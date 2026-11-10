Phát hiện một cựu sinh viên trao tặng 1.900 tỷ đồng cho trường đại học cũ

Doanh nhân này gây chú ý khi tặng số tiền lớn cho ngôi trường từng theo học.

Tháng 4/2019, trước thềm kỷ niệm 108 năm thành lập, Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) tiếp nhận khoản quyên góp trị giá 500 triệu NDT (hơn 1.900 tỷ đồng) từ cựu sinh viên Trần Trạch Phong, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Bảo vệ Môi trường Trung Đức.

Theo thông tin công bố, khoản tài trợ được sử dụng để hỗ trợ nghiên cứu và phát triển công nghệ môi trường, đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ môi trường, thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và triển khai những công trình khoa học liên quan.

Ông Trần Trạch Phong (SN 1969) là cựu học viên chương trình EMBA khóa 2008 của Trường Kinh tế và Quản lý, Đại học Thanh Hoa. Phát biểu tại buổi lễ, ông bày tỏ lòng biết ơn đối với sự đào tạo của nhà trường, đồng thời chia sẻ về quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Bảo vệ Môi trường Trung Đức. Doanh nghiệp có hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ môi trường, tập trung nghiên cứu và công nghiệp hóa các giải pháp xử lý chất thải.

Doanh nhân Trần Trạch Phong

Ông Trần Trạch Phong kỳ vọng khoản tài trợ sẽ góp phần tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp với Đại học Thanh Hoa, qua đó tạo thêm những đóng góp thiết thực cho công tác bảo vệ môi trường và giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu.

Hiệu trưởng Đại học Thanh Hoa khi đó đánh giá khoản quyên góp mang 2 ý nghĩa đặc biệt: thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của cựu sinh viên đối với sự phát triển của trường, đồng thời là món quà ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 108 năm thành lập. Đại diện nhà trường cũng nhận định sự đồng hành của các doanh nhân trưởng thành từ Thanh Hoa sẽ góp phần thúc đẩy vị thế và sự phát triển của trường.

Trước khoản tài trợ của ông Trần Trạch Phong, ngày 20/4/2019, Đại học Thanh Hoa cũng tiếp nhận 330 triệu NDT (hơn 1.200 tỷ đồng) từ ông Từ Hàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bằng Thụy có trụ sở tại Thâm Quyến (Trung Quốc). Đáng chú ý, năm 2008, ông Từ Hàng từng tài trợ xây dựng Hội trường Thanh Hoa mới. Theo thông tin công bố tại thời điểm đó, đây là khoản quyên góp lớn nhất từ một cựu sinh viên trong lịch sử nhà trường.

Đại học Thanh Hoa

Đại học Thanh Hoa thành lập năm 1911, tọa lạc tại Bắc Kinh, là cơ sở giáo dục hàng đầu Trung Quốc và châu Á. Trường đào tạo đa ngành, bao gồm khoa học, kỹ thuật, kinh tế, quản lý, luật, y học, nhân văn và nghệ thuật; đồng thời có thế mạnh về nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Đại học Thanh Hoa xếp thứ 14 thế giới và thứ 3 châu Á trong các bảng xếp hạng đại học QS năm 2027, đồng thời đứng thứ 11 thế giới theo bảng xếp hạng Times Higher Education (THE) 2027.

Theo The Paper, Toutiao﻿