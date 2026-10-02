Vì sao Công nương Diana từng coi tối thứ Bảy là "ác mộng"?

Theo lời cựu quản gia hoàng gia Paul Burrell, tối thứ Bảy luôn là khoảng thời gian căng thẳng nhất với Công nương Diana vì bà không biết sáng Chủ nhật báo chí sẽ viết gì về mình. Chỉ một tít giật gân trên báo lá cải cũng đủ khiến bà mất ăn mất ngủ.

Burrell kể trong cuốn The Royal Insider: My Life With The Queen, The King, and Princess Diana rằng Diana thường lo lắng từ tối thứ Bảy vì không thể đoán trước nội dung trên các tờ báo Chủ nhật, đặc biệt là News of the World khi đó. Với bà, đây không chỉ là chuyện đọc tin tức mà là một cuộc chờ đợi đầy áp lực, bởi những bài viết ấy có thể tác động trực tiếp đến danh tiếng và tinh thần của mình.

Ông cho biết mình thường phải đi taxi lúc nửa đêm ra ga Victoria để mua những ấn bản đầu tiên của toàn bộ báo Chủ nhật. Trên đường quay lại Cung điện Kensington, ông sẽ lật từng tờ một để xem có câu chuyện nào đủ "nổ" hay không, vì chỉ cần một bài báo không như ý cũng có thể biến đêm đó thành một cơn khủng hoảng thực sự.

Burrell còn mô tả cảm giác khi mang những tờ báo đó về như đang cầm "một thiết bị gây cháy", bởi ông biết Diana có thể vô cùng tức giận nếu không hài lòng với nội dung bên trong. Cách ông kể lại cho thấy áp lực mà truyền thông lá cải gây ra cho Công nương xứ Wales không phải chuyện nhất thời, mà là nỗi ám ảnh kéo dài trong nhiều năm.

Theo lời cựu quản gia, những câu chuyện giật gân trên trang nhất đã "gặm nhấm" sự tự tin và tính cách của Diana theo thời gian. Đây cũng là một lát cắt buồn về đời sống của bà sau khi trở thành nhân vật nổi tiếng toàn cầu: Ánh hào quang đi kèm với việc bị soi mói liên tục, đến mức một buổi tối bình thường cũng trở thành thời điểm đáng sợ.

Nếu nhìn ở góc rộng hơn, câu chuyện này cho thấy mối quan hệ căng thẳng kéo dài giữa Diana và báo chí Anh thời đó. Bà không chỉ phải đối diện với áp lực hoàng gia, mà còn sống trong cảm giác luôn có một bài báo mới có thể khiến mình tổn thương. Chính điều đó khiến hình ảnh một Diana rạng rỡ trước công chúng càng trở nên đáng nể, vì phía sau nó là một đời sống tinh thần nhiều tổn hao.

*Theo Marie Claire