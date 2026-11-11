Phát hiện 53 cọc thép nặng 75.691 tấn được nhấn chìm xuống đáy biển, 1 triệu hộ gia đình sắp được hưởng lợi từ siêu dự án vào năm 2028

Quốc gia này đang triển khai lắp đặt 53 cọc móng thép khổng lồ, dài gần 90 m, với tổng trọng lượng gần 76.000 tấn xuống đáy Biển Bắc.

Ngày 1/9/2026, liên doanh giữa hai tập đoàn năng lượng RWE và TotalEnergies thông báo hoàn tất lắp đặt cọc móng đầu tiên của dự án điện gió ngoài khơi OranjeWind, nằm cách bờ biển IJmuiden của Hà Lan khoảng 53 km.

Đây là cọc đầu tiên trong tổng số 53 cọc móng thép sẽ được đóng xuống đáy biển để làm nền tảng cho hệ thống tua-bin điện gió của dự án. Theo kế hoạch, toàn bộ quá trình lắp đặt móng dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2027.

Đáng chú ý, quy mô công trình được thể hiện qua kích thước và khối lượng của các kết cấu thép sử dụng.

Theo hồ sơ kỹ thuật của Sif Group, đơn vị trực tiếp sản xuất cọc móng, tổng trọng lượng 53 cọc thép lên tới 75.691 tấn, tương đương trung bình khoảng 1.428 tấn mỗi cọc. Các cọc có chiều dài từ 81,5 đến 89,7 m, đường kính từ 7,5 đến 8,6 m và được lắp đặt tại khu vực có độ sâu nước biển từ 26 đến 33 m.

Điểm đặc biệt của OranjeWind là hệ thống móng không sử dụng cấu kiện chuyển tiếp thông thường. Thay vào đó, thân tua-bin được bắt bu lông trực tiếp vào mặt bích phía trên cọc móng, giúp giảm đáng kể lượng thép cần sử dụng.

Các bộ phận phụ trợ như sàn tiếp cận, kết cấu thép bên trong và vị trí cập tàu bảo dưỡng sẽ được lắp trực tiếp lên cọc trong một giai đoạn thi công riêng.

Để vận chuyển và lắp đặt những kết cấu khổng lồ này, nhà thầu Jan De Nul huy động tàu chuyên dụng Les Alizés, được trang bị cần cẩu sức nâng 5.000 tấn, có chiều cao nâng lên tới 160 m.

Các cọc thép được đưa từ nhà máy của Sif tại khu vực Maasvlakte, gần Rotterdam, ra công trường ngoài khơi. Tại đây, tàu Les Alizés sử dụng hệ thống định vị động để giữ vị trí chính xác, sau đó dùng cần cẩu nâng cọc thép và búa thủy lực đóng xuống đáy biển.

Quá trình thi công còn sử dụng hệ thống màn bong bóng khí bao quanh vị trí đóng cọc nhằm hấp thụ và phản xạ sóng âm, hạn chế tiếng ồn dưới nước ảnh hưởng đến sinh vật biển.

Theo Giám đốc điều hành RWE Offshore Wind Sven Utermöhlen, việc hoàn tất lắp đặt cọc móng đầu tiên đánh dấu bước chuyển quan trọng sau nhiều năm chuẩn bị, đưa dự án từ giai đoạn lập kế hoạch sang thi công thực tế.

Trong khi đó, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách năng lượng tái tạo của TotalEnergies Olivier Jouny cho biết OranjeWind không chỉ bổ sung nguồn điện tái tạo cho Hà Lan mà còn hỗ trợ kế hoạch sản xuất hydro xanh phục vụ các nhà máy lọc dầu của tập đoàn tại Bắc Âu.

Ngoài hệ thống móng, dự án sẽ triển khai khoảng 114 km cáp điện nội bộ để kết nối 53 tua-bin với trạm biến áp ngoài khơi. Công tác lắp đặt các cấu kiện thép phụ trợ được khởi động từ tháng 9/2026, do nhà thầu DEME thực hiện.

Theo kế hoạch, 53 tua-bin điện gió sẽ được lắp đặt trong năm 2027 và toàn bộ dự án dự kiến vận hành vào năm 2028.

Khi hoàn thành, OranjeWind có công suất thiết kế 795 MW, đủ khả năng sản xuất lượng điện tương đương nhu cầu tiêu thụ hằng năm của khoảng 1 triệu hộ gia đình Hà Lan.

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