp ca nô nước tại khu vực biển nhân tạo, trong khung giờ khoảng 12h-13h.

Về hoạt động ẩm thực, Đại Nam sẽ phục vụ hơn 200 món ăn trong 4 ngày, từ 21/11 đến 24/11, mang đến thêm lựa chọn ăn uống cho khách tham quan.

Một hoạt động giải trí khác là các cuộc đua chó Greyhound được tổ chức tại khu vực vườn thú vào lúc 10h và 14h trong các ngày 21, 22, 23 và 24/11. Riêng ngày 24/11, khu du lịch còn tổ chức chương trình đua ngựa với hai khung giờ tương tự.

Với việc duy trì chính sách miễn phí vé vào cổng đến cuối năm, kết hợp các ưu đãi dành riêng cho giáo viên và chuỗi hoạt động trong tháng 11, Khu du lịch Đại Nam tiếp tục bổ sung nhiều lựa chọn tham quan, vui chơi cho người dân và du khách.