Người đàn ông đi ô tô vứt chiếc túi trên vỉa hè, hé lộ bí mật bên trong

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy 1 trong 2 người đàn ông đã lôi chiếc túi hành lý từ cốp xe ra vỉa hè.

Joseph Owusu, sinh viên ngành khoa học máy tính, gốc Ghana nhưng hiện sống ở Bronx, được tìm thấy đã tử vong vào sáng ngày 30/10, tại Canarsie, Brooklyn, New York, Mỹ.

Thi thể của anh được một người đi nhặt phế liệu phát hiện bên trong chiếc túi và người này đã gọi điện báo cảnh sát.

Các nhà điều tra ngay lập tức xem xét đoạn clip giám sát từ khu vực đó và phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng được ghi lại vào đêm ngày 29/10.

2 người đàn ông đã bị camera giám sát ghi lại cảnh vứt chiếc túi trên vỉa hè. Nguồn: ABC 7

Chiếc sedan màu trắng đang dừng trên đường, đèn xi nhan bật sáng và cả hai cửa sau cũng như cốp xe đều mở.

Một người đàn ông cầm lấy chiếc túi và mang lên vỉa hè, rõ ràng là đang rất vất vả vì sức nặng của nó khi anh ta kéo lê chiếc túi đến giữa một cái cây và cột đo phí đỗ xe.

Người thứ hai ở lại phía sau để xử lý chiếc xe.

Gia đình Joseph nói rằng lần cuối họ nói chuyện với con trai là vào đầu tuần và không nghĩ rằng có điều gì đó đã xảy ra với anh.

Ngày 31/0, họ đang trên đường đến dự lễ tưởng niệm một thành viên khác của cộng đồng người Ghana sống ở Bronx thì được cảnh sát thông báo rằng thi thể của Joseph đã được tìm thấy.

Anh trai của Joseph, Kojo Yeboah, đã kêu gọi công lý cho em trai mình và bất kỳ thông tin nào giúp xác định danh tính những người trong video.

Việc khám nghiệm tử thi đang được tiến hành và cuộc điều tra của cảnh sát vẫn tiếp tục.

Sở cảnh sát New York chưa thực hiện bất kỳ vụ bắt giữ nào.

Theo The Sun