Đổ xăng không trả tiền, tài xế ô tô kéo lê nam nhân viên rồi bỏ chạy

Nhân viên trạm xăng đã bị kéo lê sau khi cố gắng ngăn tài xế một chiếc xe bỏ chạy mà không trả tiền tại khu Gosaiganj, Lucknow, Ấn Độ.

Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 8/11, tại trạm xăng GS, gần quán ăn Sainik Dhaba.

Một người đàn ông lái xe màu đen đã đổ đầy bình xăng tại trạm nhiên liệu và cố gắng phóng đi mà không trả tiền.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy một nhân viên bơm xăng đã túm lấy cửa xe để ngăn chiếc xe bỏ chạy, sau đó, người lái xe đã tăng tốc và kéo lê anh ta một đoạn đường.

Nam nhân viên cây xăng bị tài xế ô tô kéo lê. Ảnh cắt từ clip/NDTV

Nhân viên này, được xác định là Sachin Kumar, 21 tuổi, đã bị thương trong vụ việc.

Người quản lý trạm xăng đã nộp đơn khiếu nại, sau đó một vụ án đã được lập hồ sơ theo các điều khoản liên quan tại đồn cảnh sát Gosaiganj.

Phó trưởng Công an (Nam) Md Mushtaq đã thành lập 3 đội cảnh sát để điều tra vụ án và bắt giữ nghi phạm.

Dựa vào hình ảnh từ camera giám sát tại hiện trường và khu vực xung quanh, cảnh sát đã xác định được những người ngồi trong xe và cho biết sẽ sớm bắt giữ họ.