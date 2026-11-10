Màn thoát chết không tưởng dưới lòng sông sâu nhờ học theo tuyệt chiêu trong "Thám tử lừng danh Conan"

Chiếc xe lao xuống sông sâu sau va chạm bất ngờ, khiến tài xế đối mặt với tử thần. Giữa lúc cận kề cái chết, ký ức về bộ phim hoạt hình Thám tử lừng danh Conan đã giúp anh thoát nạn, dù chuyên gia cảnh báo rủi ro lớn.

Một vụ tai nạn giao thông hy hữu vừa diễn ra tại Nhật Bản đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận khi ranh giới giữa đời thực và phim ảnh bỗng chốc hòa làm một. Một người đàn ông đã may mắn thoát chết sau khi chiếc xe của mình lao xuống lòng sông sâu.

Đáng kinh ngạc hơn cả, phương thức giúp anh sống sót thần kỳ lại bắt nguồn từ một phân đoạn trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Thám tử lừng danh Conan. Câu chuyện được chính nạn nhân, người sử dụng tài khoản nozinozi053 trên mạng xã hội X, chia sẻ vào ngày 8 tháng 11, kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi anh phải tự cứu lấy mình khỏi chiếc xe đang chìm dần dưới dòng nước.

Một tài xế tại Nhật Bản sống sót sau vụ tai nạn rơi xe xuống sông nhờ áp dụng kỹ thuật thoát hiểm ghi nhớ từ anime Thám tử lừng danh Conan.

Theo lời kể lại của người tài xế gặp nạn, sự việc bắt nguồn từ một sự cố va chạm bất ngờ với một phương tiện khác gần khu vực nghĩa trang. Khi người này đang tìm cách vượt lên, chiếc xe kia vốn đang lùi bỗng nhiên tăng tốc lao về phía trước, dẫn tới một cú va chạm mạnh khiến phương tiện của anh mất kiểm soát rồi rơi thẳng xuống sông.

Trong không gian chật hẹp của khoang lái đang bị nước tràn vào và chìm dần, cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy người tài xế. Anh chia sẻ rằng trong khoảng 20 giây đầu tiên, bản thân thực sự nghĩ rằng mình sẽ phải bỏ mạng tại đây.

Thế nhưng, đúng vào thời khắc sinh tử ấy, hình ảnh một cảnh phim trong Thám tử lừng danh Conan bỗng nhiên lóe lên trong tâm trí, mở ra con đường sống sót duy nhất. Sau khi thoát nạn, người đàn ông này thậm chí đã xúc động thốt lên rằng anh không biết phải cảm ơn tác giả sáng tạo ra bộ truyện Conan bao nhiêu cho đủ.

Nguyên nhân tai nạn bắt nguồn từ việc một phương tiện khác đang lùi gần nghĩa trang thì bất ngờ vọt lên phía trước khi nạn nhân đang cố vượt qua vào ngày 8 tháng 11.

Tình huống cứu mạng ngoài đời thực này bắt nguồn từ tập phim số 1078 có tiêu đề Kế hoạch của Tổ chức Áo đen (Đổ bộ), được phát sóng lần đầu vào ngày 1 tháng 4 năm 2023.

Trong diễn biến của tập phim, đặc vụ FBI Andre Camel bị các thành viên của Tổ chức Áo đen truy đuổi gắt gao và buộc phải lao xe thẳng xuống biển. Bị mắc kẹt dưới nước, viên đặc vụ nhận ra các cánh cửa xe hoàn toàn không thể mở ra do áp lực nước cực lớn từ bên ngoài ép chặt vào thân xe.

Ngay lúc đó, nhân vật Conan đã kịp thời đưa ra chỉ dẫn then chốt, yêu cầu Camel hít thở phần không khí còn sót lại trong túi khí sát trần xe, kiên nhẫn chờ cho nước tràn vào khoang lái đến mức vừa đủ để áp suất bên trong và bên ngoài xe đạt trạng thái cân bằng.

Khi sự chênh lệch áp lực bị triệt tiêu, việc đẩy cửa xe để thoát hiểm ra ngoài mới có thể thực hiện được. Toàn bộ chuỗi hành động này cũng đã được ghi nhận chi tiết trong bản tóm tắt nội dung chính thức của tập phim.

Trong 20 giây đầu hoảng loạn, người đàn ông nghĩ mình sẽ chết nhưng kịp thời nhớ lại tình tiết giải cứu trong tập 1078 của Conan và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tác giả bộ phim.

Nhớ lại tình tiết đắt giá đó, người tài xế ngoài đời thực đã nỗ lực giữ bình tĩnh dưới làn nước sâu và quờ quạng tìm kiếm tay nắm cửa xe. Anh cho biết khi kéo tay nắm, phần vách bên phải dịch chuyển một chút và nhận ra đó chính là cửa xe, anh liền dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh ra ngoài.

Dù cảm thấy cánh cửa có phần nặng nề do sức cản của nước, cánh cửa vẫn mở ra tương đối dễ dàng, giúp anh thoát khỏi khoang xe ngập nước.

Đáng chú ý, khi được hỏi về việc người lái xe gây tai nạn có hỗ trợ hay không, người đàn ông cho biết anh thậm chí còn không nhìn thấy người chịu trách nhiệm cho vụ va chạm. Thay vào đó, một người dân sinh sống gần bờ sông đã phát hiện và kịp thời hỗ trợ anh trèo lên bờ an toàn.

Sau sự việc, lực lượng cảnh sát, cứu hộ khẩn cấp cùng nhiều cư dân địa phương đã nhanh chóng tập trung tại hiện trường vụ tai nạn. Mặc dù nạn nhân giữ được mạng sống, chiếc xe của anh đã bị hư hại hoàn toàn và không thể phục hồi.

Trong một bài đăng tiếp theo, người tài xế cũng chia sẻ về việc chiếc áo khoác của mình đã bị dòng nước cuốn trôi. Anh ngỡ rằng sẽ có ai đó vớt lại giúp mình, nhưng rốt cuộc không ai làm điều đó, khiến anh cảm thấy hụt hẫng và buồn bã gần như việc mất đi chiếc xe.

Hiệp hội ô tô Mỹ (AAA) cảnh báo kỹ thuật chờ nước ngập để cân bằng áp suất tiềm ẩn rủi ro chết đuối rất lớn và không phải phương án ưu tiên; người gặp nạn cần lập tức tháo dây an toàn và thoát ra bằng cửa sổ.

Dù kỹ thuật trong phim đã giúp tài xế Nhật Bản sống sót thần kỳ, các chuyên gia cảnh báo rằng phương pháp này không phải là lựa chọn ưu tiên khi xe bị chìm.

Theo khuyến cáo chính thức từ Hiệp hội ô tô Mỹ (AAA), khi phương tiện rơi xuống nước, tài xế cần ngay lập tức tháo dây an toàn và nhanh chóng tìm cách thoát ra ngoài qua đường cửa sổ.

Việc ngồi trong xe chờ nước ngập đầy khoang lái để cân bằng áp suất tiềm ẩn mối nguy hiểm cực kỳ nghiêm trọng, bởi lẽ áp suất có thể không cân bằng ngay lập tức, khiến những người ngồi bên trong đối mặt trực tiếp với nguy cơ bị ngạt nước và đuối nước trước khi kịp mở cửa.