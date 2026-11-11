Mơ trúng số 2 lần liên tiếp, người chồng rủ vợ mua vé số rồi nhận thưởng 38 tỷ đồng

Sau khi mơ thấy mình trúng giải nhất Lotto rồi tiếp tục trúng giải nhất Speetto, người chồng kể lại giấc mơ cho vợ và rủ nhau đi mua vé số. Không ngờ, cả hai sau đó cùng trúng thưởng với tổng số tiền lên tới 2 tỷ won (khoảng 38 tỷ đồng).

Theo thông tin được Công ty Xổ số Donghaeng (Hàn Quốc) công bố ngày 10/11, một cặp vợ chồng tại nước này vừa cùng trúng giải nhất xổ số cào Speetto 2000 kỳ thứ 70, với tổng tiền thưởng lên tới 2 tỷ won (khoảng 38 tỷ đồng).

Câu chuyện được đăng tải trên trang web chính thức của Donghaeng Lottery vào ngày 6/11, nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi diễn biến trúng thưởng khá hy hữu.

Theo lời kể của người chồng (được gọi là A), anh vốn có thói quen mua Lotto mỗi tuần một lần. Tuy nhiên, lần này, anh quyết định mua thêm cả vé số cào sau khi liên tiếp nằm mơ thấy mình trúng thưởng.

A cho biết: "Một ngày nọ, tôi mơ thấy mình trúng giải nhất Lotto, sau đó lại mơ thấy mình trúng giải nhất Speetto. Ngày hôm sau, tôi kể giấc mơ đó cho vợ nghe rồi cả hai cùng đến điểm bán vé số để mua".

Hai vợ chồng đã chi tổng cộng 20.000 won (khoảng 380.000 đồng) để mua Lotto, Speetto 1000 và Speetto 2000. Đáng chú ý, ngày mua vé cũng trùng với dịp gia đình A tổ chức lễ cúng tổ tiên. Người đàn ông cho biết anh đã thắp hương, cầu mong tổ tiên phù hộ và che chở cho gia đình.

Tối hôm sau, hai vợ chồng ngồi đối diện nhau bên bàn ăn để kiểm tra kết quả những tấm vé số cào đã mua. Khi mở một bộ Speetto 2000 gồm hai vé, họ chia nhau mỗi người một tấm rồi bắt đầu cào lớp phủ bạc để dò kết quả.

Bất ngờ, tấm vé trong tay A xuất hiện giải nhất trị giá 1 tỷ won (khoảng 19 tỷ đồng). Quá ngỡ ngàng, anh lập tức đưa tấm vé cho vợ xem nhưng ban đầu, người bạn đời cũng khó tin vào điều vừa xảy ra.

Nhớ ra hai tấm vé thuộc cùng một bộ Speetto 2000, A nghĩ rằng tấm vé còn lại trong tay vợ mình cũng có khả năng trúng giải nhất. Người vợ nhanh chóng kiểm tra và kết quả một lần nữa khiến cả hai vỡ òa: Tấm vé của cô cũng trúng giải nhất với số tiền thưởng 1 tỷ won (khoảng 19 tỷ đồng).

Như vậy, chỉ với 20.000 won (khoảng 380.000 đồng) tiền mua vé số ban đầu, hai vợ chồng đã cùng sở hữu tổng giải thưởng 2 tỷ won (khoảng 38 tỷ đồng).

Chia sẻ về vận may bất ngờ, A cho biết đến nay, cả hai vẫn chưa thể tin giấc mơ của mình lại trở thành hiện thực và mang đến một món quà lớn đến vậy.

"Điều chúng tôi cảm thấy nhiều nhất là lòng biết ơn. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ trân trọng may mắn lần này, tiếp tục sống chăm chỉ và có trách nhiệm hơn", A chia sẻ.

Về kế hoạch sử dụng số tiền thưởng, người đàn ông cho biết hai vợ chồng dự định ưu tiên thanh toán các khoản vay trước, sau đó mới tính toán cách sử dụng số tiền còn lại.

Nguồn: Chosun