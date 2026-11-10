Người phụ nữ có thể kế nhiệm tỷ phú Jensen Huang tại NVIDIA

Sau bê bối đời tư của cha, Madison Huang được chú ý như một gương mặt thuộc thế hệ lãnh đạo tiếp theo tại NVIDIA. Từng theo học ẩm thực, làm đầu bếp và gia nhập ngành hàng xa xỉ, cô hiện giữ vị trí giám đốc cấp cao tại đế chế chip AI.

Ái nữ của tỷ phú công nghệ

Madison Huang là con gái của Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm CEO NVIDIA, và vợ ông là Lori Huang. Khác với hình dung về một người thừa kế lớn lên trong môi trường công nghệ, Madison từng có lựa chọn nghề nghiệp khá khác biệt: trở thành đầu bếp.

Theo Le Cordon Bleu London, Madison từng theo học ngành Quản trị nhà hàng và Khách sạn tại Culinary Institute of New York. Sau khi hoàn thành chương trình, cô làm đầu bếp tại New York và khu vực vịnh San Francisco, trước khi chuyển đến Paris (Pháp) để học chuyên sâu về bánh ngọt.

Madison Huang là con gái của Jensen Huang

Sau đó, Madison đến Miami làm việc tại khách sạn Mandarin Oriental và tiếp tục cộng tác với một đầu bếp sở hữu hai sao Michelin. Cô cũng có thời gian học tập tại Le Cordon Bleu London, nơi hoàn thành chương trình Diploma in Wine, Gastronomy and Management vào tháng 3/2015.

Trong cuộc phỏng vấn với trường, Madison cho biết chương trình giúp cô nâng cao kiến thức về rượu vang, phương pháp nếm và khả năng giao tiếp với những người làm trong ngành. Những trải nghiệm này cho thấy cô từng thực sự theo đuổi con đường ẩm thực, thay vì chỉ xem đây là một sở thích bên lề.

Tuy nhiên, Madison sau đó chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh và tiếp thị. Cô làm việc tại LVMH, tập đoàn hàng xa xỉ sở hữu nhiều thương hiệu lớn như Louis Vuitton, Dior và Moët & Chandon.

Madison Huang tham dự Hội nghị Robot Thế giới 2026 tại Bắc Kinh vào ngày 19/8 - Ảnh: Reuters

Theo hồ sơ giới thiệu chính thức của NVIDIA, trước khi gia nhập công ty, Madison từng phụ trách chiến lược và phát triển marketing trong ngành hàng xa xỉ tại LVMH. Cô cũng sở hữu bằng MBA chuyên ngành Marketing và Chiến lược của London Business School.

Vị trí tại NVIDIA và những đồn đoán về thế hệ kế nhiệm

Madison gia nhập NVIDIA vào năm 2020. Theo The Information, cô bắt đầu với vị trí thực tập sinh MBA trong bộ phận marketing và chiến lược doanh nghiệp, sau đó đảm nhận nhiều vai trò khác nhau trước khi thăng tiến lên cấp quản lý.

Hiện tại, theo hồ sơ chính thức trên NVIDIA Blog, Madison giữ chức Giám đốc cấp cao phụ trách tiếp thị sản phẩm và kỹ thuật cho các nền tảng AI vật lý (Physical AI).

Phạm vi công việc của cô bao gồm NVIDIA Omniverse, nền tảng phục vụ mô phỏng công nghiệp và xây dựng bản sao số; NVIDIA Cosmos, hệ thống mô hình AI nền tảng về thế giới vật lý; cùng NVIDIA Isaac, nền tảng phát triển robot, trong đó có robot hình người.

Madison giữ chức Giám đốc cấp cao phụ trách tiếp thị sản phẩm và kỹ thuật cho các nền tảng AI vật lý (Physical AI)

Đây đều là những lĩnh vực NVIDIA đang đầu tư để mở rộng hoạt động vượt ra ngoài việc cung cấp chip xử lý đồ họa. Thay vì chỉ phục vụ các trung tâm dữ liệu và mô hình AI, công ty hướng đến việc đưa trí tuệ nhân tạo vào robot, nhà máy, phương tiện tự hành và các hệ thống có khả năng tương tác với thế giới thực.

Tháng 4/2026, Madison có buổi nói chuyện tại Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc) với chủ đề về vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong thời đại AI. Sự kiện thu hút hơn 1.000 sinh viên và giảng viên. Cô chia sẻ rằng không có một con đường duy nhất dẫn đến thành công trong ngành công nghệ, đồng thời khuyến khích người trẻ linh hoạt trước những thay đổi của thị trường.

Madison kết hôn với Nico Caprez, một cựu vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp, hiện giữ vị trí Phó chủ tịch phụ trách tăng trưởng hạ tầng AI toàn cầu tại NVIDIA.

Sự xuất hiện ngày càng thường xuyên của Madison bên cạnh cha tại các sự kiện và chuyến công tác quốc tế cũng khiến cô được chú ý hơn. Dù còn quá sớm, nhưng nhiều lời đồn đoán cô có thể trở thành người kế nhiệm xứng đáng tại NVIDIA sau này.

Trong một thông cáo công bố hôm 8/11, Nvidia cho biết hội đồng quản trị đã thành lập một ủy ban gồm các thành viên độc lập, phối hợp với luật sư bên ngoài, để giám sát quá trình điều tra. Hội đồng này nhấn mạnh an ninh quốc gia và an ninh kinh tế Mỹ là ưu tiên hàng đầu, đồng thời khẳng định đây cũng là lợi ích thiết yếu của Nvidia và các cổ đông. Tuy nhiên, công ty cho biết hiện chưa có cơ sở để tin rằng an ninh quốc gia hoặc các bí mật kinh doanh của Nvidia đã bị xâm phạm.

Theo Reuters ngày 9/11, NVIDIA chưa công bố kế hoạch kế nhiệm Jensen Huang. Các nhà phân tích cũng chưa xác định được một nhân vật có thể thay thế ông một cách rõ ràng. Những nhân sự cấp cao được nhắc đến còn có Giám đốc tài chính Colette Kress và các lãnh đạo điều hành khác.

“Thật khó để nhìn nhận những thông tin xuất hiện vào cuối tuần qua theo hướng tích cực, bởi chúng khiến vai trò điều hành một trong những công ty quan trọng nhất nước Mỹ, cũng như vị kiến trúc sư định hình quỹ đạo phát triển AI của Mỹ, trở thành chủ đề gây tranh luận”, Stacy Rasgon, nhà phân tích tại Bernstein, nhận định.

“NVIDIA không phải một công ty bình thường và Jensen cũng không phải một CEO bình thường. Ông chính là NVIDIA, người trực tiếp xác lập chiến lược và định hướng dài hạn, đồng thời tự mình nắm giữ hầu hết các quyết định quan trọng của công ty.”

Theo Reuters, Le Cordon Bleu London, NVIDIA, SCMP