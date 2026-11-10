Đang giúp dì dọn tủ, người phụ nữ phát hiện món đồ bị giấu gần 40 năm, chuyên gia định giá gần 80 tỷ đồng

Một món đồ nằm sâu trong tủ quần áo suốt nhiều thập kỷ tại Mỹ đã hé lộ câu chuyện khiến giới chuyên gia bất ngờ.

Phát hiện bất ngờ trong tủ quần áo của người dì

Tủ quần áo trong một căn hộ tại khu East Village, thành phố New York (Mỹ), bất ngờ trở thành nơi phát hiện một món đồ có giá trị đặc biệt. Người tìm thấy là Betsy, một phụ nữ sống tại bang Rhode Island, khi cô đến giúp người dì lớn tuổi thu xếp đồ đạc. Ban đầu, đây chỉ là công việc gia đình bình thường, nhưng một lời nhắc tình cờ đã khiến cô chú ý đến chiếc hộp gỗ nằm khuất phía sau những chiếc áo khoác.

Theo CBS News, người dì của Betsy từng có sự nghiệp thành công trong ngành ngoại giao, đi nhiều nơi trên thế giới và sở hữu bộ sưu tập nghệ thuật riêng. Bà sống khá kín tiếng, không kết hôn và không có con. Khi tuổi cao, bà cần người thân hỗ trợ sắp xếp công việc cá nhân. Trong một lần trò chuyện, người dì nhắc đến món đồ đã được cất giữ từ rất lâu trong tủ ở hành lang căn hộ.

Betsy làm theo lời chỉ dẫn và tìm thấy một chiếc hộp gỗ cũ. Theo Christie's, món đồ bên trong vẫn được bảo quản cẩn thận, gần như nguyên vẹn sau nhiều thập kỷ. Điều khiến cô tò mò là tại sao người dì lại cất giữ nó ở vị trí kín đáo như vậy, thay vì đặt cùng những vật dụng có giá trị khác. Sau khi tìm hiểu nguồn gốc, Betsy nhận ra phát hiện này có thể quan trọng hơn nhiều so với suy nghĩ ban đầu.

Món đồ bị giấu gần 40 năm được định giá hàng triệu USD

Theo People, vật được tìm thấy thực chất là một bức tranh phong cảnh của Georgia O'Keeffe, nữ họa sĩ nổi tiếng người Mỹ. Tác phẩm mang tên Near Abiquiu, New Mexico I, được sáng tác năm 1930, mô tả cảnh quan vùng New Mexico với những gam màu đất và đường nét đặc trưng. Bức tranh có kích thước khoảng 25,4 x 61cm, từng được giới nghiên cứu biết đến qua một bức ảnh chụp từ năm 1931 nhưng gần như biến mất khỏi tầm mắt công chúng trong nhiều thập kỷ.

Theo Christie's, câu chuyện bắt đầu từ năm 1963, khi mẹ của người dì mua tác phẩm tại phòng trưng bày The Downtown Gallery ở Manhattan với giá 3.800 USD. Bức tranh sau đó được tặng cho bà nhân dịp hoàn thành chương trình thạc sĩ. Trong nhiều năm, tác phẩm được treo tại căn hộ như một phần trong bộ sưu tập cá nhân. Tuy nhiên, vào giữa thập niên 1980, một sự việc bất ngờ đã khiến chủ nhân quyết định cất nó đi.

Theo CBS News, trong một buổi chơi bài, người dì nhận thấy một vị khách đặc biệt chú ý đến bức tranh. Cảm thấy không yên tâm, bà tháo tác phẩm xuống, đặt trở lại chiếc hộp gỗ rồi giấu phía sau những chiếc áo khoác. Từ đó, bức tranh không còn được trưng bày và nằm yên trong tủ suốt gần 40 năm. Mãi đến khi Betsy giúp dì thu xếp đồ đạc, tác phẩm mới được đưa ra ánh sáng.

Sau khi nhận được thông tin từ gia đình, các chuyên gia của Christie's tiến hành kiểm tra nguồn gốc và hồ sơ lưu trữ. Nhà đấu giá xác định đây là tác phẩm quan trọng trong giai đoạn đầu sự nghiệp của Georgia O'Keeffe. Mức ước tính ban đầu khoảng 3 triệu USD, tương đương gần 80 tỷ đồng theo tỷ giá tham khảo. Hồ sơ đấu giá sau đó đưa ra khoảng giá 3–5 triệu USD, cho thấy giá trị có thể còn cao hơn.

Vì sao bức tranh nhỏ có giá trị lớn đến vậy?

Theo Christie's, tác phẩm được sáng tác sau chuyến thăm đầu tiên của Georgia O'Keeffe tới New Mexico năm 1929. Phong cảnh nơi đây đã trở thành nguồn cảm hứng quan trọng trong sự nghiệp của bà. Bức tranh được xem là phiên bản đầu tiên trong loạt ba tác phẩm mô tả núi Lobo Peak, trong đó một phiên bản khác thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan tại New York.

Theo Artnet, việc tìm lại một tác phẩm gần như thất lạc của Georgia O'Keeffe là sự kiện đáng chú ý bởi tranh của bà đã được nghiên cứu và lập hồ sơ khá đầy đủ. Giá trị tác phẩm không chỉ nằm ở tên tuổi họa sĩ mà còn ở lịch sử sở hữu, tình trạng bảo quản và sự hiếm có trên thị trường. Chiếc hộp gỗ cũ cũng góp phần tạo nên câu chuyện đặc biệt phía sau phát hiện này.

Christie's dự kiến đưa bức tranh ra đấu giá tại New York vào ngày 17/11/2026. Trước phiên đấu giá, công chúng có thể chiêm ngưỡng tác phẩm tại địa điểm trưng bày của nhà đấu giá ở Rockefeller Center. Mức giá cuối cùng chỉ được xác định khi có người mua, vì vậy con số hàng chục tỷ đồng hiện vẫn là ước tính.

Từ món quà tốt nghiệp trị giá 3.800 USD đến tác phẩm được định giá hàng triệu USD, câu chuyện cho thấy giá trị của một vật dụng cũ đôi khi vượt xa tưởng tượng. Với Betsy, lần giúp dì dọn tủ quần áo không chỉ mang đến phát hiện bất ngờ mà còn giúp một tác phẩm nghệ thuật quan trọng trở lại trước công chúng sau gần 40 năm.

Theo Christie's, CBS News, People, Artnet