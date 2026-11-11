Phát hiện máy bay Trung Quốc liên tục di chuyển với tốc độ 2.100 km/h trên độ cao 20.000 mét, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt

Dòng tiêm kích tàng hình J-20 của Trung Quốc với thế hệ thứ 5 đang được mở rộng vai trò, từ tiêm kích giành ưu thế trên không sang một thành phần trong mạng lưới tác chiến có người lái và không người lái.

Một trong những bước tiến quan trọng của chương trình J-20 là chuyển sang sử dụng động cơ do Trung Quốc tự phát triển. Phiên bản J-20 trang bị động cơ nội địa lần đầu xuất hiện công khai tại Triển lãm Hàng không Trung Quốc ở Chu Hải năm 2021.

Theo truyền thông Trung Quốc, động cơ nội địa có lực đẩy lớn hơn, giúp máy bay đạt tốc độ cao hơn, duy trì hành trình siêu âm và thực hiện các động tác cơ động với quá tải lớn. Việc tự chủ trong việc vận hành động cơ cũng giúp nước này giảm phụ thuộc vào công nghệ động lực nước ngoài và tạo nền tảng cho những chương trình máy bay chiến đấu tiếp theo.

Thông số riêng của J-20A chưa được Trung Quốc công bố song các dữ liệu công khai về dòng J-20 cho thấy tiêm kích này có thể đạt tốc độ khoảng Mach 2, tương đương hơn 2.100 km/h, với trần bay khoảng 20 km.

Trên J-20A một chỗ ngồi, một trong những thay đổi dễ nhận biết nằm ngay phía sau buồng lái. Phần thân tại vị trí chuyển tiếp từ buồng lái xuống thân chính được nâng lên và tạo đường cong thoải hơn so với phiên bản trước. Thiết kế này được cho là giúp luồng khí chuyển tiếp mượt hơn, cải thiện đặc tính khí động học và hỗ trợ máy bay khi hoạt động ở tốc độ cao.

Thay đổi đáng chú ý khác nằm dưới mũi J-20A, nơi bố trí hệ thống cảm biến quang điện. Theo thông tin được công bố, phiên bản trước có 6 thấu kính quang học, trong khi cấu hình mới tăng lên 8 thấu kính. Số lượng phần tử quang học bổ sung được cho là có thể cải thiện khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu.

Hệ thống cảm biến mới cũng được kỳ vọng hỗ trợ J-20A trong môi trường tác chiến mạng lưới, nơi dữ liệu không chỉ đến từ cảm biến trên chính máy bay mà còn được chia sẻ giữa nhiều phương tiện khác nhau. Truyền thông Trung Quốc cho rằng cấu hình này có thể tăng năng lực phát hiện và theo dõi cả các máy bay có đặc tính tàng hình.

Tuy nhiên, tầm phát hiện cũng như hiệu quả thực tế của hệ thống cảm biến mới chưa được công bố.

Nếu J-20A tập trung nâng cấp hiệu suất của một tiêm kích một chỗ ngồi, J-20S lại đi theo hướng khác khi bổ sung thành viên tổ lái thứ 2. Phi công phía trước có thể tập trung điều khiển máy bay và không chiến, trong khi người ngồi phía sau đảm nhận nhiều nhiệm vụ liên quan đến quản lý thông tin chiến trường. Thành viên thứ 2 có thể điều phối đội hình UAV, xử lý thông tin chiến trường, hỗ trợ phối hợp thông minh và lập kế hoạch nhiệm vụ nhằm vào mục tiêu trên bộ hoặc trên biển.

Cách bố trí này hướng J-20S tới vai trò giống một trung tâm điều phối trên không. Khi nhiều UAV cùng tham gia nhiệm vụ, người ngồi sau có thể hỗ trợ xử lý lượng dữ liệu lớn, phân bổ mục tiêu và phối hợp giữa các phương tiện, thay vì để một phi công vừa điều khiển tiêm kích vừa quản lý toàn bộ mạng lưới.

Mô hình này đặc biệt đáng chú ý khi các lực lượng không quân ngày càng phát triển khái niệm phối hợp giữa máy bay có người lái và UAV. Những phương tiện không người lái có thể đảm nhận một số nhiệm vụ trinh sát, thu thập thông tin hoặc hỗ trợ tác chiến, trong khi tiêm kích có người lái đóng vai trò điều phối.

Dòng J-20 cũng đang được tích hợp với nhiều loại máy bay khác trong biên chế Trung Quốc, gồm máy bay cảnh báo sớm dòng KJ, máy bay tiếp dầu YY-20, tiêm kích đa nhiệm J-16 và J-10C.

Thay vì chỉ dựa vào radar và cảm biến của riêng mình, J-20 có thể nhận và chia sẻ thông tin với những phương tiện khác trong đội hình. Máy bay cảnh báo sớm có thể cung cấp bức tranh không phận rộng hơn, trong khi máy bay tiếp dầu giúp kéo dài thời gian và phạm vi hoạt động.

Theo IE