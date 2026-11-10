Con gái Jensen Huang có động thái lạ giữa tâm bão scandal ngoại tình của cha

Madison Huang hiện là giám đốc cấp cao tại đế chế NVIDIA.

Madison Huang, con gái của CEO Nvidia Jensen Huang, đã bất ngờ hủy chuyến thăm đã được lên lịch tới Hàn Quốc trong bối cảnh các mối quan nghi ngại ngày càng gia tăng liên quan đến việc cha cô bị cáo buộc có liên hệ với một nữ doanh nhân Trung Quốc.

Madison Huang, giám đốc cấp cao phụ trách tiếp thị sản phẩm Omniverse và robot tại Nvidia

Bà Huang dự kiến sẽ đến vào ngày 8 tháng 11 để tham dự Ngày Trí tuệ Nhân tạo Nvidia Seoul 2026 tại trung tâm COEX và hội đàm với các quan chức chính phủ, bao gồm cả Phó Thủ tướng Hàn Quốc. Các nguồn tin trong ngành cho biết với tờ Korea Herald và Seoul Economic Daily ngày 7 tháng 11 rằng chuyến thăm đã bị hủy bỏ một ngày trước khi bà đến vì lý do gia đình.

Tại sự kiện kéo dài hai ngày ở Seoul, khai mạc vào ngày 9 tháng 11 và thu hút khoảng 2.000 người tham dự dự kiến, các thành viên đã bày tỏ sự thất vọng về sự vắng mặt của Huang. Deepu Talla, phó chủ tịch phụ trách robot và trí tuệ nhân tạo biên của Nvidia, đã có bài phát biểu quan trọng nêu bật các mối quan hệ đối tác về trí tuệ nhân tạo công nghiệp với các công ty Hàn Quốc, bao gồm Hyundai Motor Group, LG Electronics và SK hynix.

Madison, người đang giữ chức Giám đốc Marketing Cấp cao tại NVIDIA, theo kế hoạch sẽ đến Seoul vào thứ Hai (9/11) cho chuyến công tác kéo dài ba ngày. Tuy nhiên, công ty đã thông báo cho chính phủ Hàn Quốc về việc hủy bỏ chuyến đi vào chiều Chủ Nhật với lý do cá nhân của gia đình, theo thông tin từ đài truyền hình SBS News của Hàn Quốc.

Quyết định này thu hút nhiều sự chú ý bởi cô từng nhiều lần đồng hành cùng cha trong các sự kiện cấp cao tại Hàn Quốc, bao gồm các cuộc họp với các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu, sự kiện bóng chày nơi ông Jensen Huang thực hiện cú ném bóng mở màn, cũng như cuộc gặp gỡ với tổng thống nước này.

Tại NVIDIA, Madison cũng đóng vai trò hỗ trợ cha mình trong việc tăng cường kết nối giữa công ty với giới lãnh đạo chính trị và kinh doanh tại Hàn Quốc.

Tại NVIDIA, Madison cũng đóng vai trò hỗ trợ cha mình trong việc tăng cường kết nối giữa công ty với giới lãnh đạo chính trị và kinh doanh tại Hàn Quốc

Quyết định hủy chuyến đi diễn ra trong lúc ông Jensen Huang phải đối mặt với áp lực soi xét ngày càng lớn từ phía Mỹ liên quan đến các cáo buộc dính dáng tới Alice Huang – một nữ doanh nhân công nghệ được cho là có quan hệ tình cảm với người đứng đầu NVIDIA.

Vụ bê bối này cũng dấy lên những nghi vấn xung quanh các hợp đồng mua bán bán dẫn liên quan đến một công ty có liên kết với Alice Huang. Công ty này được cho là đã mua lượng chip NVIDIA trị giá lên tới 7 nghìn tỷ won trong vòng hai năm qua, làm gia tăng mối nghi ngờ rằng một lượng lớn chip bán dẫn tiên tiến có thể đã được chuyển hướng sang Trung Quốc.

Trong bối cảnh đó, quyết định hủy bỏ chuyến thăm Hàn Quốc vào phút chót của Madison đã kích hoạt nhiều đồn đoán rằng gia đình ông đang phải tập trung xử lý bão scandal đang leo thang tại Mỹ.

Mặc dù NVIDIA đưa ra lý do hoàn cảnh gia đình cho việc hủy bỏ này, công ty vẫn chưa công khai xác nhận bất kỳ mối liên hệ nào giữa quyết định của cô với những cáo buộc xung quanh cha mình.

Nguồn: SBS News, Silicon Report