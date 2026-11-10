Kỷ niệm 3 năm ngày yêu nhau, chàng trai tặng đối phương "món quà" khiến đối phương đứng hình

Màn "tặng quà" nhưng thực chất là vạch mặt cô bạn gái thiếu chung thủy của chàng trai Hồng Kông (Trung Quốc) khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Mothership, nhân dịp kỷ niệm 3 năm yêu nhau, một người đàn ông ở Hồng Kông (Trung Quốc) đã dành tặng bạn gái một "món quà" bất ngờ trong buổi hẹn hò. Hóa ra, đó lại là bằng chứng cho thấy cô gái đã ngoại tình với sếp của mình.

Theo tờ HK01, cả hai đang kỷ niệm 3 năm ngày yêu nhau. Mọi chuyện bắt đầu khá bình thường, cô gái còn trêu chọc rằng tay bạn trai có mùi lạ.

"Em đoán xem đó là gì nào?" người đàn ông hỏi.

"Đó là bằng chứng cho thấy em đã ngoại tình đấy," anh nói rồi đưa những bức ảnh trên điện thoại cho cô gái xem. Có vẻ như không thể tin vào mắt mình, cô gái đáp lại: "Em ngoại tình lúc nào chứ?". "Em không thể chối cãi được nữa đâu," chàng trai lạnh lùng đáp.

Theo HK01, người đàn ông đã kiểm tra điện thoại của bạn gái sau khi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đó là lúc anh phát hiện những tin nhắn tán tỉnh giữa cô và sếp của mình. Người đàn ông kể lại một vài lần cô phản bội lòng tin của anh.

Có lần, khi anh đang đi mua quà kỷ niệm cho cả hai, vị sếp đã đến tận căn hộ của cô để đón cô đi.

Một lần khác, khi họ đang ra ngoài ăn mừng sinh nhật cô, cô bạn gái đã nhắn tin cho sếp nói rằng cô nhớ ông ta.

"Cảm ơn em nhé. Anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng chúng ta lại kỷ niệm ba năm yêu nhau theo cách này," chàng trai nói với cô gái kèm một nụ cười gượng.

Sau cuộc đối chất, người đàn ông đã chia sẻ chi tiết về sự phản bội của bạn gái trên nền tảng Threads.

Chàng trai viết rằng vị sếp của cô gái đã chủ động tán tỉnh dù biết rõ cô đã có bạn trai.

Sau khi bài đăng lan truyền trên mạng và vụ ngoại tình bị phơi bày, nhà hàng do vị sếp này quản lý đã phủ nhận mối quan hệ với ông ta.

(Theo Mothership)