Bê bối của CEO Nvidia Jensen Huang lan rộng: Vốn hóa 'bốc hơi' 430 tỷ USD sau 2 phiên, người phụ nữ bí ẩn từng bị cảnh sát Singapore thẩm vấn

Từ một mối quan hệ riêng tư bị phanh phui, bê bối quanh CEO Jensen Huang đang kéo Nvidia vào vòng xoáy điều tra xuyên biên giới. Điều đó khiến Phố Wall không thể làm ngơ.

Vào ngày 11/11, Nvidia đang chịu sự giám sát ngày càng gắt gao liên quan đến các mối quan hệ với Trung Quốc và chuyện ngoại tình của CEO Jensen Huang. Hãng chip này đã mất khoảng 430 tỷ USD vốn hóa thị trường chỉ sau hai phiên giao dịch.

Nvidia cũng đã thuê ông Joon Kim, luật sư thành viên của hãng luật Wachtell Lipton và từng là quyền Chánh công tố liên bang Mỹ, theo Korea Times.

Trước đó, CEO Jensen Huang đã thừa nhận trong một email gửi nhân viên rằng ông có quan hệ ngoài luồng với một phụ nữ, đồng thời cho biết hội đồng quản trị Nvidia đã mở cuộc điều tra độc lập. Cuộc điều tra nhằm làm rõ liệu ông có phải mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài hay không.

Người phụ nữ ở tâm bão dư luận là bà Alice Huang. Bà từng là giám đốc điều hành của Megaspeed International - công ty điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu có trụ sở tại Singapore - vốn là khách hàng trị giá hàng tỷ USD của Nvidia.

Theo Korea Times, bà Alice Huang đã trở thành cổ đông chi phối của Megaspeed International, công ty có liên hệ với doanh nghiệp Trung Quốc Century Litong.

Tờ The Standard dẫn các nguồn tin cho biết cảnh sát Singapore từng đưa bà đi thẩm vấn và tạm thời cấm bà rời khỏi nước này. Theo New York Times, việc thẩm vấn diễn ra từ năm 2025. Hiện chưa rõ bà đang ở đâu, một số thông tin cho rằng bà đã ở Trung Quốc đại lục khi bê bối nổ ra.

Các tờ New York Times và Financial Times dẫn nguồn tin tình báo Mỹ cho biết bà Alice Huang được Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc tuyển mộ. Đây vẫn là cáo buộc chưa được chứng minh. Megaspeed bác bỏ việc buôn lậu chip, còn hội đồng quản trị Nvidia cho biết không có cơ sở để tin rằng bà đã lấy được bí mật thương mại.

Phía Singapore cũng lên tiếng. Ngày 31/10, Bộ Nội vụ Singapore phủ nhận việc điều tra bà Alice Huang về hoạt động gián điệp hay về mối quan hệ của bà với ông Jensen Huang. Tuy nhiên, cảnh sát xác nhận đang điều tra Megaspeed về "nghi vấn vi phạm luật pháp trong nước".

Tại Mỹ, Bộ Thương mại và Bộ Tư pháp đã điều tra việc Megaspeed có giúp các công ty Trung Quốc tiếp cận bộ xử lý tiên tiến của Nvidia, vi phạm quy định kiểm soát xuất khẩu hay không. Theo dữ liệu thương mại mà New York Times thu thập, một công ty liên kết của Megaspeed tại Malaysia đã mua ít nhất 4,8 tỷ USD thiết bị chứa chip Nvidia từ tháng 6/2024 đến tháng 2/2026.

Trang Axios dẫn nguồn tin cho biết Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick từng nhận được một bản ghi nhớ tối mật cảnh báo về mối quan hệ giữa CEO Nvidia và bà Alice Huang.

Với một doanh nghiệp đang là biểu tượng của cơn sốt AI và là cổ phiếu có sức nặng bậc nhất Phố Wall, diễn biến của các cuộc điều tra quanh CEO Jensen Huang đang được giới đầu tư theo dõi sát sao.

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