Dậy từ 5 giờ sáng ra kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè săn lá vàng, giới trẻ TP.HCM đang tận hưởng "mùa thu" vô cùng hiếm có

Thành phố Hồ Chí Minh vốn dĩ không có mùa thu rõ rệt nhưng những ngày cuối tháng Chín này, một đoạn đường ven kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè lại bất ngờ phủ sắc vàng rực rỡ khi hàng cây đồng loạt thay lá. Khung cảnh thơ mộng này nhanh chóng lan truyền và trở thành điểm chụp ảnh mới thu hút đông đảo người dân ghé thăm.

Sức hút của hiện tượng thiên nhiên hiếm có này lớn đến mức nhiều người sẵn sàng đánh đổi giấc ngủ nướng để ra đường đón những tia nắng đầu tiên.

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“5 giờ sáng đã trang điểm xong để kịp ra kênh”

Sáng sớm một ngày cuối tháng 9, đoạn vỉa hè dọc bờ kè Trường Sa đã xuất hiện vài nhóm bạn trẻ tất bật dựng máy, chỉnh dáng ngay trên bãi cỏ ven kênh.

Trong số đó có nhóm đã hào hứng thức dậy từ 5 giờ sáng để trang điểm và chuẩn bị trang phục kỹ lưỡng. Họ chia sẻ rằng từng mong ra Hà Nội chụp ảnh mùa thu nhưng chưa thực hiện được nên quyết định tự tạo concept ngay tại thành phố. Thậm chí không ít sinh viên năm cuối còn tính đến việc tận dụng khung cảnh lãng mạn này cho bộ ảnh tốt nghiệp sắp tới.

Một thợ chụp ảnh tự do thường xuyên ghi hình tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trước đây anh vẫn nghĩ muốn chụp ảnh mùa thu bắt buộc phải lên Đà Lạt hoặc ra Hà Nội. Nhưng khi tận mắt thấy hàng cây trên đường Trường Sa thay lá, anh đã lập tức mang máy đến ghi lại bởi lá rơi liên tục nên mỗi khoảnh khắc trôi qua lại cho ra một góc ảnh hoàn toàn khác biệt.

Càng về gần trưa, những đoạn nhiều lá vàng lại càng đông người kéo đến khiến những người đến sau phải chịu khó di chuyển dọc tuyến đường để tìm khoảng trống khác.

Lá vàng kênh Nhiêu Lộc đang vào độ rực rỡ nhất

Không phải ngẫu nhiên mà một góc phố quen thuộc bỗng chốc hóa thành bức tranh lãng mạn làm say lòng người đến vậy. Hàng cây dọc bờ kè Nhiêu Lộc Thị Nghè chủ yếu là lộc vừng và giáng hương. Vào thời điểm thay lá, lộc vừng nhẹ nhàng chuyển từ xanh sang vàng, cam rồi rụng dần. Trong khi đó giáng hương có tán rộng, khi thay lá những chiếc lá vàng nhạt rơi xuống vỉa hè tạo nên những mảng màu độc đáo hoàn toàn khác với vẻ quen thuộc thường ngày của tuyến đường.

Theo ghi nhận tại khu vực, lộc vừng thường có một đợt thay lá vào khoảng tháng Tám và tháng Chín, kéo dài trong khoảng hai đến ba tuần trước khi cây bắt đầu đâm chồi mới. Những ngày gần đây, sau các đợt mưa, thời tiết buổi sáng trở nên dịu mát hơn, tạo điều kiện lý tưởng để nhiều người tranh thủ tìm đến ghi lại sắc vàng của hàng cây.

Cùng một thảm lá vàng nhưng chứa đựng hai câu chuyện trái ngược

Với những người đến chụp ảnh, những lớp lá vàng là phông nền tự nhiên tuyệt đẹp. Thế nhưng với những nhân viên vệ sinh làm việc tại khu vực, đây lại là khoảng thời gian công việc tăng lên đáng kể.

Một người phụ trách quét dọn chia sẻ mùa này lá rụng nhiều đến mức quét không xuể nên cô phải để dồn lại một hai ngày gom một lần, và mỗi lần như vậy phải dùng đến hàng chục bao tải lớn mới chứa hết.

Trải nghiệm mùa thu tại TP.HCM chưa bao giờ thú vị đến thế

Khi cơn sốt lá vàng ven dòng nước chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì hơi thở của mùa thu đã nhanh chóng len lỏi vào từng không gian nhỏ của thành phố. Không chỉ tìm đến những hàng cây ven kênh, một bộ phận giới trẻ còn chủ động dựng lên không khí mùa thu trong các quán cà phê từ xe đạp chở hoa, nón lá đến những món ăn gợi nhớ Hà Nội như xôi cốm và trà ô long. Nếu ngoài đường, sắc vàng xuất hiện một cách tự nhiên qua chu kỳ thay lá của cây, thì trong những không gian này nó lại được nhào nặn bằng trang phục, đạo cụ và cách bài trí khéo léo.

Thành phố Hồ Chí Minh chẳng có mùa thu rõ rệt như Hà Nội hay Đà Lạt. Khoảng vàng bên bờ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè tuy cũng chỉ xuất hiện trong vài tuần ngắn ngủi, nhưng chừng đó đã là quá đủ để nhiều người trẻ xách máy lên đường, háo hức lưu lại một phiên bản mùa thu rất riêng của thành phố.

Chính vì khoảnh khắc giao mùa này vô cùng mong manh và sắp sửa tàn úa nên những ai muốn sở hữu một bộ ảnh để đời cần phải nắm trong tay những bí kíp cực kỳ quan trọng.

Cẩm nang bỏ túi cho bộ ảnh lá vàng hoàn hảo

Khung giờ lý tưởng: Khoảng 6 đến 7 giờ 30 sáng hoặc 17 giờ đến trước 18 giờ là thời điểm ánh sáng dịu nhẹ nhất, cực kỳ thuận lợi để chụp ảnh. Lúc này nắng còn nhẹ và lượng người thường chưa quá đông đúc. Buổi trưa và đầu giờ chiều thời tiết thường nắng gắt và lượng người đổ về cũng đông hơn rất nhiều.

Trang phục phù hợp: Các tông màu ấm và trung tính như nâu, be, trắng ngà, xanh rêu sẽ rất dễ tạo sự đồng điệu với sắc vàng của lá. Bên cạnh đó chất liệu linen hoặc các loại vải mỏng nhẹ cũng phù hợp hơn với thời tiết thất thường của Thành phố Hồ Chí Minh.

Lựa chọn địa điểm: Bạn hoàn toàn có thể tìm các đoạn hàng cây dọc hai tuyến đường Hoàng Sa và Trường Sa ven kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè. Vì lá rụng theo từng cụm cây và thay đổi theo từng ngày, do đó bạn nên di chuyển dọc tuyến để tìm những đoạn đang vào độ đẹp nhất thay vì cố định chết trân tại một điểm.